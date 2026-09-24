Panamá

Nathalee Aranda conquista el primer oro panameño en Santa Fe y confirma su pase a los Panamericanos de Lima

La atleta colonense cerró los Juegos Suramericanos 2026 con un salto de 6,48 metros que dominó la final desde la primera ronda y rubricó una temporada de resultados sostenidos en el continente

La representante de Colón consiguió las cuatro mejores marcas de la competencia continental para colgarse la presea dorada. El triunfo otorga a la delegación panameña su décimo metal en el torneo sudamericano. (Video de cortesía)

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Nathalee Aranda ganó el oro con 6,48 metros en salto de longitud en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la primera presea dorada de Panamá en la competencia y un resultado que le aseguró la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La atleta nacida en Colón dominó la final con los cuatro mejores registros de la prueba: 6,38, 6,42, 6,45 y 6,48 metros. La chilena Javiera Musalem obtuvo la plata con 6,32 metros y la brasileña Leticia Oro completó el podio con 6,10.

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El triunfo elevó a 10 la cantidad de medallas de Panamá en la cita regional. Para Aranda, de 31 años, la victoria cerró la temporada 2026 con un boleto continental ya confirmado.

“¡Nos vemos en Lima! Muchas emociones encontradas, cerrando la temporada, conquistando la primera de oro para Panamá, para el equipo en general. Demasiado feliz, muy emocionada, cerrar de esta forma la temporada 2026, y es alegría”, expresó la saltadora a Panamsports.

La clasificación continental tras una final dominada

La panameña agradeció a su familia, a Irving, a sus entrenadores y a sus compañeros por el apoyo durante las prácticas y la competencia. “Demasiado feliz y agradecida”, afirmó tras la prueba.

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La victoria de la atleta de 31 años otorgó a Panamá su primer metal dorado en la competencia y aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027. (Imagen de cortesía)
La victoria de la atleta de 31 años otorgó a Panamá su primer metal dorado en la competencia y aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027. (Imagen de cortesía)

El salto de longitud vuelve a llevarla a una cita panamericana. Aranda había terminado cuarta en esa especialidad en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y también participó en los Juegos Olímpicos de Verano de 2020.

Su desempeño en Santa Fe se sumó a una campaña con resultados sostenidos. Antes de conquistar el oro, obtuvo el bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a un salto de 6,47 metros.

Durante ese mismo año ganó el Campeonato Centroamericano Mayor de Atletismo en Nicaragua y el Félix Sánchez Classic de República Dominicana.

De sus primeras medallas regionales al oro de Santa Fe

Nathalee Joane Aranda Robinson nació en Colón el 22 de febrero de 1995. Su primera experiencia internacional llegó en 2011, cuando consiguió el bronce en el Campeonato Centroamericano de San José con 5,68 metros, detrás de la beliceña Tricia Flores y la guatemalteca Ana Lucía Camargo.

También obtuvo ese año una medalla de bronce en el relevo panameño de 4 x 100 metros, con un tiempo de 49,36 segundos, por detrás de Belice y Costa Rica. Luego fue cuarta en el Campeonato Sudamericano Junior de Medellín, con 5,58 metros, y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Ciudad de Panamá, con 5,31.

En 2012 ganó el campeonato centroamericano sub-18 de San Salvador en los 100 metros planos, con 12,75 segundos, y en salto de longitud, con 5,59 metros. Más tarde, en Managua, fue cuarta en los 100 metros con 12,42 segundos, obtuvo la plata en longitud con 5,41 metros y sumó otra plata en el relevo, con 47,79 segundos.

Nathalee Aranda, atleta panameña de 31 años nacida en Colón, dominó la final de salto de longitud en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con los cuatro mejores registros de la prueba. (Imagen de cortesía)
Nathalee Aranda, atleta panameña de 31 años nacida en Colón, dominó la final de salto de longitud en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con los cuatro mejores registros de la prueba. (Imagen de cortesía)

Aranda defendió en 2022 su título en el Campeonato Sudamericano en pista cubierta de Cochabamba al alcanzar 6,43 metros. Ese año terminó quinta en el Campeonato Iberoamericano de La Nucía, con 6,38 metros, y ganó la plata en los Juegos Bolivarianos de Valledupar con la misma marca, detrás de la colombiana Natalia Liñares.

En octubre de 2022 fue cuarta en los Juegos Sudamericanos de Asunción con 6,04 metros. En 2023 no consiguió un intento válido en el Campeonato Sudamericano de São Paulo y, en 2024, ocupó el octavo puesto del Campeonato Sudamericano en pista cubierta de Cochabamba con 5,78 metros.

Entre 2014 y 2017, además de 2021 y 2023, fue campeona panameña de salto de longitud. En 2017 también obtuvo el título nacional en los 100 metros planos.

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