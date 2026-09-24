Guatemala

Guatemala exonera impuestos a combustibles y el Presidente Bernardo Arévalo tiene un dilema en sus manos

La norma, fue respaldada por 148 votos en un trámite de urgencia nacional, suspende el IDP y el IVA sobre gasolinas, diésel y gas oil desde su publicación oficial hasta el 31 de diciembre

Interior de un hemiciclo parlamentario con bancadas de madera, pantallas individuales, alfombra roja, y legisladores. Al fondo, pantallas grandes y banderas nacionales
El Congreso de Guatemala aprobó la exoneración temporal del impuesto a la distribución de petróleo y del IVA hasta el 31 de diciembre de 2026. (Archivo/Congreso de la República de Guatemala)
Guardar

En una sesión donde, al parecer, ya se tenían acuerdos y consensos, el Congreso de Guatemala aprobó una exoneración temporal del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la venta e importación de gasolinas, diésel y gas oil.

El Decreto calzado con la nomenclatura 22-2026, fue aprobado en el pleno el martes 22 de septiembre, luego de varios rumores sobre reuniones del presidente Bernardo Arévalo con jefes de los diferentes bloques en el Legislativo en la que se buscaban acuerdos para calmar las protestas y críticas de partidos políticos. Situación que no fue confirmada de manera oficial.

PUBLICIDAD

La norma obtuvo respaldo de 148 legisladores oficialistas y de oposición y de ser sancionada por el Ejecutivo, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, luego de ser aprobada en única lectura y de urgencia nacional, sin que se hubiera conocido previamente por los diputados.

La ley exonera impuestos, pero no detiene la volatilidad de los precios

La exención busca reducir el costo final de las gasolinas superior y regular, y del diésel y el gas oil, en medio de la escalada de precios vinculada a la crisis internacional del petróleo.

Sin embargo, contrario al Decreto 21-2026 que ponía precios tope, esta normativa estará sujeta a la fluctuación de los costos internacionales. Es decir, si los combustibles continúan en aumento, el pago en Guatemala variará al alza.

PUBLICIDAD

La eliminación de tributos establece un descuento directo por galón de Q9,41 para la gasolina superior y Q9,10 para la regular. (REUTERS)
La eliminación de tributos establece un descuento directo por galón de Q9,41 para la gasolina superior y Q9,10 para la regular. (REUTERS)

En este momento y según las estimaciones de los precios actuales, la suspensión de ambos tributos dejaría el costo de la siguiente manera:

  • Gasolina Superior a Q34,59 (USD 4,49)por galón
  • Gasolina Regular a Q32,90 (USD 4,27) por galón
  • Diésel y gas oil a Q40,66 (USD 5,28) por galón

De ser sancionada la Ley en el Ejecutivo, lo único que está fijo es el descuento por galón correspondiente a la eliminación los impuestos, el cual queda de la siguiente manera:

  • Rebaja de la Gasolina Superior: Q9,41 (USD 1,22) por galón
  • Rebaja de la Gasolina Regular: Q9,10 (USD 1,18) por galón
  • Rebaja al Diésel y Gas Oil: Q6,34 (USD 0,82) por galón
Infografía sobre exenciones tributarias y precios estimados de la gasolina y el diésel en Guatemala con gráficos de vehículos y surtidores.
Detalle de las exenciones tributarias al combustible en Guatemala y sus precios estimados por galón tras la eliminación de impuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ejemplificarlo: Si el galón de gasolina regular actualmente es de Q44 (USD 5,71) con la reducción de los impuestos correspondientes a Q9,41 (USD 1,22) quedaría en Q34,59 (USD 4,49). Pero, si antes de la promulgación de la ley llegara a Q50 (USD 6,49) al aplicar el descuento quedaría en Q40,59 (USD 5,27).

En tanto, los legisladores dejaron como responsables para supervisar que la normativa se cumpla a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) del Ministerio de Economía y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Costo fiscal

De ser promulgada la ley por el Ejecutivo, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá realizar ajustes presupuestarios para compensar la caída de ingresos. El costo fiscal previsto por la exoneración asciende a Q3.318,4 millones, unos USD 430.9 millones, de los cuales Q1.332,2 millones (USD 173 millones) corresponden al IDP y Q1.986,2 millones (USD 257.9 millones) al IVA.

Pese a que el impuesto de los combustibles y el del valor agregado tienen destinos específicos, el Decreto aprobado garantiza los fondos para las Municipalidades en todo el país y para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), este último dedicado a dar mantenimiento y construir nuevas carreteras.

