Presidente Asfura lleva a la ONU un mensaje para atraer inversión y afirma que Honduras “se está renovando”

Asfura destacó oportunidades en energía, infraestructura, logística, agroindustria, minería y turismo. (FOTO: Presidencia Honduras)

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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, utilizó su primera participación ante la Asamblea General de Naciones Unidas para proyectar una imagen de apertura económica y estabilidad institucional, con un mensaje dirigido tanto a la comunidad internacional como a potenciales inversionistas.

Durante su discurso en Nueva York, el mandatario afirmó que “Honduras se está renovando” y aseguró que su administración pretende generar condiciones para atraer capital hacia sectores considerados estratégicos para el desarrollo.

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La intervención se produjo durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General, cuyo debate general se celebra del 22 al 28 de septiembre de 2026 bajo el lema “Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos”.

Un discurso con énfasis en inversión

Asfura sostuvo que Honduras ofrece oportunidades en logística, industria, energía, infraestructura, agroindustria, minería y turismo, y planteó como uno de los objetivos de su gobierno mejorar las condiciones para la inversión nacional y extranjera.

El mandatario insistió en conceptos como seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada y cumplimiento de acuerdos y tratados, elementos que presentó como indispensables para generar empleo y atraer empresas.

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También destacó la ubicación geográfica del país y planteó el desarrollo de infraestructura logística que permita fortalecer la conexión entre el Atlántico y el Pacífico.

Su intervención buscó presentar a Honduras no solamente como receptor de cooperación internacional, sino como un país que pretende competir por inversión privada.

El mandatario aseguró que Honduras busca atraer inversión extranjera hacia sectores estratégicos de la economía. (FOTO: Presidencia Honduras)

Como parte de ese mensaje, Asfura aseguró que en los primeros siete meses de su gobierno Honduras cumplió compromisos con el Fondo Monetario Internacional, aumentó sus reservas internacionales en US$1.300 millones y avanzó en el retorno al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Estas afirmaciones fueron utilizadas por el mandatario como indicadores de confianza y estabilidad económica.

El alcance de esas medidas, sin embargo, deberá evaluarse también por sus efectos concretos sobre inversión, crecimiento, empleo y acceso a financiamiento, ya que el incremento de reservas o la adhesión a mecanismos internacionales no garantizan por sí solos una expansión automática de la inversión privada.

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Energía, uno de los puntos centrales

Asfura dedicó parte de su intervención al sector energético.

Aseguró que alrededor de 200.000 empleos dependen de actividades industriales como textiles, manufactura de ropa, arneses eléctricos y componentes automotrices, sectores que requieren un suministro energético estable.

En ese contexto mencionó la aprobación de una Ley de Justicia Energética, que su administración presenta como una herramienta para incentivar inversión privada en generación, transmisión y distribución.

El planteamiento es relevante porque la disponibilidad, precio y confiabilidad de la electricidad son factores que influyen directamente en los costos operativos de las empresas.

El político hondureño Nasry Asfura ofrece un discurso desde el podio de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vestido con traje azul y corbata gris, el orador se dirige a la audiencia frente a un fondo de mármol verde.

Seguridad y crimen organizado

Asfura sostuvo que el combate contra el crimen organizado requiere fortalecer tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas, especialmente frente a estructuras como maras, pandillas y redes de narcotráfico.

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El mensaje llega en momentos en que el Gobierno y el Congreso han impulsado nuevas medidas contra organizaciones criminales, entre ellas reformas penitenciarias y mayores facultades operativas para las fuerzas de seguridad.

La seguridad fue presentada también desde una perspectiva económica: para el Gobierno, reducir la criminalidad y garantizar el cumplimiento de la ley forma parte de las condiciones necesarias para atraer inversión.

La sequía también llegó al discurso

Asfura utilizó además el escenario de Naciones Unidas para referirse a la sequía que afecta a Honduras.

Relacionó el fenómeno con una tendencia hacia eventos climáticos cada vez más extremos y planteó que el país debe avanzar no solo en respuestas de emergencia, sino también en soluciones relacionadas con agua, agricultura, sistemas de alerta temprana e infraestructura resiliente.

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El tema coincide con uno de los ejes centrales de la agenda internacional de esta Asamblea General, que incluye reuniones de alto nivel sobre acción climática, desarrollo sostenible y cooperación internacional.

Durante su discurso, Asfura aseguró que las reservas internacionales aumentaron en US$1.300 millones durante los primeros meses de su administración. (FOTO: Presidencia Honduras)

El discurso dejó una propuesta clara: presentar a Honduras como un país abierto a inversión y dispuesto a ofrecer reglas previsibles.

El desafío estará ahora en traducir ese mensaje en resultados medibles.

La llegada de nuevas inversiones dependerá de factores como seguridad jurídica, estabilidad política, energía confiable, infraestructura, acceso a financiamiento, eficiencia administrativa y capacidad institucional.

Asfura cerró su intervención reafirmando el compromiso de Honduras con la paz, el derecho internacional, la soberanía y la cooperación entre Estados.

La frase con la que buscó resumir su mensaje fue directa: “Honduras se está renovando”.