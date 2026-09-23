Sofía Jujuy lloró al relatar cómo un hombre la acosó durante cuatro años: “Me cambié dos veces de departamento”

La influencer compartió su angustia por el hombre que la perseguía, contó que radicó varias denuncias luego de que él se le apareció en un hotel y en un restaurante (Video: Que alguien le avise/ La Casa)

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Después de que Sofía Gonet, Homero Pettinato y Evangelina Anderson contaran públicamente situaciones de acoso, Sofía Jujuy relató recientemente que denunció en varias oportunidades a un hombre que, según afirmó, la siguió durante tres o cuatro años, le escribió por redes sociales y apareció en lugares que ella frecuentaba, entre ellos un restaurante y el hotel Four Seasons. La modelo e influencer habló sobre el caso en Que alguien le avise, el programa de streaming de La Casa.

En esa conversación, Sofía Jujuy describió cómo la situación alteró su vida diaria, la llevó a modificar sus rutinas e incluso la obligó a mudarse: “Yo me tuve que cambiar de departamento dos veces”, reconoció. La influencer afirmó que el contacto comenzó con mensajes en redes sociales, pero que con el tiempo el hombre buscó acercamientos presenciales. Según dijo, esa escalada la hizo sentirse expuesta incluso en sus compromisos laborales.

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“Me tira la dirección de mi casa. Yo ahí me asusté”, contó Sofía Jujuy al recordar uno de los episodios de acoso (Que alguien le avise, La Casa)

“A mí me pasó durante tres, cuatro años. También tuve uno que me perseguía”, señaló, angustiada en el ciclo de streaming y terminó rompiendo en llanto. “Yo creo que hay que hablar y hay que decirlo, porque yo la pasé como el orto durante mucho tiempo. De hecho, no me animaba tampoco a estar fija de lunes a viernes en tal horario en este programa porque sabía dónde estoy. Y al principio, cuando yo venía a este programa, miraba muchísimo la gente que cruzaba y demás, porque siempre te da miedo. Así que por favor, que la justicia, si está escuchando estos casos, haga algo, porque no podemos dejarlo en vano”, lanzó, entre lágrimas.

Uno de los episodios que más la alarmó ocurrió en un conocido restaurante donde se encontraba con amigas. El hombre se acercó a hablarle y, en un primer momento, Sofía Jujuy supuso que podía tratarse de alguien que quería sacarse una foto. Sin embargo, dijo que luego advirtió que era la misma persona que le enviaba mensajes a través de las redes sociales. El temor aumentó cuando, de acuerdo con su relato, el hombre mencionó la dirección de su vivienda.

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“Miraba muchísimo la gente que cruzaba porque siempre te da miedo”, dijo Sofía Jujuy sobre cómo cambió sus rutinas

“Cuando me cae la ficha digo: esta es la persona que me escribía no sé qué, me empieza a temblar”, recordó. El conocimiento de su domicilio fue el dato que la llevó a formalizar una denuncia, según contó. La modelo optó por no comunicar el caso de forma inmediata. Explicó que entonces temía que una exposición pública pudiera provocar una reacción imprevisible de parte del acosador.

Jujuy sostuvo que hizo una primera denuncia, pero que el hombre volvió a acercarse en otras dos oportunidades. Para ella, la reiteración dejó en evidencia que las medidas tomadas hasta ese momento no habían logrado impedir nuevos contactos.

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El episodio más grave, según su testimonio, tuvo lugar en un famoso hotel cinco estrellas, donde ella se hospedaba. La influencer relató que se dirigía al ascensor cuando el hombre la interceptó y le impidió subir. “Directamente se me metió al hotel. Yo estaba en el Four Seasons, voy a tomarme el ascensor y el tipo me frena”, afirmó. La situación derivó en un pedido de asistencia dentro del establecimiento y en la intervención de la Policía.

Sofía Jujuy contó que denunció a un hombre que la persiguió durante años

“No me dejaba que me suba al ascensor. Llamamos a la Policía, todo, e hice la denuncia”, relató. Después de ese hecho, decidió hablar públicamente sobre lo que había atravesado, incluso en el programa PH, Podemos hablar. Luego de que la modelo hiciera público el episodio, recibió un mensaje de una mujer que se presentó como hermana del hombre denunciado. La mujer le pidió disculpas y le dijo que su hermano tenía esquizofrenia y vivía una “realidad paralela”.

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La conductora aclaró que esa explicación no modificó el miedo que sentía ni la incertidumbre sobre la situación. “No sabés cuál es la intención, qué va a hacer, cómo va a terminar la cuestión”, planteó. Según contó, la hermana quedó a cargo de acompañar al hombre y, desde ese contacto, no volvió a tener nuevos encuentros con él. Sofía Jujuy remarcó que la existencia de un problema de salud mental no elimina la necesidad de prevenir situaciones de riesgo para la persona acosada.

La influencer cuestionó la respuesta que recibió tras sus denuncias. Aseguró que los agentes le señalaron que no podían avanzar porque el hombre no la había atacado físicamente. “La Policía no hacía nada, porque el tipo dijo: ‘No, pero si no le hice nad’”, relató. Sofía Jujuy dijo que intentó exhibir los mensajes y explicar que las apariciones presenciales eran parte de una secuencia de hostigamiento. “¿Hasta que no te agarran tirada en el piso, golpeada o lo que sea, no se ejecuta nada?”, preguntó al referirse a la falta de medidas preventivas.

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