Cuba

Inundaciones en La Habana: cubanos reportan calles inundadas por las lluvias

Las lluvias torrenciales inundaron este miércoles calles, viviendas y comercios de varios municipios de la capital cubana

Las inundaciones se deben a la falta de mantenimiento del sistema de drenaje y a la acumulación de residuos en las alcantarillas. (Cortesía: DisA)
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Las precipitaciones que cayeron este miércoles sobre La Habana dejaron inundaciones en calles, avenidas y zonas comerciales de distintos municipios, según videos difundidos por usuarios de redes sociales, quienes mostraron el avance del agua en áreas de la capital cubana.

Las imágenes exhibieron calles anegadas, vehículos detenidos y dificultades para transitar en sectores de Centro Habana. Incluso, un video publicado por la cuenta DisA mostró a una motocicleta que cruzaba la calle entre el agua acumulada.

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Por otro lado, Yaquelin Jiménez compartió en sus redes sociales videos e imágenes de personas que intentaban cruzar el agua para llegar a su destino.

La situación ocurre mientras persisten condiciones de inestabilidad en la mitad occidental de Cuba. El Instituto de Meteorología de Cuba informó este día que se desarrollaban áreas de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, concentradas hacia el interior y el norte de esa región.

La advertencia oficial sobre la posible persistencia de las lluvias durante la noche mantiene el riesgo de nuevas inundaciones en áreas bajas y en sectores con drenaje limitado.

Las precipitaciones generaron inundaciones en avenidas, viviendas y sectores comerciales de La Habana. (Cortesía: Cuba Hoy)
Las precipitaciones generaron inundaciones en avenidas, viviendas y sectores comerciales de La Habana. (Cortesía: Cuba Hoy)

Las lluvias pueden ser fuertes y podrían persistir durante la noche”, advirtió el organismo meteorológico en una publicación sobre el pronóstico para la jornada. El aviso mantiene la atención sobre posibles nuevas afectaciones en una ciudad donde varios puntos suelen sufrir anegamientos ante precipitaciones intensas.

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Diversas zonas afectadas

La página de Facebook Cuba Hoy publicó un reporte en el que enumeró varias áreas afectadas por las lluvias.

De acuerdo con la citada publicación, en Luyanó quedaron bajo el agua tanto vías principales como calles secundarias. En Cuatro Caminos, un punto de circulación comercial y de conexión urbana, el agua habría dificultado el tránsito vehicular.

El reporte también señaló inundaciones en Centro Habana, donde el agua habría ingresado en algunas viviendas y comercios. En el Vedado, las zonas bajas y los sectores cercanos al litoral figuraron entre los lugares con mayores acumulaciones, junto con varios tramos de la calle Línea.

Por su parte, la publicación incluyó además a la 5ta Avenida, donde se habrían registrado interrupciones en la circulación por el estancamiento de agua, y a Boyeros, con encharcamientos sobre distintos sectores de esa vía. La difusión de videos permitió observar la magnitud de las acumulaciones en distintos puntos de la ciudad, aunque no se conocieron por el momento balances oficiales sobre daños materiales, evacuados o interrupciones de servicios.

El agua anegó vías principales y dificultó el tránsito en diversas zonas de la Habana. (Cortesía: Facebook)

El drenaje y los residuos, bajo cuestionamiento

En su reporte, Cuba Hoy atribuyó la recurrencia de las inundaciones a problemas estructurales en el sistema de drenaje de la capital y a la acumulación de residuos en calles y avenidas.

La falta de mantenimiento preventivo, la limpieza de alcantarillas y las reparaciones de la red de desagüe redujeron la capacidad de respuesta de la ciudad ante lluvias intensas. También señaló que los desechos sólidos pueden bloquear los tragantes y favorecer el desborde del agua sobre las calzadas.

El estado del drenaje y la gestión de la basura dejan en evidencia la falta de inversiones y mantenimiento en servicios urbanos de La Habana.

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