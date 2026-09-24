El Salvador inaugura el Centro Especializado de Enfermedades No Transmisibles

El Ministerio de Salud de El Salvador inauguró el Centro Especializado de Enfermedades No Transmisibles en la colonia Zacamil. (Retomado de: Francisco Alabi)

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El Ministerio de Salud de El Salvador inauguró, este miércoles, el Centro Especializado de Enfermedades No Transmisibles (CENT) en la colonia Zacamil, en el distrito de Mejicanos, San Salvador Centro. El establecimiento atenderá, por referencia médica, a pacientes con enfermedades crónicas que requieren estudios, diagnóstico, tratamiento y medicamentos.

La apertura forma parte de una estrategia para concentrar servicios destinados a personas con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y renales, cáncer y afecciones de salud mental.

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El ministro de Salud, Francisco Alabi, explicó que el centro busca cubrir la brecha existente entre la atención primaria y los hospitales, los cuales reciben una elevada demanda por emergencias y casos de mayor complejidad. Según indicó el funcionario, las unidades comunitarias no siempre cuentan con los recursos técnicos necesarios para evaluar a pacientes que requieren exámenes especializados.

El ministro Francisco Alabi explicó que el centro busca reducir la sobrecarga en los hospitales y cubrir la brecha con la atención primaria. (Retomado de: Francisco Alabi)

“El objetivo es que en una sola cita puedan tener acceso a diferentes consultas, lo que reduce el tiempo de espera y agiliza los procesos de diagnóstico y tratamiento para las enfermedades no transmisibles”, afirmó Alabi.

Consultas y estudios especializados en un mismo lugar

El nuevo recinto tiene tres niveles y requirió una inversión de USD 12.6 millones, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades sanitarias. Del total, USD 10 millones correspondieron a la obra física. La instalación contará con cerca de 100 trabajadores, entre médicos especialistas, personal de enfermería, nutricionistas, psicólogos y trabajadores sociales.

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La oferta médica incluirá consultas de medicina interna, cardiología, endocrinología, nefrología, ginecología, colposcopia, mastología, nutrición y salud mental. También tendrá servicios de farmacia, laboratorio clínico automatizado y anatomía patológica.

La iniciativa busca que los pacientes concentren varias consultas en una misma cita, con menos demoras y un acceso más rápido al diagnóstico y tratamiento de enfermedades no transmisibles. (Retomado de: Francisco Alabi)

De igual manera, Alabi informó sobre la renovación del Centro Nacional de Radioterapia, que incorporó un acelerador lineal con una inversión de USD 8 millones. “Además de las nuevas áreas, lo hemos dotado de un nuevo acelerador lineal y tomógrafo que ya están a disposición de los salvadoreños”, sostuvo.

“En este centro se brindan al año cerca de 25 mil radioterapias y 1,000 braquiterapias, de manera gratuita”, destacó el funcionario.

El ministro también anunció la puesta en marcha de una unidad PET-CT en el sistema público, destinada a mejorar el diagnóstico y seguimiento de patologías oncológicas.

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El acceso será por referencia desde las unidades de salud

Los pacientes no podrán acudir directamente al CENT para solicitar una consulta. El proceso comenzará en la unidad de salud correspondiente, donde un médico evaluará cada caso y, si lo considera necesario, emitirá una referencia.

“Los pacientes deberán ser referidos desde las unidades de salud y la cita se les confirmará mediante llamada o mensaje de texto”, manifestó Alabi.

La prioridad de la cita dependerá de la condición clínica de cada paciente. Tras la consulta o el tratamiento especializado, la persona regresará a su unidad de salud o al hospital que corresponda para continuar el control de su enfermedad.

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El CENT funcionará de lunes a viernes, entre las 6:00 y las 18:00, en la calle Zacamil. El centro se encuentra cercano al Hospital Nacional Zacamil y el Policlínico Zacamil del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISS).