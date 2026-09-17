Mark Zuckerberg descarta frenar la carrera de la IA: “La gente no querrá usar modelos que no se ajusten a sus intereses”

El argumento central del director de Meta se apoya en la lógica comercial. Europa Press

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Mark Zuckerberg rechaza la propuesta de otros líderes de la industria tecnológica de frenar el desarrollo de la inteligencia artificial. El director ejecutivo de Meta confía en que los propios mecanismos del mercado y la responsabilidad legal de los desarrolladores bastan para mantener la tecnología bajo control, sin necesidad de imponer una desaceleración forzada en la carrera por la IA.

La postura del empresario llega a través de una publicación en X, la red social propiedad de Elon Musk, en un momento en que varios de sus pares en Silicon Valley expresan cautela ante el ritmo de avance de los modelos avanzados.

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Por qué Zuckerberg confía en el mercado para regular la IA

El argumento central del director de Meta se apoya en la lógica comercial. “La gente no querrá usar modelos que no se ajusten a sus intereses ni hagan lo que ellos quieren”, escribió, en referencia a la relación entre usuarios y sistemas de inteligencia artificial.

El director ejecutivo de Meta confía en que los propios mecanismos del mercado y la responsabilidad legal de los desarrolladores bastan para mantener la tecnología bajo control. REUTERS/Carlos Barria

Esa premisa lo lleva a una conclusión concreta sobre el comportamiento de la industria. “Por lo tanto, los laboratorios de investigación tienen un fuerte incentivo natural para alinear mejor sus modelos con esto”, sostuvo Zuckerberg, quien considera que aquellas compañías que no ajusten sus sistemas a las expectativas reales de los usuarios quedarán en desventaja frente a sus competidores.

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La IA que no responde a las necesidades de quienes la usan pierde terreno frente a alternativas mejor ajustadas, según el planteo del ejecutivo. Esta dinámica de mercado, sumada al riesgo legal que enfrentan las empresas si sus modelos provocan daños, funcionaría como un freno natural sin necesidad de pausas impuestas desde fuera.

Zuckerberg identifica en esa combinación de factores el eje de la competencia futura entre compañías de IA. Para el directivo, “la confianza y la alineación” se están convirtiendo con rapidez en las capacidades que distinguirán a los distintos agentes y modelos disponibles en el mercado.

La IA que no responde a las necesidades de quienes la usan pierde terreno frente a alternativas mejor ajustadas, según el planteo del ejecutivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La responsabilidad legal como incentivo para la seguridad

Además del factor comercial, el director ejecutivo de Meta apunta a las consecuencias jurídicas que enfrentan las compañías cuando sus sistemas generan perjuicios. “Los laboratorios se enfrentan a una responsabilidad significativa si sus modelos causan daño, por lo que también tienen un fuerte incentivo para evitarlo”, explicó en su publicación de X.

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Dentro de ese mismo mensaje, Zuckerberg defendió una práctica concreta que, según él, ya se aplica en el sector. Sostuvo que contratar evaluadores y asesores independientes “es la mejor práctica de la industria”, una fórmula que permitiría detectar riesgos antes de que los productos lleguen al público.

El empresario respaldó su planteo con un ejemplo propio. Recordó que Meta retrasó varios meses el lanzamiento de su sistema de inteligencia artificial “Muse AI”, equipado con agentes personalizados, con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad antes de ponerlo en circulación.

Zuckerberg subrayó que esa decisión no respondió a una exigencia externa ni a una normativa impuesta a otras empresas del sector. “Simplemente lo hicimos como parte de nuestro trabajo diario porque era claramente lo correcto para la gente y para nosotros”, afirmó, en alusión al retraso deliberado del lanzamiento.

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Para Zuckerberg, la clave para construir un futuro positivo en torno a la IA no pasa por ralentizar su desarrollo. (AP Foto/Godofredo A. Vasquez, archivo)

El debate sobre el equilibrio de poder en la industria de la IA

El director de Meta extendió esa reflexión hacia el conjunto del sector. Afirmó que la compañía ha asumido un compromiso concreto con la seguridad en el desarrollo de sus sistemas y que “otros laboratorios también pueden hacerlo”, en referencia a la posibilidad de que el resto de las empresas adopten controles similares sin que medie una regulación externa.

Para Zuckerberg, la clave para construir un futuro positivo en torno a la IA no pasa por ralentizar su desarrollo, sino por otro factor. Sostuvo que ese futuro “reside en mantener el equilibrio de poder adecuado”, una idea que resume su visión sobre cómo debería organizarse la competencia entre las compañías que desarrollan estos sistemas.

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Una postura que lo distancia de otros líderes tecnológicos

Las declaraciones de Zuckerberg contrastan con las advertencias que circulan en buena parte de la industria tecnológica, donde se repite la idea de que los sistemas de inteligencia artificial podrían volverse incontrolables dado su estado de desarrollo actual.

La postura de Amodei encontró respaldo entre varias de las figuras más influyentes del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fin de semana previo a la publicación de Zuckerberg, Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, una de las empresas pioneras en inteligencia artificial, se pronunció a favor de reducir el ritmo en el desarrollo de modelos avanzados.

La postura de Amodei encontró respaldo entre varias de las figuras más influyentes del sector. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, expresó su apoyo a la propuesta, al igual que el empresario Elon Musk, creador del asistente virtual Grok.

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A ese respaldo se sumaron Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, y Demis Hassabis, director ejecutivo de DeepMind. El planteo de Zuckerberg queda así como una postura diferenciada dentro de un grupo de líderes tecnológicos que coincide en la necesidad de moderar el avance de la inteligencia artificial.