Meta presenta sus gafas inteligentes sin cámara tras las críticas por invasión de la privacidad

Las Ray-Ban Meta Audio, diseñadas por EssilorLuxottica, tendrán un precio inicial de 349 dólares. (Captura/Meta)

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Meta presentó este miércoles 23 de septiembre, durante su conferencia Connect 2026, las Ray-Ban Meta Audio, sus primeras gafas con inteligencia artificial que prescinden de cámara. El anuncio confirma informes previos y responde a las críticas que llevaron a algunos usuarios a apodar a los dispositivos anteriores “gafas pervertidas”, por el uso que ciertas personas les daban para grabar videos sin el consentimiento de los sujetos filmados.

Las nuevas gafas, diseñadas por EssilorLuxottica, tendrán un precio inicial de 349 dólares y estarán disponibles para preordenar a partir del 13 de octubre. El dispositivo permite escuchar música y pódcast, contestar llamadas, traducir voz en tiempo real y comunicarse con Muse, el asistente de inteligencia artificial de la compañía.

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Un modelo pensado para recuperar reputación

Meta ofrece actualmente una gama de gafas con inteligencia artificial en distintos estilos, colores y funciones. Sin embargo, la controversia por el uso indebido de la cámara para grabar sin autorización persistió pese a una actualización previa que desactivaba la función si se manipulaba la luz LED indicadora de grabación.

Las gafas pesan 43 gramos y ofrecen hasta 12 horas de autonomía, ampliables a 48 con el estuche de carga. (Captura/Meta)

Las Ray-Ban Meta Audio buscan ofrecer una alternativa libre de esa polémica, al tiempo que compiten con productos como los AirPods de Apple equipados con Siri. “Una vez que te acostumbras al audio de alta calidad, es algo que quieres tener siempre, ¿verdad?”, afirmó Mark Zuckerberg durante la conferencia magistral del miércoles. El ejecutivo agregó que, tras trabajar en la idea, la compañía advirtió que podía crear una categoría completamente nueva de gafas basadas en el audio.

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Diseño y autonomía

Al no tener que alojar cámaras, las gafas resultan más delgadas que otros modelos de la marca y pesan solo 43 gramos. Incorporan patillas ajustables, almohadillas nasales intercambiables y bisagras de sobreextensión. Meta afirma que ofrecen hasta 12 horas de autonomía con una sola carga, que se extienden a 48 horas con el estuche de carga incluido.

El dispositivo estará disponible en 23 combinaciones de color y lentes, además de dos nuevos estilos: el retro “Clubmaster” de Ray-Ban y el “Burbank”, de forma rectangular clásica. Como el resto de las gafas de la marca, también podrán pedirse con graduación óptica.

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El modelo estará disponible en 23 combinaciones de color y lentes, incluidos los estilos Clubmaster y Burbank. (Captura/Meta)

Las gafas con cámara reciben una nueva generación

Junto con el modelo exclusivamente de audio, Meta presentó la tercera generación de sus Ray-Ban Meta con cámara. Además del estilo Wayfarer ya existente, se sumaron dos nuevos diseños: Aviator y Zena, este último con montura de estilo ojo de gato.

Estas gafas incorporan una cámara de 12 megapíxeles compatible con video 3K Ultra HD, un conjunto de seis micrófonos y hasta nueve horas de autonomía. Una de sus funciones más destacadas es su traducción en tiempo real. En una demostración publicada en Instagram, una usuaria le pidió a Meta que traduzca el menú que estaba mirando.

La línea, desarrollada en conjunto con EssilorLuxottica, contará con una gama más amplia de estilos y colores y se distribuirá en más países. Meta también anunció una alianza con la cantante Lisa para la nueva colección, que se suma a la colaboración previa de la compañía con Kylie Jenner.

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Nueva generación de las gafas inteligentes con cámara de Meta. (Captura/Meta)

Todos los modelos incluirán el asistente Muse

Tanto las gafas de audio como las de cámara incorporarán acceso al asistente de inteligencia artificial Muse. La compañía adelantó, además, otras actualizaciones futuras para sus dispositivos: compatibilidad con Dolby Atmos Capture, una función que selecciona automáticamente la mejor fotografía entre varios fotogramas y la opción de elegir entre los modos horizontal o vertical.

Entre las mejoras anunciadas también figuran funciones auditivas orientadas a personas con pérdida auditiva y controles personalizables. Meta mencionó asimismo el desarrollo de un sistema denominado “procesamiento privado”, que según la compañía impedirá que esta acceda a los datos de los usuarios.