Ver América de Cali vs Águilas Doradas en Fútbol Libre es ilegal y peligroso para las contraseñas

Los servicios streaming no autorizados ofertan eventos deportivos para atraer a muchos usuarios. (Fotocomposición Infobae)

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El partido entre América de Cali y Águilas Doradas por la Liga BetPlay atrae a fanáticos hacia transmisiones no autorizadas ofrecidas por aplicaciones piratas como Fútbol Libre.

El acceso a partidos mediante aplicaciones o sitios piratas es ilegal y puede abrir la puerta al robo de contraseñas, datos bancarios e información privada, según las advertencias de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

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La búsqueda de una emisión gratuita suele llevar a páginas que piden instalar archivos, habilitar notificaciones, crear cuentas o aceptar permisos sin explicar su alcance. Esos mecanismos pueden convertir un intento de ver fútbol en una exposición de datos personales, fallas en el celular o la computadora y riesgos financieros.

Las leyes de a mayoría de países sancionan la divulgación de contenido sin derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué es ilegal ver partidos en Fútbol Libre

Las transmisiones deportivas están protegidas por derechos de autor y contratos de emisión. Descargar, distribuir o acceder a contenidos difundidos sin autorización puede derivar en acciones legales, con sanciones que varían según la legislación de cada país.

Interpol advierte que los usuarios de estos servicios suelen concentrarse en el supuesto beneficio de ver contenido sin pagar, pero dejan de lado el origen de la transmisión y las condiciones de acceso. La oferta de una gran cantidad de partidos gratuitos o a precios muy bajos es una señal para desconfiar de la legalidad del servicio.

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Cómo un malware puede infectar el dispositivo

Los sitios y redes que distribuyen contenido pirateado pueden incluir archivos maliciosos, anuncios engañosos o enlaces que descargan programas sin autorización. El malware puede dañar el dispositivo, bloquear archivos, ralentizar el sistema o dar acceso a extraños.

Un programa malicioso puede infectar el dispositivo y comprometer toda la red. (Imagen ilustrativa Infobae)

El riesgo aumenta cuando la página solicita descargar un reproductor, una extensión del navegador o una aplicación fuera de las tiendas oficiales. Un archivo presentado como requisito para ver partidos puede contener virus o herramientas destinadas a recopilar información del dispositivo.

Las aplicaciones obtenidas de fuentes no autorizadas suelen quedar fuera de los controles de las tiendas oficiales y pueden no recibir actualizaciones de seguridad. La falta de parches deja vulnerabilidades abiertas, tanto en el programa instalado como en el sistema operativo del aparato.

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El problema no se limita a un teléfono. Si el dispositivo está conectado a una red doméstica o laboral, un programa malicioso puede intentar propagarse hacia otros aparatos. Una infección originada al buscar una señal pirata puede afectar archivos, cuentas y dispositivos conectados a la misma red.

Los atacantes buscan contraseñas y credenciales de acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué información pueden robar los ciberdelincuentes

Las plataformas piratas pueden funcionar como una trampa para capturar nombres de usuario, correos, contraseñas, números de teléfono, datos de tarjetas bancarias y otra información confidencial. El peligro crece si una persona reutiliza la misma clave en redes sociales, servicios bancarios o cuentas de trabajo.

Interpol señala que ese tipo de software malicioso puede facilitar el robo o la falsificación de identidad. Una contraseña obtenida en una página de transmisión ilegal puede permitir intentos de acceso a otras cuentas, sobre todo cuando no existe autenticación de dos factores.

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Se debe evitar dar información bancaria o de tarjetas en páginas fraudulentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, algunos portales ofrecen planes “premium”, accesos sin publicidad o transmisiones en alta definición a cambio de un pago. Los métodos de cobro inseguros pueden derivar en fraudes con tarjetas de crédito y otras estafas financieras, de acuerdo con la organización policial internacional.

Cómo identificar una plataforma riesgosa y reducir la exposición

Un primer indicio es la promesa de acceso gratuito a una extensa lista de canales, películas o partidos que normalmente requieren suscripción. Conviene revisar si el sitio identifica a la compañía responsable, ofrece canales de atención al cliente y explica con claridad sus políticas de uso.

Interpol sugiere mantener activo un antivirus actualizado, usar un firewall y aplicar las actualizaciones de seguridad del sistema operativo y las aplicaciones.