Una excavadora amarilla trabaja sobre la tierra junto a la estructura de un puente caído y una carretera con un camión
La normativa aprobada mantiene el flujo de fondos destinados a las municipalidades y a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial. (Archivo/CIV Guatemala)

Durante la aprobación el diputado de la bancada Cabal, Julio Héctor Estrada, explicó que el sacrificio fiscal se obtendrá de incrementos de recaudación que ha logrado la administración tributaria. “Por primera vez se tiene más recursos en caja... los guatemaltecos están pagando sus impuestos”, dijo.

La ley también establece que los combustibles adquiridos bajo el régimen de exención y que permanezcan en inventario al concluir el plazo deberán venderse sin incorporar nuevamente los impuestos hasta que se agoten. Desde el 1 de enero de 2027, los productos volverán a estar sujetos a las tarifas ordinarias.

Esta normativa entrará en vigencia un día después de que sea publicada en el diario oficial.

Analizan normativa

El Gobierno no se pronunció inmediatamente sobre la nueva normativa, fue hasta este miércoles 23 de septiembre cuando la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) indicó que “los equipos del Ejecutivo están trabajando en el análisis del Decreto 22-2026 a fin de estar listos cuando venga para el proceso de sanción presidencial que corresponde”.

Contrario a lo ocurrido con el Decreto de precios tope, el presidente Bernardo Arévalo no se ha pronunciado de manera directa y se desconoce si la norma será sancionada o no.

Por su parte, la SCSP afirmó: “Estamos conscientes que no hay una medida perfecta en el corto plazo, pero reiteramos a la población que tenemos el compromiso de cumplir y responder con efectividad para proteger a las familias y, en este caso, aliviar el bolsillo ante el alza de combustibles”.

Mientras que rehusaron a responder si el Ejecutivo participó de alguna forma en la elaboración de la normativa aprobada por el Legislativo y tampoco quisieron opinar sobre sacrificio fiscal que representará la eliminación de impuestos, interrogantes planteadas por Infobae.

“De momento esta es la única respuesta”, se limitaron a indicar.

Arévalo podría juntarse con dos Decretos

Esta nueva legislación llega semanas después de la aprobación del Decreto 21-2026, que establecía precios máximos para los combustibles.

Esa norma, aprobada el 8 de septiembre, fijaba un precio tope de Q39 (USD 5,06) por galón para el diésel y la gasolina regular, mientras que la gasolina superior tendría un límite de Q41 (USD 5,32). Su vigencia también estaba prevista hasta el 31 de diciembre, siempre que hubiera recursos disponibles.

Sin embargo, el decreto no entró en vigor porque el diputado opositor Allan Rodríguez, del bloque Vamos, presentó objeciones, las cuales se empezaron a conocer el martes 22, pero no se continuó debido a que los diputados rompieron quórum. El legislador cuestionó aspectos del procedimiento de aprobación y señaló presuntas inconsistencias.

El diputado Allan Rodríguez presentó a la presidencia del Congreso varias objeciones contra la ley que pone precios tope a los combustibles en Guatemala. (TN23)

Las observaciones impidieron que el texto fuera enviado al Organismo Ejecutivo para su sanción o veto.

Sin embargo, el presidente del Congreso, Luis Contreras, aseguró que mañana jueves 24 de septiembre se conocerán “sí o sílas objeciones.

El congresista indicó que su intención es que previo a la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Medina, se presente una moción para conocer los alegatos de Rodríguez.

“Vamos a meter una moción privilegiada para que las objeciones se conozcan antes de la interpretación. Va a haber 81, lo someto a votación y pase lo que pase, no importa. El decreto se va mañana sí o sí. El 21. El 22 se va el viernes”, dijo.

Sin embargo, reconoció la posibilidad de que Rodríguez tenga más apoyo y, si ocurriera de esa manera, el Decreto de precios máximos aprobado de urgencia nacional y con 130 votos de 160, será archivado.

Pero, si se logra el apoyo, el presidente Bernardo Arévalo se juntará con las dos propuestas y deberá ser él quien decida si sanciona la ley para eliminar impuesto o la que establece precios tope.

Transportistas, comerciantes y organizaciones civiles protestaron por el alza

El aumento de los combustibles provocó manifestaciones y bloqueos en distintos puntos de Guatemala. Transportistas, vendedores de mercados, organizaciones civiles y representantes indígenas reclamaron medidas que redujeran el impacto del encarecimiento en el transporte y en el precio de la canasta básica.

