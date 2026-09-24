Pampita compartió una foto de la China Suárez por error: el posteo que eliminó a los pocos segundos (Grupo Mass)

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Un gesto involuntario que Pampita habría tenido en Instagram volvió a poner bajo la lupa su relación con la China Suárez. La conductora compartió en sus historias una publicación de la actriz, la eliminó a los pocos segundos y la captura del momento se multiplicó en redes sociales.

La publicación mostraba una galería de fotos en la que la actriz exhibía distintos looks. Por un aparente error, el posteo terminó replicado en las historias de la conductora, aunque la modelo lo quitó casi de inmediato. El tiempo alcanzó para que varios usuarios registraran la publicación y difundieran la imagen que fue replicada desde las redes de LAM. “A Pampita se le escapo un repost de la China Suárez”, twittearon desde la cuenta del ciclo que encabeza Ángel de Brito. El reposteo estuvo visible menos de 20 segundos, según las capturas que comenzaron a circular en las redes.

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Pampita compartió por error un posteo de la China Suárez y lo eliminó a los pocos segundos

El episodio despertó todo tipo de versiones entre los seguidores de ambas. Una de las hipótesis que tomó fuerza fue que Pampita pretendía enviar el posteo a un contacto privado y, por equivocación, lo publicó en sus stories. Después de borrar la historia, la conductora siguió activa en Instagram con sus posteos habituales y no hizo comentarios sobre el desliz.

El intercambio llamó la atención por la historia compartida entre las dos figuras. Pampita y la China Suárez estuvieron durante años en el centro de versiones y polémicas relacionadas con Benjamín Vicuña, expareja de ambas y padre de sus hijos. Con el paso del tiempo, las dos coincidieron en eventos y hasta posaron juntas ante las cámaras, una imagen que alimentó la idea de un trato cordial. Esta vez, sin embargo, lo que parecería un error en Instagram alcanzó para que sus seguidores volvieran a hablar de ellas.

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El episodio adquiere otra dimensión por las declaraciones que ambas hicieron en los últimos meses sobre su vínculo. En agosto de 2025, Pampita aseguró que intenta mantener una buena relación con Eugenia por el bienestar de los chicos. “No quiero tener problemas con Eugenia. Hablamos si hay que hablar, tengo rebuena relación hace un montón de tiempo”, sostuvo entonces.

La historia de Pampita duró menos de 20 segundos, pero la captura ya circulaba en redes (X)

La modelo también explicó que el contacto entre las dos es parte de la dinámica familiar que comparten: los hijos de ambas con Benjamín Vicuña son hermanos. Por eso, cada vez que surge una situación que involucra a la actriz, Pampita suele evitar profundizar en público para no alimentar versiones ni afectar ese equilibrio.

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Por su parte, la China Suárez volvió a referirse al pasado con Vicuña en febrero de 2026, cuando sostuvo que la pareja ya estaba separada en 2015. Esa afirmación reavivó el debate en redes, donde volvió a circular un antiguo mensaje de Pampita sobre aquella ruptura. Aunque hoy las dos muestran un trato cordial y han priorizado los encuentros familiares, el breve reposteo volvió a sembrar dudas entre sus seguidores sobre cuánto de esa buena sintonía se mantiene puertas adentro.

El historial entre Pampita y la China Suárez explica por qué cada interacción entre ellas despierta atención. La relación quedó expuesta en 2015, cuando la modelo y Benjamín Vicuña atravesaron una crisis que instaló a la actriz en el centro de la escena. A partir de entonces, cada cruce público, fotografía compartida o ausencia en reuniones familiares fue leído bajo la lupa del mundo del espectáculo.

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El episodio volvió a traer al presente la historia que Pampita y la China Suárez comparten por Benjamín Vicuña

Con los años, ambas buscaron bajar el tono de esa historia. En 2023, la China contó que habían mantenido encuentros en sus casas y que hablaban sobre asuntos cotidianos, sobre todo por los chicos. La actriz sostuvo en ese momento que sus hijos y los de Pampita se quieren y que existen reuniones familiares que no suelen mostrar en las redes sociales.

Pampita, en cambio, adoptó una postura más reservada cuando le consultan por Eugenia. En sus apariciones televisivas, remarcó que prefiere no opinar sobre decisiones personales, dichos o polémicas que involucren a la actriz. Su posición apunta a sostener un vínculo de respeto con la madre de los hermanos de sus hijos y a evitar que las controversias mediáticas repercutan en la familia ensamblada.

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