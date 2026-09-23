Tecno

Google Translate ya traduce conversaciones habladas al instante en más de 70 idiomas

El sistema conserva el tono y el ritmo de quien habla y llegó también a Meet y al asistente Gemini Live

Google Translate celebra veinte años consolidándose como la herramienta líder en traducción de idiomas a nivel mundial.
Gemini 3.5 Live Translate genera el audio de manera continua.
Guardar

Google confirmó que su sistema de traducción de voz en tiempo real, Gemini 3.5 Live Translate, funciona en la aplicación Google Translate para Android e iOS en más de 70 idiomas, entre ellos el español. La compañía lo detalló en un comunicado oficial y precisó que la función también llegó a Google Meet y a desarrolladores externos.

El modelo detecta de forma automática el idioma que habla cada persona y genera una traducción hablada casi al instante, sin que el usuario tenga que configurar nada de antemano. Según Google, la voz traducida conserva la entonación, el ritmo y el tono de quien habla originalmente.

PUBLICIDAD

A diferencia de los sistemas anteriores, que esperaban a que el interlocutor terminara una frase completa antes de traducirla, Gemini 3.5 Live Translate genera el audio de manera continua. La compañía asegura que el resultado queda apenas unos segundos detrás de la persona que habla, sin cortes forzados en la conversación.

Google lanzó una nueva IA que traduce en tiempo real 70 idiomas.
Gemini 3.5 Live Translate es la nueva IA de Google para traducciones en tiempo real. (Google)

Los cambios en Google Meet

En las videollamadas de Google Meet, la traducción por voz pasó de cubrir cinco idiomas a habilitar más de 2.000 combinaciones entre pares de lenguas. Hasta ahora, el sistema solo traducía desde y hacia el inglés.

La función llegó primero en vista previa privada a un grupo de clientes empresariales de Google Workspace. Google indicó que una expansión más amplia llegará más adelante este año, sin precisar una fecha concreta.

PUBLICIDAD

En Android, la aplicación de Google Translate sumó un modo de escucha: alcanza con acercar el teléfono al oído, como en una llamada convencional, para oír la traducción sin necesidad de auriculares.

En las videollamadas de Google Meet, la traducción por voz pasó de cubrir cinco idiomas a habilitar más de 2.000 combinaciones. REUTERS/Dado Ruvic
En las videollamadas de Google Meet, la traducción por voz pasó de cubrir cinco idiomas a habilitar más de 2.000 combinaciones. REUTERS/Dado Ruvic

Quién ya prueba la tecnología

El modelo también quedó disponible para programadores en vista previa pública, a través de la Gemini Live API y de Google AI Studio. Grab, la plataforma de transporte y delivery del sudeste asiático, lo está probando para traducir en el momento las conversaciones entre conductores y pasajeros.

Según el comunicado de Google, los usuarios de Grab realizan más de 10 millones de llamadas de voz por mes a través de esa aplicación. Empresas como CJ ENM y LiveKit también dieron su devolución sobre el modelo, aunque sin cifras públicas de uso.

Google recordó que su servicio de traducción cumplió 20 años como uno de sus primeros grandes experimentos de aprendizaje automático. La compañía afirmó que ese sistema procesa hoy más de un billón de palabras al mes para usuarios de todo el mundo en sus distintos productos.

Todo el audio generado por el modelo lleva incorporada la marca de agua SynthID, una tecnología que Google inserta de forma imperceptible en el sonido para que el contenido generado por inteligencia artificial se pueda identificar más adelante.

Primer plano de una mano sosteniendo un teléfono inteligente negro. La pantalla blanca muestra el logo de Google Translate en azul y gris, con un fondo difuminado.
Puedes usar el Traductor de Google como un servicio en línea gratuito que traduce textos, voz, imágenes y páginas web entre muchos idiomas de forma instantánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La traducción también llegó al asistente de Google

Semanas después del anuncio, Google extendió una función similar a Gemini Live, su asistente conversacional para Android. Desde el primero de septiembre, el asistente puede detectar cuando el usuario habla en otro idioma y traducir la conversación en el momento, con subtítulos en pantalla, según informó el sitio especializado Android Headlines.

La actualización se distribuye de forma gradual y depende de cada servidor, por lo que la disponibilidad todavía varía según el dispositivo. El nuevo botón para activar la traducción aparece debajo del selector de voz, en el menú de configuración del asistente.

Google no confirmó una fecha para que la función de Gemini Live llegue a todos los usuarios de Android, ni anunció una versión equivalente para iPhone.

La plataforma usa modelos de aprendizaje para entender idiomas que no conoce y relaciona con otros. (Google)
Google Translate permite traducir textos escritos en más de 100 idiomas de forma inmediata. (Google)

Cómo traducir archivos PDF y Word con Google Translate sin perder el formato

Google Translate permite traducir textos escritos en más de 100 idiomas de forma inmediata. Entre sus funciones está la traducción visual mediante la cámara del teléfono: el usuario puede enfocar carteles, menús o documentos y ver la versión traducida superpuesta sobre la imagen en tiempo real.

