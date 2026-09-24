Economía

AILAT26: el encuentro que prepara a las organizaciones para el próximo cambio impulsado por la IA

El evento reunirá a referentes regionales, especialistas y ejecutivos para conocer aplicaciones concretas de inteligencia artificial, evaluar soluciones disponibles y redefinir los circuitos internos de las compañías

Una mujer sobre un escenario expone junto a una pantalla gigante con gráficos ante una multitud sentada en el público
AILAT vuelve a Buenos Aires en su tercera edición (AILAT)
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AILAT26, organizado por AI in LATAM, celebrará su tercera edición el jueves 1 de octubre de 2026 en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC), reuniendo a referentes de más de 15 industrias para explorar el presente y el futuro de la inteligencia artificial (IA) en la región.

El evento está pensado como un espacio de capacitación y networking donde se analizarán tendencias, experiencias concretas y oportunidades de implementación de IA en los negocios. La agenda, con más de 35 sesiones y cuatro salas simultáneas, abarca desde plenarias inspiradoras para el C-level hasta workshops prácticos para equipos técnicos y operativos.

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Quiénes son los referentes de la industria presentes

Entre los principales oradores confirmados se encuentran:

  • Juan Vallejo, director general de Google Argentina
  • Ezequiel Glinsky, General Manager de Customer Success para América Latina de Microsoft
  • Astrid Mirkin, General Manager South Latam & Miami de TikTok
  • Amilcar Luna, Head of AI de SAP Latin America
  • Guilherme Fuhrken, LATAM Enterprise Sales Manager de Nvidia
  • Pablo Moretti, VP de Desarrollo de Producto de Mercado Libre
  • Matías Berardi, Global Account Manager para América Latina de AMD
  • Alexander Vicondoa, Head of LATAM FDE Team de ElevenLabs
  • Axel Abulafia, Board Member AI in LATAM
  • Paul Ríos, GTM Leadership de Lovable
  • Daniel Nofal, cofounder & President de RESTART
  • María Pía Logiovane, Head of HR LatAm y Country Leader Panamá de Philips
  • Jimena Faena, vicepresidenta de Marketing y Revenue Management LATAM de Wyndham Hotels and Resorts
  • Sebastián Reinares, CDO Cono Sur de Bayer
  • Gisele Cabrera, CDAO, Naranja X
  • Gaspar Mac, Founder, Ecloud
  • Alejandro Melamed, Founder & CEO de Humanize Consulting
Una multitud camina por un vestíbulo con escaleras mecánicas debajo de un cartel azul que dice THINK AI ACT BOLD
Más de 3.500 personas participaron del evento en 2025 (AILAT)

Una agenda pensada para equipos completos

“El diseño del día de AILAT está pensado para que asista el equipo completo, no una sola persona por empresa, porque cada nivel de la organización tiene su propia agenda. El resultado es que las personas que toman decisiones y las que ejecutan se inspiran y capacitan el mismo día. En un solo lugar es posible entender qué están construyendo las plataformas que definen el estándar, escuchar casos verificables de la propia industria, evaluar proveedores, generar networking y ver nuevas iniciativas” explica Erica Libertelli, Managing director & Board Member de AI in LATAM

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Las plenarias de la mañana estarán dirigidas al C-level, con charlas de inspiración, actualización y lanzamientos globales. Por la tarde, los equipos de operación podrán acceder a ejemplos reales de aplicación de IA en áreas como marketing, logística, ventas, comercio y contenidos, mientras que los equipos técnicos participarán de workshops prácticos a cargo de quienes desarrollan las herramientas más innovadoras.

La transformación de la IA: de la promesa a la adopción

“Hace dos años hablábamos de la distancia entre lo que la inteligencia artificial prometía y lo que realmente se implementa. Hoy esa conversación cambió. La IA ya funciona, los agentes ya pueden ejecutar y las capacidades avanzan más rápido que la adopción. El gran desafío ahora es rediseñar cómo trabajan: qué hacen las personas, qué hacen los agentes y cómo conviven ambos. AILAT nació justamente para cerrar esa brecha entre lo que la tecnología ya permite hacer y lo que las organizaciones están haciendo de verdad.” explica Hernán Litvac, cofundador de ICOMM y Board Member de AI in LATAM.

“Estamos entrando en una etapa en la que la ventaja competitiva no va a estar en tener acceso a la mejor IA, porque esa tecnología va a estar disponible para todos. La diferencia va a estar en quién logra adoptarla más rápido y rediseñar mejor su organización alrededor de personas y agentes. Ese es el espíritu de AILAT: menos conversación sobre lo que la IA podría hacer y mucha más sobre lo que ya podemos transformar.” señala Daniel Jejcic, CEO de avenida+ y Board Member de AI in LATAM.

Un hombre habla en un escenario frente a pantallas gigantes con diagramas digitales y un público sentado en la oscuridad
AILAT26 tendrá más de 35 sesiones durante una jornada con oradores de más de 15 industrias (AILAT)

Para quién es AILAT26 y cómo inscribirse

La edición de este año está dirigida a profesionales y empresas de sectores como retail, fintech, martech, e-commerce, manufactura, logística, legales, recursos humanos, IT y seguridad, energía, salud, agro, creatividad, entretenimiento y servicios. En la edición anterior, más de 3.500 personas participaron, lo que consolidó al encuentro como el más relevante en inteligencia artificial de América Latina.

Quienes deseen participar pueden adquirir sus entradas en ai-lat.com. La entrada general cuesta $180.000 + IVA, mientras que la opción VIP —con acceso a sala exclusiva, wifi, café permanente, almuerzo y prioridad en workshops— tiene un valor de $360.000 + IVA.

El encuentro se realizará de 8 a 18 hs. en el Centro de Convenciones Buenos Aires (Av. Figueroa Alcorta 2099, CABA), con una estructura temática pensada para ofrecer herramientas prácticas que aceleren la adopción de la IA en contextos de negocio, tanto desde la perspectiva de quienes toman decisiones como de quienes ejecutan y operan las nuevas tecnologías.

AILAT26 promete ser un punto de encuentro para acceder a experiencias verificables de la industria, comparar soluciones, generar alianzas y comprender los desafíos de la integración entre humanos y agentes en los nuevos circuitos de trabajo que demanda la inteligencia artificial.

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