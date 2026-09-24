Así avanza el plan para unificar los pagos digitales entre Colombia y Venezuela

Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos de Colombia, opera las 24 horas del día, los siete días de la semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La modernización de los sistemas de pagos inmediatos en América Latina abre nuevas posibilidades para conectar mercados financieros que hasta ahora operaban de manera fragmentada. Las transferencias transfronterizas, tradicionalmente lentas y costosas, comienzan a beneficiarse de infraestructuras digitales que permiten mover dinero entre países con mayor velocidad y menores fricciones, un fenómeno que se observa en el corredor entre Colombia y Venezuela.

Pagos inmediatos entre entidades financieras en Colombia

En Colombia, la reciente puesta en marcha de Bre-B representa un paso hacia un ecosistema financiero más interoperable. El sistema permite que los usuarios realicen pagos y transferencias entre diferentes entidades financieras a través de una infraestructura común, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esta capacidad de operar de forma inmediata y continua sienta las bases para explorar conexiones con sistemas de pago de otros países de la región.

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El corredor entre Colombia y Venezuela concentra relaciones comerciales y financieras activas entre empresas de ambos países. En ese contexto, contar con infraestructura que facilite el movimiento de recursos se vuelve un componente relevante para acompañar el crecimiento de esos flujos.

Pago ASAP desarrolla un piloto para vincular Bre-B con Pago Móvil, el sistema de pagos locales de Venezuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un piloto para conectar ambos ecosistemas

Pago ASAP, compañía de infraestructura tecnológica B2B especializada en conectar a Venezuela con otros mercados, avanza en un piloto que busca vincular Bre-B con el ecosistema de pagos locales venezolano, que incluye Pago Móvil. La iniciativa permitiría que una persona en Colombia inicie un envío de dinero al asociar una llave de Bre-B con una cuenta de Pago Móvil en Venezuela.

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Freddy Genatios, director general de Pago ASAP, explicó el enfoque detrás del proyecto: “La oportunidad está en aprovechar las infraestructuras que las personas ya conocen y utilizan, y hacer que puedan conectarse entre sí. No se trata de crear una nueva billetera o cambiar la forma en que las personas realizan sus pagos, sino de construir los puentes que permitan que sistemas que ya funcionan en cada mercado puedan operar de manera conectada”.

Venezuela cuenta con un ecosistema de pagos altamente digitalizado

El piloto responde a una condición particular del mercado venezolano, donde el 96% de los pagos se realizan por medios digitales. Entre los mecanismos más utilizados se encuentran las transferencias bancarias y Pago Móvil, ambos con adopción extendida entre la población.

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En Venezuela, el 96% de los pagos se realizan a través de medios digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese nivel de digitalización plantea exigencias adicionales para cualquier conexión con infraestructuras externas. Este tipo de soluciones requiere estándares de seguridad y cumplimiento que garanticen la confianza y la trazabilidad de las operaciones. Por ese motivo, el desarrollo del piloto se ajusta a los estándares de compliance de la industria y a los requerimientos regulatorios que rigen las operaciones entre distintos mercados.

La infraestructura ya procesa transacciones entre empresas y bancos

Sobre esta infraestructura se atienden actualmente operaciones financieras entre empresas, bancos y fintechs que mantienen o buscan desarrollar relaciones comerciales con Venezuela. Pago ASAP trabaja con más de 1.200 comercios distribuidos en Chile, Colombia, Perú, México y Estados Unidos.

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Durante el primer semestre de 2026, la compañía procesó más de USD 30 millones en transacciones con destino a Venezuela y más de USD 128 millones en operaciones originadas en ese país. Estas cifras reflejan el volumen de flujos financieros que ya circulan entre ambos mercados, incluso antes de la implementación completa de la conexión entre Bre-B y el ecosistema de pagos venezolano.

El piloto se ajusta a los estándares de compliance y a los requerimientos regulatorios entre los dos mercados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto busca ampliar casos de uso de forma progresiva

El piloto entre Bre-B y los sistemas locales de Venezuela representa un paso hacia una mayor conexión financiera entre ambos países, al apoyarse en infraestructuras que ya cuentan con adopción en cada mercado. La iniciativa contempla avanzar de manera progresiva en estos flujos, ampliar los casos de uso disponibles y sumar nuevos actores al esquema, en línea con la evolución de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela.

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El objetivo declarado del proyecto es que estas conexiones permitan mover dinero entre ambos mercados de forma cada vez más sencilla y eficiente, con una experiencia cercana a la de los pagos locales que ya utilizan los usuarios en cada país.