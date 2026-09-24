Organizaciones empresariales de Guatemala y República Dominicana firman convenios para facilitar el comercio y la inversión

La firma de los convenios ocurrió en Santo Domingo durante el evento Guatemala más cerca de lo que te imaginas. (Agexport)

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La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) y la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) firmaron convenios de colaboración para fortalecer los vínculos empresariales entre Guatemala y República Dominicana.

Los acuerdos apuntan a facilitar el comercio, la inversión y la expansión regional de compañías de ambos países.

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La formalización se realizó el 22 de septiembre en Santo Domingo, durante el encuentro “Guatemala más cerca de lo que te imaginas”.

La actividad fue organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, a través de su Consejería Comercial en República Dominicana, junto con Agexport.

El evento reunió a más de 100 empresas y representantes de sectores económicos dominicanos, que recibieron información sobre la oferta exportable guatemalteca, las posibilidades de inversión y las alternativas para establecer relaciones comerciales entre ambos mercados.

Más de cien empresas dominicanas asistieron a la actividad sobre la oferta exportable guatemalteca y las opciones de inversión. (Agexport)

Los acuerdos prevén la creación de mecanismos de conexión entre las compañías afiliadas a las tres organizaciones. El objetivo es que compradores, exportadores, fabricantes, distribuidores e inversionistas puedan identificar oportunidades de negocio y establecer contactos directos.

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Las entidades también buscarán intercambiar información sobre las condiciones de cada mercado e identificar productos y servicios que puedan comercializarse en Guatemala y República Dominicana. Entre las metas figura la promoción de acuerdos de representación y distribución, además de alianzas estratégicas y proyectos conjuntos.

La iniciativa apunta a que empresas interesadas en ampliar su presencia regional encuentren socios comerciales en el otro país. Los convenios contemplan oportunidades para exportadores, potenciales distribuidores e inversionistas, según la información presentada durante la actividad.

Los acuerdos contemplan la creación de mecanismos de contacto directo entre compradores, fabricantes e inversionistas. (Agexport)

Jenniffer Troncoso, directora ejecutiva de ONEC, sostuvo que la alianza permitirá a las empresas dominicanas acceder a nuevos contactos, datos de mercado y opciones comerciales.

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“Queremos que este acercamiento genere un diálogo sostenido que permita identificar oportunidades concretas, de acuerdo con las necesidades y prioridades de cada empresa, y que contribuya al fortalecimiento de los vínculos comerciales entre ambos países”, expresó Troncoso durante el evento.

ANEIH busca convertir el acuerdo en una plataforma permanente

El primer vicepresidente de ANEIH, Francis Mateo, afirmó que el convenio representa un instrumento para llevar la relación institucional al terreno de los negocios entre compañías guatemaltecas y dominicanas.

Mateo señaló que el acuerdo fue concebido como “un mecanismo de cooperación empresarial” que permita generar oportunidades comerciales concretas. ANEIH planteó que la alianza puede consolidarse como una plataforma estable para facilitar el acceso a mercados, detectar socios comerciales y promover inversiones y procesos de expansión en la región.

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La agenda incluyó la participación de Iván Mejía, CEO y presidente de Grupo Ramos, quien expuso la experiencia de su empresa con proveedores guatemaltecos. Según indicó, Guatemala abastece al grupo con productos terminados y materias primas, mientras que algunas compañías de ese país ya tienen operaciones en República Dominicana.

“Desde hace 12 años hacemos negocios con ellos y vamos a continuar haciéndolos”, afirmó Mejía, quien destacó la transparencia que, según dijo, ha caracterizado las relaciones comerciales con empresarios guatemaltecos.

Los acuerdos contemplan la creación de mecanismos de contacto directo entre compradores, fabricantes e inversionistas. (Agexport)

AGEXPORT presentó la oferta comercial de Guatemala

Por parte de Agexport, la gerente de Fomento Internacional de Exportaciones, Paola Álvarez, presentó la oferta exportable de Guatemala y remarcó las ventajas de la cercanía entre ambos países para el intercambio comercial.

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Álvarez señaló que Agexport busca acompañar a los empresarios dominicanos que evalúen oportunidades en Guatemala y facilitar vínculos con exportadores del país centroamericano.

Las tres organizaciones prevén elaborar planes de trabajo conjuntos para sostener la cooperación. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó que mantendrá el respaldo al proceso mediante su Consejería Comercial en República Dominicana.