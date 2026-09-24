Tras las críticas en redes, Gastón Edul se sometió a una prueba para demostrar que supera el 1,70: “Pasé la barrera”

La reacción de Gastón Edul cuando Davoo Xeneize midió su altura

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Tras las dudas sobre su altura, Gastón Edul se sometió a una prueba junto a Davoo Xeneize y La Cobra con la intención de demostrar que superaba el metro setenta. El periodista deportivo aceptó el control de sus compañeros en un intercambio que pasó de las estimaciones del chat a una discusión por apenas milímetros.

La escena comenzó con la reacción de Davoo Xeneize ante las imágenes que analizaban. “No tiene sentido lo que acabo de ver. De verdad se los digo”, expresó antes de pedir “más zoom”. Mientras tanto, los usuarios que seguían la transmisión aportaban sus propios cálculos y uno de los primeros números que apareció fue 1,64 metros.

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El integrante del panel encargado de validar las respuestas indicó que la cifra estaba por debajo de la medida. Davoo preguntó si el valor real era mayor o menor y recibió una respuesta breve: “Más de eso”. La dinámica se repitió con los 1,66 metros, otra marca que quedó descartada.

La Cobra llevó entonces la apuesta a 1,68 metros. “Caliente”, respondió el panelista, una señal que estrechó el margen de error y abrió el debate entre los presentes. El siguiente intento fue de 1,69 metros, pero la devolución fue que faltaba “poquito más”.

Tras las burlas que recibió, Gastón Edul chequeó su altura con un profesional

Edul siguió con atención cada número y celebró cuando la conversación se acercó a la barrera que quería superar. “¡Vamos, pasé la barrera de uno setenta!”, lanzó el cronista deportivo. Sin embargo, cuando La Cobra propuso 1,70 metros, el panelista corrigió que la cifra estaba apenas por encima del registro.

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La respuesta definitiva llegó con la alternativa de 1,695 metros, que fue aprobada de inmediato. “Bien, Cobra. Muy bien”, señaló el panelista. El dato dejó a Edul a cinco milímetros del metro setenta, pese a su festejo anticipado durante la ronda de conjeturas.

La reacción no terminó ahí. Edul insistió con un “uno setenta, uno setenta”, mientras otras voces del lugar elevaron el tono y mencionaron 1,79 metros. Entre risas y gritos, la réplica fue concluyente: “¡No llega, no llegó!”. La prueba cerró con esa diferencia mínima como eje de la discusión.

Gastón Edul realizó una prueba de altura junto a Davoo Xeneize y La Cobra para verificar su estatura

Tras el intercambio con Davoo Xeneize y La Cobra, Edul buscó zanjar las bromas con una medición realizada por un profesional. El periodista difundió el registro en su cuenta de TikTok y sostuvo que el resultado respaldaba su posición. “Denuncio la difamación de 412: 1,71”, escribió en la descripción de la publicación.

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En el video, el profesional le indicó cómo ubicarse para iniciar el control. “Vamos a medirte. Listo, bajate acá. Vamos a probar”, se escucha antes de la lectura final. Luego, al observar la marca, precisó: “Uno setenta y… bueno, digamos setenta y uno seis; setenta y uno siete”.

La secuencia continuó con una broma sobre las variaciones que puede tener la estatura a lo largo del día. “Es decir que a las seis de la mañana, uno setenta y dos”, planteó Edul, tras conocer el resultado que lo ubicó entre los 1,71 y los 1,72 metros.

La publicación abrió otra ronda de comentarios entre sus seguidores. Algunos tomaron el dato como una referencia para comparar al cronista con otros deportistas: “Entonces Messi mide 1,80”. Otros cuestionaron la validez de la medición con mensajes como “¿Por qué lo filman cuando va a pediatría?” y “La puerta tiene 2 m y el papel está más abajo, un re chamuyo”.

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También aparecieron usuarios que compartieron experiencias propias para relativizar el resultado. “A mí un día el nutricionista me midió 1,85; mido 1,81. Chequeá eso, Gasti”, escribió uno de ellos. De ese modo, la medición que Edul difundió para cerrar el debate volvió a alimentar las bromas sobre su altura.