La herramienta también admite la traducción de archivos completos, como documentos de Word y PDF, con la posibilidad de conservar su formato original. A esto se suma la descarga de paquetes de idiomas, que permite utilizar ciertas funciones sin conexión a internet.

En el plano de la interacción oral, el modo conversación facilita el diálogo entre dos personas que hablan lenguas diferentes. La aplicación traduce y reproduce sus intervenciones en voz alta con poca demora, lo que permite mantener un intercambio más fluido.

Google Translate incorpora además recursos para distintos tipos de contenido. Puede transcribir discursos o presentaciones de manera continua, reconocer textos escritos a mano en pantallas táctiles y traducir fragmentos copiados desde otras aplicaciones mediante la función “Tocar para traducir”.

Temas Relacionados

Google TranslateGemini 3.5 Live TranslateGeminiGoogleTraducciónIdiomasLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Harry Potter y las 10 cosas tecnológicas que todo fan debería conocer del celular inspirado en las películas

Uno de los detalles es el escudo de las cuatro casas de Hogwarts que cambia de color al recibir luz solar

Harry Potter y las 10 cosas tecnológicas que todo fan debería conocer del celular inspirado en las películas

Trump buscará un ‘Zar de la IA’ y plantea rebautizar la inteligencia artificial como ‘Inteligencia Superior’

El presidente de EE. UU. comparó las preocupaciones sobre los riesgos de la IA con una serie de ‘engaños demócratas’

Trump buscará un ‘Zar de la IA’ y plantea rebautizar la inteligencia artificial como ‘Inteligencia Superior’

Cuáles son las diferencia tecnológicas de un vehículo ‘normal’ y uno deportivo

La experiencia de conducción deportiva está enfocada en el poder que tiene el piloto sobre el auto y hay sistemas tecnológicos y automatizados que ayudan a eso

Cuáles son las diferencia tecnológicas de un vehículo ‘normal’ y uno deportivo

Microsoft desmanteló EvilTokens, la red de fraude con IA que vulneró 12.000 cuentas corporativas

El servicio se vendía por Telegram a 500 dólares mensuales y usaba un chatbot para elegir a quién estafar y cómo

Microsoft desmanteló EvilTokens, la red de fraude con IA que vulneró 12.000 cuentas corporativas

OpenAI y Anthropic piden a Australia entrenar sus IA con contenido protegido bajo condiciones

El Gobierno australiano ya definió que implementará un conjunto amplio de normas sobre inteligencia artificial y centros de datos

OpenAI y Anthropic piden a Australia entrenar sus IA con contenido protegido bajo condiciones

DEPORTES

“Que lo traigan, lo digo en serio”: el pedido desesperado por Mauro Icardi mientras define su futuro

“Que lo traigan, lo digo en serio”: el pedido desesperado por Mauro Icardi mientras define su futuro

Brillante actuación de Faustino Oro: ganó su partida y le dio el triunfo a Argentina sobre Filipinas en las Olimpiadas de ajedrez

Juicio por el crimen del ex Puma Aramburu: cuántos años de prisión pidió el fiscal para los acusados del asesinato

Qué dijo Franco Colapinto sobre la denuncia de amenazas a Pierre Gasly en las redes sociales

El exjugador de la NFL Antonio Brown aceptará un acuerdo por un caso de intento de asesinato en Miami y podría evitar la prisión

TELESHOW

Roberto Musso recordó cómo el disco Raro cambió la vida del Cuarteto de Nos: “Fue muy difícil la decisión”

Roberto Musso recordó cómo el disco Raro cambió la vida del Cuarteto de Nos: “Fue muy difícil la decisión”

Sofía Gonet mostró pruebas del acoso que recibió: “Espero que realmente lo encuentren y no vuelva a pasar más”

El descargo de Nicole Neumann luego de que le sacaran una foto sin autorización en una panchería: “Sos tan nefasto”

La crisis de llanto de Daniela Celis por un percance con su camioneta: “No se cambiar la rueda”

Patricia Echegoyen recordó el insólito motivo por el que se casó con su pareja después de 25 años de relación

INFOBAE AMÉRICA

El delantero salvadoreño Nathan Ordaz se incorporará el 27 de septiembre y no jugará ante Martinica

El delantero salvadoreño Nathan Ordaz se incorporará el 27 de septiembre y no jugará ante Martinica

El presidente dominicano alerta ante la ONU sobre cómo los conflictos externos encarecen los alimentos y la energía

Una IA encontró algo nuevo dentro de un virus: los científicos lo tuvieron delante 5 años y no lo vieron

Papa León XIV recibirá en audiencia privada a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, durante visita oficial al Vaticano

En Panamá ofrecían casas por redes sociales y cobraban por separarlas: hay seis aprehendidos