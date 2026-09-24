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El primer cruce de MasterChef Celebrity entre La China Ansa y La Negra Vernaci: “Arrancamos mal”

La periodista reconoció en Intrusos que mantuvo diferencias con la conductora durante una grabación del reality de Telefe

La periodista reconoció que mantuvo diferencias con la conductora durante una grabación del reality de Telefe, aunque aseguró que pudieron terminar la jornada en buenos términos (Video: Intrusos/ América TV)
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La China Ansa contó que tuvo un cruce con Elizabeth “La Negra Vernaci” durante una grabación de MasterChef Celebrity (Telefe), el reality show que regresa con una nueva temporada este lunes 29 de septiembre, aunque aseguró que lograron cerrar el intercambio en buenos términos.

La periodista fue consultada por un cronista de Intrusos sobre una versión que hablaba de una discusión con la conductora radial en las cocinas del ciclo que encabeza Wanda Nara. Sin dar demasiados detalles, reconoció que existieron diferencias al momento de trabajar juntas. “La Negra arrancó un poco nerviosa y yo quise imponer alguna actitud mía, una decisión. Arrancamos mal, terminamos bien”, sostuvo la integrante de Telefe Noticias ante la consulta sobre el episodio.

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"Arrancamos mal, terminamos bien”, confesó La China Ansa sobre su cortocircuito con Elizabeth Vernaci

La China explicó que el desacuerdo se produjo porque ambas tenían criterios diferentes sobre cómo encarar la consigna. “Quisimos charlar y teníamos distintas formas de conversar”, afirmó. Según relató, la falta de coincidencias se trasladó a las decisiones que debían tomar en la cocina. “Yo te digo blanco, me decís negro, y yo le decía ‘vamos a blanco’; ella, ‘no, vamos a negro’”, describió. Cuando le preguntaron quién había manejado mejor la charla, Ansa respondió entre risas que había sido ella, aunque enseguida advirtió: “La Negra me va a matar”.

Luego definió a Vernaci como “impulsiva” y “verborrágica”, pero aclaró que el problema se vinculó con las distintas intenciones de cada una durante una preparación que tuvieron que llevar a cabo. “Yo quería hacer lo que tenía ganas de hacer y ella tenía ganas de hacer lo que quería hacer. Nunca nos íbamos a poner de acuerdo”, señaló. Al ser consultada sobre quién asumiría la responsabilidad si el resultado salía mal, la conductora respondió, en tono de broma: “De la Negra”. El cruce ocurrió durante una de las grabaciones de esta temporada del reality que ya promete dar que hablar.

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Todo el equipo de la nueva temporada de MasterChef Celebrity
Todo el equipo de la nueva temporada de MasterChef Celebrity

En una entrevista con Teleshow, Wanda Nara aseguró que la nueva edición de MasterChef Celebrity tendrá desafíos exigentes desde los primeros programas. La conductora indicó que los participantes llegan con nerviosismo y consideró que el jurado mantiene el nivel de dificultad de la temporada anterior. “Siento que el nivel este año arrancó muy pretencioso”, afirmó.

La animadroa explicó que los famosos deberán adaptarse a una vara elevada, aunque anticipó que el certamen permite advertir una evolución concreta a lo largo de las emisiones. Como ejemplo, mencionó el paso de Maxi López por el ciclo anterior y señaló que su exmarido pasó de preparar comidas sencillas a cocinar para sus hijos durante los fines de semana. Para la conductora, la dinámica de preparar platos con tiempo limitado deja herramientas que los concursantes trasladan a su vida cotidiana.

Presentacion de prensa MasterChef Celebrity Argentina
“Yo quería hacer lo que tenía ganas de hacer y ella tenía ganas de hacer lo que quería hacer. Nunca nos íbamos a poner de acuerdo”, reconoció La China Ansa sobre su chispazo con La Negra Vernaci (RSFotos)

La figura de Telefe también contó cómo organiza las grabaciones con sus responsabilidades familiares. Según relató, este año las jornadas se realizan por la mañana, mientras sus hijos están en el colegio, una modificación que había solicitado para poder sostener su rutina con ellos. “Ellos quieren ver a mamá en la tele, les divierte”, dijo al referirse a la reacción de sus cinco hijos ante su trabajo en el reality.

Además, detalló que su camarín funciona como una oficina desde la que coordina sus tareas laborales. Allí trabaja con su equipo, atiende compromisos vinculados a sus empresas y recibe a sus hijos cuando tienen actividades cerca del estudio. La conductora afirmó que en su casa mantiene horarios definidos para las comidas y el descanso, una organización que considera necesaria para compatibilizar las grabaciones, el trabajo y la crianza.

Presentacion de prensa MasterChef Celebrity Argentina
“La Negra me va a matar", lanzó La China Ansa sobre su tenso momento con Vernaci (RSFotos)

La presentadora también se refirió a la salida de Donato De Santis y la incorporación de Maru Botana al jurado, que completan Damián Betular y Germán Martitegui. “Perdimos a Donato, pero ganamos una mujer en el jurado”, sostuvo. Nara valoró la mirada de Botana sobre la cocina casera y su vínculo con los participantes, mientras que anticipó que De Santis podría tener alguna aparición durante la temporada.

En ese sentido, contó que comenzó a despedirse con la frase “Esto es MasterChef y yo soy Wanda Nara” como homenaje al chef italiano, quien, según relató, le insistía con esa idea. La conductora también advirtió que el programa tendrá poco margen entre las grabaciones y la salida al aire, por lo que el equipo deberá mantener un ritmo de trabajo intenso. La nueva temporada de MasterChef Celebrity comenzará el lunes 28 de septiembre a las 22 por Telefe.

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