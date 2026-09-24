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Xi Jinping pidió cooperación a EEUU antes de reunirse con Donald Trump: “Nuestros países deben ser socios, no rivales”

“Nuestra relación debe caracterizarse por la cooperación como eje principal, una competencia dentro de ciertos límites, diferencias manejables y perspectivas de paz”, afirmó el líder chino en declaraciones escritas publicadas por la agencia estatal china Xinhua

Xi Jinping pidió cooperación a EEUU antes de reunirse con Donald Trump (REUTERS)
Xi Jinping pidió cooperación a EEUU antes de reunirse con Donald Trump (REUTERS)
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El presidente de China, Xi Jinping, pidió este miércoles por la noche una mayor cooperación con Estados Unidos y afirmó que ambos países deben ser “socios en lugar de rivales”, horas después de llegar a Washington, donde fue recibido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Nuestra relación debe caracterizarse por la cooperación como eje principal, una competencia dentro de ciertos límites, diferencias manejables y perspectivas de paz”, afirmó Xi en declaraciones escritas publicadas por la agencia estatal china Xinhua antes de su reunión con Trump.

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El mandatario chino sostuvo que ambos países deben “avanzar el uno hacia el otro” y establecer “un camino correcto para que dos grandes potencias se lleven bien”. “Estoy seguro de que podemos lograrlo”, afirmó.

Xi también destacó los vínculos entre las sociedades de ambos países. “Los pueblos chino y estadounidense mantienen intercambios amistosos desde hace mucho tiempo, y nuestros intereses están profundamente entrelazados”, señaló.

Las declaraciones se conocieron horas después de que Trump recibiera a Xi en Washington, donde ambos líderes se estrecharon la mano sobre una alfombra roja tras la llegada del presidente chino a la capital estadounidense.

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Entre los principales temas de las conversaciones figuran el comercio, la competencia tecnológica, en particular en el área de la inteligencia artificial, y el apoyo diplomático y económico de Beijing a Teherán.

Xi afirmó que espera mantener con Trump “intercambios profundos sobre los principales asuntos relacionados con nuestras relaciones bilaterales y la situación mundial”.

En una referencia al lema político de Trump, el presidente chino sostuvo que “el gran rejuvenecimiento de la nación china y el objetivo de hacer grande a Estados Unidos nuevamente pueden ir plenamente de la mano”.

“Creo que, con los esfuerzos conjuntos de ambas partes, esta visita dará resultados fructíferos, mejorará el bienestar de nuestros dos pueblos y traerá nuevas esperanzas para la paz mundial”, agregó Xi.

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