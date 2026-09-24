Costa Rica

Costa Rica participa en reunión encabezada por Donald Trump para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en América

El canciller Manuel Tovar representó al país en un encuentro de alto nivel celebrado en Nueva York, donde 15 gobiernos abordaron estrategias de seguridad regional y la situación política de Cuba y Nicaragua.

La reunión del Escudo de las Américas abordó el combate al narcotráfico, la minería ilegal y otras amenazas que afectan a los países del hemisferio. Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
La reunión del Escudo de las Américas abordó el combate al narcotráfico, la minería ilegal y otras amenazas que afectan a los países del hemisferio. Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
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Costa Rica participó en una reunión de alto nivel encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que representantes de 15 países analizaron sus estrategias de seguridad y desarrollo frente a amenazas como el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado transnacional.

El encuentro se celebró en Nueva York, en el marco de las actividades internacionales vinculadas con la Asamblea General de las Naciones Unidas, y reunió a mandatarios y representantes de diferentes gobiernos del continente como parte de la iniciativa denominada Escudo de las Américas.

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La delegación costarricense estuvo encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar, quien expuso los esfuerzos del país en materia de seguridad y defendió la importancia de mantener mecanismos de cooperación entre los gobiernos de la región.

De acuerdo con información divulgada por la Cancillería de Costa Rica, la reunión permitió revisar estrategias relacionadas con la defensa de la democracia, la seguridad regional y la búsqueda de condiciones que favorezcan el desarrollo económico de los países participantes.

El encuentro fue liderado por Trump, acompañado por varios integrantes de su administración, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio; el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer; el jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller; y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

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La presencia de estos funcionarios permitió incorporar a la discusión asuntos relacionados con seguridad, cooperación económica y coordinación política entre los gobiernos que integran la iniciativa.

Costa Rica destaca sus esfuerzos en seguridad pese a no contar con ejército

Durante su participación, el canciller Manuel Tovar subrayó los esfuerzos que desarrolla Costa Rica para enfrentar los desafíos de seguridad, particularmente considerando que el país no cuenta con fuerzas armadas permanentes.

La representación costarricense reconoció la importancia de trabajar con socios estratégicos para abordar fenómenos delictivos que trascienden las fronteras nacionales.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Tovar destacó la necesidad de mantener mecanismos de cooperación internacional que permitan enfrentar amenazas compartidas y fortalecer las capacidades de respuesta de los países de la región.

Uno de los temas que recibió especial atención fue la minería ilegal, una actividad que el canciller relacionó con diferentes consecuencias ambientales, sanitarias y de seguridad.

La Cancillería indicó que Tovar reiteró los riesgos asociados con esta actividad, particularmente por sus vínculos con el crimen organizado, el daño ambiental y las afectaciones a la salud de las comunidades.

El planteamiento costarricense se concentró en la necesidad de que los países colaboren para enfrentar este fenómeno, considerando que sus consecuencias pueden extenderse más allá de los territorios donde se desarrollan las operaciones ilegales.

En ese sentido, la delegación nacional expuso la importancia de mantener la seguridad como un componente vinculado con el desarrollo y la prosperidad económica de las sociedades.

El canciller costarricense Manuel Tovar participó en el encuentro y destacó los esfuerzos nacionales en seguridad y cooperación regional. Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
El canciller costarricense Manuel Tovar participó en el encuentro y destacó los esfuerzos nacionales en seguridad y cooperación regional. Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Cuba y Nicaragua también estuvieron en la agenda costarricense

Además de los temas relacionados con narcotráfico y minería ilegal, Costa Rica promovió que los gobiernos del continente mantengan su atención sobre la situación de Cuba y Nicaragua.

El canciller Tovar enfatizó la necesidad de que la región continúe observando la evolución de los acontecimientos en ambos países.

La reunión permitió que representantes de diferentes gobiernos expusieran asuntos de interés compartido dentro de un espacio de coordinación política impulsado por Estados Unidos.

¿Qué es el Escudo de las Américas?

El Escudo de las Américas es una iniciativa promovida por la administración de Donald Trump que busca establecer mecanismos de cooperación entre gobiernos del continente en materia de seguridad, economía y combate contra organizaciones criminales transnacionales.

La alianza fue lanzada en marzo de 2026 y contempla la coordinación entre países para enfrentar amenazas vinculadas con el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado.

Durante el encuentro celebrado en Nueva York, los gobiernos participantes divulgaron una declaración conjunta en la que expresaron su intención de fortalecer la cooperación económica, el intercambio de información de inteligencia y la coordinación de medidas de seguridad.

El documento establece tres ejes principales: cooperación económica, seguridad y coordinación multilateral.

También contempla mecanismos para facilitar el acceso a tecnologías de seguridad, promover la capacitación de personal y ampliar el intercambio de experiencias entre los gobiernos integrantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó en Nueva York una reunión del Escudo de las Américas con representantes de 15 países del continente. REUTERS/Kylie Cooper
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó en Nueva York una reunión del Escudo de las Américas con representantes de 15 países del continente. REUTERS/Kylie Cooper

Uno de los anuncios fue la intención de impulsar medidas individuales y colectivas contra 24 organizaciones criminales transnacionales identificadas en la declaración.

Entre las agrupaciones mencionadas figuran la Mara Salvatrucha (MS-13), el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, además de otras organizaciones que operan en diferentes países latinoamericanos.

Las medidas propuestas incluyen el congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visados y acciones penales contra personas que proporcionen apoyo material a esas organizaciones, de acuerdo con las obligaciones internacionales y la legislación interna de cada país.

La declaración expresa compromisos e intenciones de cooperación, por lo que no significa que todas las medidas anunciadas hayan entrado automáticamente en vigor en Costa Rica o en los demás países participantes.

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