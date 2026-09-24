Argentina suma 209 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking

Luca Impagnatiello medalla de bronce en los Juegos Suramericanos (Secretaría de Deporte y Turismo Rosario)

Guardar

La delegación argentina obtuvo seis medallas de oro, ocho de plata y 11 de bronce durante la jornada del miércoles 23 de septiembre en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la cita multideportiva que reúne a los países de la región entre el 12 y el 26 de septiembre.

El tenis de mesa aportó dos oros. La dupla integrada por Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo, que se impuso en la prueba de dobles masculino. Horas más tarde, Cifuentes repitió la consagración en la modalidad individual, tras vencer en la final a su propio compañero, Lorenzo, quien se quedó con la medalla de plata en esa competencia.

PUBLICIDAD

En ciclismo de pista, la pareja formada por Marcos Méndez y Ruben Ramos ganó el oro en la prueba de madison masculino. El taekwondo sumó otra medalla de oro con José Acuña, que se impuso en la categoría de 58 a 68 kilogramos.

En escalada deportiva, Alejo Suter se consagró campeón en la prueba de boulder masculino. El atletismo, por su parte, tuvo su primera medalla de oro de la jornada con Micaela Levaggi, que ganó los 1500 metros femeninos.

Entre las medallas de plata, el atletismo aportó la de Diego Lacamoire en los 1500 metros masculinos. El ciclismo sumó dos preseas de ese color: Natalia Vera en el keirin femenino y Lucas Vilar en el keirin masculino.

PUBLICIDAD

La arquería obtuvo dos medallas de plata por equipos en la modalidad de compuesto: el equipo femenino, integrado por María González, Daniela Cheffer y Guillermina González, y el masculino, formado por Nelson Salinas, Iván Nikolajuk y Lucas Garcés.

El taekwondo agregó dos platas más, con Ignacio Espínola en la categoría de hasta 58 kilogramos y María Sepúlveda en la de 49 a 57 kilogramos. La última medalla de plata correspondió a Santiago Lorenzo, en la final individual de tenis de mesa ante Cifuentes.

El bronce más numeroso en cantidad de disciplinas llegó a través del atletismo, con Helen Bernard en los 100 metros con vallas y Megan Powell en los 400 metros. La arquería sumó una medalla de bronce por equipos en la modalidad recurvo femenino, con Alma Pueyo, Wanda Arca y María Giudice.

PUBLICIDAD

El canotaje slalom aportó dos bronces en la prueba de Kayak Cross contrarreloj, para Matías Contreras e Iris Castiglione. El ciclismo sumó dos medallas más de ese color: Maribel Aguirre y Abril Garzón en madison femenino, y Juan Rodríguez en keirin masculino.

El remo costero obtuvo dos bronces: Clara Galfre en la prueba individual femenina (1x) y la dupla mixta integrada por Santiago Ferrer y Katia Baluzzo en la modalidad 2x. El squash y el karate completaron el podio de bronce con Jeremias Azaña, en la prueba individual masculina, y Luca Impagnatiello, en kata individual masculino.

Así está el medallero de los Juegos Suramericanos 2026

Así está el medallero

Con el cierre de la jornada del miércoles, el medallero general de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 quedó encabezado por Brasil, con 99 oros, 74 platas y 65 bronces, para un total de 238 medallas. Argentina se ubica en el segundo lugar con 54 oros, 59 platas y 96 bronces, que suman 209 medallas en total.

PUBLICIDAD

Colombia ocupa el tercer puesto con 144 medallas (52 oros, 52 platas y 40 bronces), seguida por Venezuela, con 118 preseas, y Chile, con 122. Perú, Ecuador, Uruguay y Paraguay completan el resto de la tabla, mientras que Panamá, Aruba, Bolivia, Guyana y Curazao cierran el listado de países con medallas.