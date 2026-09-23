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Microsoft mantendrá el modo Internet Explorer en Edge para aplicaciones antiguas

El modo IE no es un programa independiente, sino la capacidad de Edge para representar páginas utilizando el motor Trident

El navegador no se adaptó a las exigencias del mercado y fue cambiado por Microsoft Edge.
El modo IE en Edge es una función que permite abrir páginas y apps antiguas usando el motor Trident dentro de un navegador moderno.
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Microsoft confirmó que el modo Internet Explorer en Edge continuará disponible al menos hasta finales de 2029, la fecha límite fijada para que las organizaciones completen la migración de sus aplicaciones heredadas.

El aviso llegó a través del Centro de administración de Microsoft 365, mediante el mensaje identificado como MC1473151, el canal habitual que la compañía usa para comunicar este tipo de cambios a los departamentos de TI.

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Qué es el modo Internet Explorer y por qué sigue existiendo en Edge

El modo IE no es un programa independiente, sino la capacidad de Edge para representar páginas utilizando el motor Trident, también conocido como MSHTML. Esta tecnología nació con Internet Explorer 4.0 y se mantuvo como base de Internet Explorer 11, la última versión oficial del navegador, retirada hace más de una década.

Microsoft confirmó que el modo Internet Explorer en Edge continuará disponible al menos hasta finales de 2029. MICROSOFT
Microsoft confirmó que el modo Internet Explorer en Edge continuará disponible al menos hasta finales de 2029. MICROSOFT

Edge funciona normalmente con su motor Chromium para la mayoría de los sitios, pero cede el control a Trident cuando detecta que una página o una aplicación interna necesita ese motor concreto.

Esa combinación permite que portales corporativos diseñados hace más de 10 años sigan operando sin cambios profundos, pese a depender de una tecnología que Microsoft dejó de actualizar hace años.

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Internet Explorer 11 se apoya en MSHTML 7.0 y es compatible con applets WebGL y con SPDY, un protocolo de comunicación web hoy descontinuado. El modo IE reproduce ese mismo comportamiento dentro de un navegador moderno, lo que ha dado tiempo a los equipos de sistemas heredados para planificar la modernización de esas aplicaciones sin una interrupción abrupta.

En pocas palabras: el modo Internet Explorer en Edge es una función que permite abrir páginas y aplicaciones antiguas usando el motor Trident dentro de un navegador moderno, y seguirá operativa al menos hasta finales de 2029 para dar tiempo a las empresas a migrar sus sistemas.

Internet Explorer 11 se apoya en MSHTML 7.0 y es compatible con applets WebGL y con SPDY, un protocolo de comunicación web hoy descontinuado. Foto: Andrea Warnecke/dpa
Internet Explorer 11 se apoya en MSHTML 7.0 y es compatible con applets WebGL y con SPDY, un protocolo de comunicación web hoy descontinuado. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Fin de soporte en 2029: qué anticipó Microsoft desde 2021

Microsoft fijó el fin del soporte del modo IE para finales de 2029, aunque matiza que la disponibilidad se mantendrá “al menos” hasta esa fecha, lo que deja abierta la posibilidad de que el plazo se extienda si las circunstancias lo requieren.

El compromiso de la compañía incluye una segunda notificación de fin de soporte con un año de margen, por lo que se espera una alerta adicional hacia finales de 2028 si el calendario no cambia.

Este aviso no es el primero sobre el asunto. Microsoft mencionó por primera vez esta futura retirada en 2021 y desde entonces ha recordado el plazo mediante mensajes periódicos en el Centro de administración de Microsoft 365.

Una característica de Microsoft Edge es la integración de Copilot, el asistente de IA que ayuda a resumir páginas web, responder preguntas sobre el contenido que estás viendo y más. Europa Press
Una característica de Microsoft Edge es la integración de Copilot, el asistente de IA que ayuda a resumir páginas web, responder preguntas sobre el contenido que estás viendo y más. Europa Press

La compañía explica que necesita conceder un plazo tan amplio porque migrar aplicaciones heredadas, applets o páginas internas construidas con tecnologías antiguas puede llevar varios años. Las organizaciones sin ninguna dependencia del modo IE, aclara Microsoft, no necesitan hacer nada al recibir este mensaje.

Cómo migrar aplicaciones heredadas antes de que llegue el plazo final

Para las organizaciones que sí dependen del modo IE, Microsoft plantea un proceso de tres pasos antes de que finalice 2029, con el objetivo de identificar cuanto antes qué aplicaciones necesitan todavía el motor de Internet Explorer y empezar a sustituirlas mientras queda margen de maniobra.

El primer paso consiste en evaluar la infraestructura de TI para identificar qué aplicaciones o sitios web siguen necesitando el motor de Internet Explorer. El segundo implica actualizar, reconstruir o sustituir esas herramientas utilizando tecnologías web modernas.

El tercer paso apunta al servicio App Assure, que Microsoft ofrece a clientes elegibles para revisar y mejorar la compatibilidad de sus aplicaciones personalizadas con las versiones más recientes de Windows.

Internet Explorer fue el navegador predeterminado de los ordenadores de Apple (Mac) durante un período de cinco años, entre 1998 y 2003. REUTERS/Mal Langsdon
Internet Explorer fue el navegador predeterminado de los ordenadores de Apple (Mac) durante un período de cinco años, entre 1998 y 2003. REUTERS/Mal Langsdon

Microsoft subraya que planificar con antelación permite identificar los riesgos de la migración con tiempo suficiente y reduce la probabilidad de interrupciones el día que se abandonen definitivamente las dependencias del modo IE.

A quién afecta el retiro del modo Internet Explorer y quién puede ignorarlo

El modo IE es una función pensada para departamentos de TI y organizaciones con aplicaciones heredadas. Quienes usan Edge en casa para el correo, el streaming o la ofimática online no deberían notar ningún cambio, ni ahora ni cuando llegue 2029.

La situación es distinta para las empresas y administraciones que todavía dependen de aplicaciones internas construidas sobre el motor Trident. Para esos departamentos de TI, 2029 deja de ser una fecha lejana y se convierte en el límite real para completar una migración que, según reconoce la propia Microsoft, puede llevar varios años de trabajo si no se empieza con tiempo.

Un dato poco conocido de Microsoft Edge es que cuenta con un juego secreto de surf integrado que funciona completamente sin conexión a internet. MICROSOFT
Un dato poco conocido de Microsoft Edge es que cuenta con un juego secreto de surf integrado que funciona completamente sin conexión a internet. MICROSOFT

Las organizaciones que ya migraron sus aplicaciones a tecnologías modernas, o que nunca dependieron de Internet Explorer, tampoco necesitan tomar ninguna medida tras este aviso: para ellas, el mensaje MC1473151 es simplemente informativo.

Para quienes gestionan aplicaciones que todavía cargan en modo IE, el primer paso recomendado es iniciar el inventario cuanto antes, ya que cuanto más se tarde en localizar esas dependencias, menos margen quedará cuando Microsoft confirme el aviso definitivo de fin de soporte hacia finales de 2028.

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