Personas reunidas alrededor de un fuego en el asfalto de una carretera, con camiones y automóviles detenidos al fondo
Durante varios días manifestantes bloqueron carreteras importantes y manifestaron en la Ciudad de Guatemala exigían mitigar el impacto en la canasta básica. (Redes Sociales)

El 14 de septiembre, integrantes de la Asociación de Gremiales de Transportistas y comerciantes del Mercado de la Bethania protestaron en la Plaza de la Constitución, en Ciudad de Guatemala. Los participantes solicitaron una mesa de diálogo con el presidente Bernardo Arévalo y con diputados para discutir alternativas.

En esa jornada, el diésel alcanzó USD 6,41 por galón, mientras que la gasolina regular se ubicó en USD 5,52 y la superior en USD 5,79 en algunas estaciones de servicio. Los reclamos incluyeron críticas al retraso en la aplicación del decreto de precios tope.

Temas Relacionados

GuatemalaImpuestosPrecio Gasolina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Guatemala presenta una guía para clasificar la inversión ambiental de las 340 municipalidades

El Acuerdo Ministerial 88-2026, firmado el 22 de enero, establece criterios uniformes para registrar recursos locales desde la programación presupuestaria hasta la rendición de cuentas sobre el empleo de fondos públicos

Gobierno de Guatemala presenta una guía para clasificar la inversión ambiental de las 340 municipalidades

El Instituto Guatemalteco de Migración identifica a 400 hondureños en caravana y ordena la salida de 106 de ellos

La autoridad dio 24 horas a quienes carecen de requisitos para dejar el país, mientras permitió continuar su trayecto a las personas con documentación en regla durante los controles fronterizos

El Instituto Guatemalteco de Migración identifica a 400 hondureños en caravana y ordena la salida de 106 de ellos

Comunidades guatemaltecas denuncian menor disponibilidad de agua por proyectos mineros

La Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa afirmó que la extracción de agua vinculada al proyecto minero en Asunción Mita ha profundizado las dificultades de abastecimiento en poblados cercanos

Comunidades guatemaltecas denuncian menor disponibilidad de agua por proyectos mineros

Gobierno de Guatemala a través del Insivumeh lanza en Jutiapa las Clínicas del Clima para enfrentar la sequía prevista hacia 2027

La iniciativa adaptará datos científicos a productores, autoridades y familias mediante herramientas diseñadas para cada municipio, ante períodos de menos lluvia y temperaturas más altas que afectarían a la región en los próximos años

Gobierno de Guatemala a través del Insivumeh lanza en Jutiapa las Clínicas del Clima para enfrentar la sequía prevista hacia 2027

Guatemala: El exjefe policial Juan Francisco Cifuentes Cano recibe 50 años de prisión por dos desapariciones forzadas en el Conflicto Armado

El Tribunal Octavo de la capital impuso un cuarto de siglo por cada víctima, Luz Leticia Hernández Agustín y Ana María López Rodríguez, detenidas en Mixco durante una operación policial de 1982

Guatemala: El exjefe policial Juan Francisco Cifuentes Cano recibe 50 años de prisión por dos desapariciones forzadas en el Conflicto Armado

TECNO

Claude de Anthropic empieza a marcar su texto para evitar el ‘copia y pega’ anónimo

Claude de Anthropic empieza a marcar su texto para evitar el ‘copia y pega’ anónimo

YouTube deja que los usuarios armen su propio feed de recomendaciones escribiendo lo que quieren ver

Por qué WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares antiguos desde octubre de 2026

Meta lanza gafas de realidad virtual que hacen llamadas con hologramas

Directivos de OpenAI y Anthropic piden límites a la inteligencia artificial ante la ONU

ENTRETENIMIENTO

El sobrino de Dolly Parton es señalado por presunta intimidación a empleados de sus negocios

El sobrino de Dolly Parton es señalado por presunta intimidación a empleados de sus negocios

Así fue cómo Anne Hathaway y Dakota Johnson improvisaron su escena de besos en ‘Verity’

Jonathan Taylor Thomas, estrella de ‘Mejorando la casa’, fue arrestado más de 34 horas en California

Brad Pitt habla del perro con el que protagonizó ‘Heart of the Beast’: “Sus expresiones todavía me conmueven”

Los easter eggs de la nueva película de ‘Resident Evil’ que los fans reconocerán de los videojuegos

MUNDO

Xi Jinping pidió cooperación a EEUU antes de reunirse con Donald Trump: “Nuestros países deben ser socios, no rivales”

Xi Jinping pidió cooperación a EEUU antes de reunirse con Donald Trump: “Nuestros países deben ser socios, no rivales”

Rusia intensificó sus ataques sobre la región de Kiev al mayor ritmo desde marzo de 2022

Un agente de OpenAI hackeó el servicio sanitario de Australia

Tras el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, aerolíneas de Irán debieron suspender vuelos

Estados Unidos y China extendieron hasta enero la tregua comercial