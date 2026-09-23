Martín Bossi habló sobre su relación con Momi Giardina y sus errores del pasado: “Mentía y no cumplía”

El actor y comediante hizo una fuerte autocrítica sobre su comportamiento sentimental en el pasado durante una entrevista con Sergio Lapegüe (Video: Lape Club Social, América TV)

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Martín Bossi hizo una fuerte autocrítica sobre su comportamiento en las relaciones sentimentales del pasado, al recordar el vínculo que mantuvo con la humorista Momi Giardina hace 25 años. Durante una entrevista en La Mañana Con Lape, el tramo matutino de Lape Club Social, el programa que conduce Sergio Lapegüe por América TV, el actor reconoció que antes de los 40 años no cumplía con lo que la estructura de una pareja requería y admitió el dolor que le generó haber decepcionado a personas que lo quisieron.

“No hablo mucho de ella porque está en un momento muy popular, pero fue hace 25 años”, aclaró Bossi al comenzar a referirse a la relación, en el marco de la promoción de su nueva serie Amores Inesperados, estrenada el 16 de septiembre en Disney+. El actor explicó que su decisión de no exponer públicamente su vida sentimental tiene un origen concreto vinculado a esa etapa de su historia personal.

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“Fue un gran amor, pero yo a partir de Momi y de unas cosas que me pasaron en esa época, en donde no veía Instagram, decidí no hacer más contenido con mi vida, ni siquiera con las tragedias”, relató el humorista, en referencia a las situaciones que atravesó durante aquel período y que marcaron su forma de relacionarse con la exposición mediática desde entonces.

El actor explicó su decisión de no exponer la vida privada ni transformar los episodios personales en contenido mediático

En ese sentido, Bossi trazó una diferencia entre la exposición involuntaria que puede sufrir una figura pública cuando un episodio personal se viraliza y la decisión deliberada de convertir el dolor en contenido. “Una cosa es que, a nosotros que estamos expuestos nos pase algo y eso se viralice, pero hacer el show con la tragedia…”, sostuvo, en una definición que resumió su postura sobre la exposición de la vida privada.

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El actor también aprovechó la conversación para explicar cómo construyó su carrera al margen de ciertos circuitos de exposición mediática. “Hice toda mi carrera por afuera de las esferas de la información en épocas donde la verdad no importa tanto, si la mentira garpa es verdad”, expresó, en una reflexión sobre el vínculo entre fama y espectacularización.

El momento de mayor intimidad de la charla llegó cuando el comediante volvió sobre su propia conducta durante la relación con la bailarina. Con su característico tono de humor, hizo una autocrítica directa sobre cómo afrontaba los vínculos sentimentales en esa etapa de su vida. “Ella estuvo conmigo, pero yo antes de los 40 mentía y no cumplía con lo que la estructura de la pareja requería”, reconoció.

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El comediante admitió que antes de cumplir 40 años no respetaba los compromisos de la estructura de pareja

Detrás de esa confesión apareció una reflexión de mayor profundidad, en la que el actor admitió el impacto que sus decisiones tuvieron sobre las personas que compartieron esa etapa con él. “Decepcioné a gente que me amó y eso a mí me dolió mucho”, expresó Bossi, en la frase que resumió el eje central de su descargo.

Según explicó, el paso del tiempo modificó de manera sustancial su forma de entender los vínculos afectivos. El actor aseguró sentirse hoy en condiciones de asumir compromisos que antes evitaba. “A partir de los 40 pongo garra y lo que requiera una relación lo puedo hacer”, afirmó, al marcar un antes y un después en su manera de vincularse.

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Bossi cerró la charla con una definición sobre su concepción actual del amor y la pareja, en la que se distanció de la idea tradicional de exclusividad. “No creo en la privatización de las personas, ni en la exclusividad del sexo, me parece que eso en mí no es posible”, concluyó, en una declaración que dejó en claro su mirada actual sobre los vínculos afectivos.

La entrevista se dio en el marco de la promoción de Amores Inesperados, la miniserie antológica que Bossi estrenó el 16 de septiembre en Disney+, con seis episodios autoconclusivos de comedia dramática escritos y dirigidos por Marcos Carnevale. En cada capítulo, de alrededor de 40 minutos, el actor interpreta un personaje distinto dentro de una historia de amor diferente, sin hilo conductor entre los episodios.

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