Teleshow

Homero Pettinato pidió un botón antipánico tras las amenazas que recibió: “Mi máxima preocupación es por Sofía”

El conductor habló sobre el episodio frente a Olga, sostuvo que presentó una denuncia penal y expresó su preocupación por el hostigamiento que atraviesa su expareja

Tras contar las amenazas que sufría, Homero Pettinato pidió un botón antipánico
Guardar

En las últimas horas, Homero Pettinato hizo pública la situación que vive con un fanático de su expareja, Sofía Gonet, a quien señaló por amenazas de muerte y hostigamiento. En ese marco, este miércoles, el conductor manifestó su preocupación por la seguridad de la influencer y aseguró que ya solicitó un botón antipánico, que aún debe retirar.

Pettinato sostuvo que la situación excede una eventual disculpa y requiere intervención. “Ver rojo y amenazar a alguien de muerte es un delito y es gravísimo. Es una persona que tiene que estar estabilizada y entender. Mi máxima preocupación es por Sofía, porque una persona no puede estar hostigando de esa manera, mandando stories todo el día y sintiendo que es parte de la vida del famoso”, afirmó el influencer en diálogo con Primicias Ya (América).

PUBLICIDAD

Consultado sobre el paradero del hombre, el artista dijo que recibió información de que estaría en Buenos Aires, pese a que había dicho que no podía presentarse ante la Policía porque se había ido de la ciudad. “A mí hay gente que lo vio en una pizzería ayer y me mandaron una foto. Ayer dio la nota. Salvo que ayer mismo se haya ido para Junín y haya llegado tan rápido, no sé”, planteó.

El actor también expresó inquietud por una próxima presentación. “Mi paranoia es el show del viernes porque en un show estás muy expuesto”, indicó. Luego relató que el episodio alteró su rutina mientras trabajaba en un espacio cultural junto a amigos: “En un momento se fueron todos y quedé solo. Escuché dos ruidos y dije: ‘Me voy a la mie.... Acá estoy reloco’. En un momento entendés y caés en que la amenaza es real y es contra vos”.

PUBLICIDAD

Homero Pettinato solicitó un botón antipánico tras denunciar amenazas de muerte por parte de un seguidor de Sofía Gonet
Homero Pettinato solicitó un botón antipánico tras denunciar amenazas de muerte por parte de un seguidor de Sofía Gonet

Para Pettinato, el conflicto no se resuelve con un pedido de perdón. “Él necesita estar en tratamiento y estar contenido porque es un peligro para la sociedad y para él mismo. No pasa por pedir disculpas. Esto es grave, es un delito y es una red flag importante a la cual hay que atender sí o sí”, remarcó. Además, describió una conducta que, según su testimonio, se prolongaría desde hace años: “Una persona con obsesión de hace diez años, subiendo cientos de stories semanales, termina hostigando y amenazando a todos los hombres que se le acerquen a ella”.

Finalmente, Pettinato afirmó que permanece atento en la vía pública y pidió que se localice al presunto acosador. “Lo único que quiero es que den con su paradero y que entienda que esto no puede continuar”, concluyó.

La situación que preocupó a Pettinato se produjo este martes, cuando un hombre oriundo de Junín, identificado como Hernán Bloquero, se presentó en la puerta del estudio de Olga y amenazó de muerte al conductor, según la denuncia. El episodio escaló un conflicto que, de acuerdo con los dichos de Pettinato y Gonet, incluye un presunto acoso a la influencer por redes sociales desde hace una década y al conductor desde hace dos años. Fue la primera vez que el hombre se habría aproximado físicamente a alguno de ellos.

Luego de las declaraciones de Pettinato y Gonet, Bloquero dio su versión en una conversación con Pablo Layus para Primicias Ya (América TV). Negó ser fanático u obsesivo y explicó que sus tatuajes responden, según afirmó, a una promesa personal. “Los tatuajes que yo me hice, te lo vuelvo a repetir por las dudas, yo no me los hice ni por fanatismo ni por admiración y mucho menos por obsesión. Me lo hice porque fue una promesa que yo hice que pertenece al plano privado”, sostuvo.

Ante la consulta sobre si reconocía una obsesión con Gonet, Bloquero fue terminante: “No soy ni obsesivo ni tampoco fanático, ni admirador. Yo lo he dicho millones de veces en mis historias”.

El oriundo de Juní decidió dar su versión de lo que sucedió en la puerta de Olga, trató de cobarde al conductor y aseguró que no tiene una obsesión con Sofía Gonet (Video: Primicas YA- América TV)

Layus también le preguntó por las imágenes difundidas en redes sociales, en las que se lo ve realizando un gesto que simula un degüello frente al estudio. Bloquero lo vinculó con un cruce previo con Pettinato: “Por ese cruce que tuvimos hace un par de meses, cuando él me puso los comentarios del fan obsesivo que se tatuó cinco veces a la Raini. Todo el mundo sabe que sea quien sea, que se mete con los tatuajes que yo me hice por Sofía Gonet, sabe que yo salto enfurecido”.

Sobre su presencia frente al estudio, aseguró que había llegado a ese lugar de manera casual. Dijo que había viajado a Buenos Aires para “pasear la primavera” y que, mientras caminaba por Palermo Hollywood, pasó por la esquina donde funciona Olga sin advertirlo. “Cuando lo vi empecé a ver rojo. Empecé a ver rojo y por eso fue que pasó lo que pasó”, relató. Además, afirmó que permaneció allí unos diez minutos antes de retirarse para no interrumpir la entrevista que el canal de streaming realizaba a Gabriel Rolón.

Frente a la denuncia penal presentada por Pettinato, Bloquero evitó comprometerse a declarar. “Yo estoy dando mi versión, Pablo. Yo ahora no me encuentro en Buenos Aires”, respondió. También explicó que eligió hablar con ese medio porque Layus “le generaba confianza”.

Cuando le preguntaron si había tenido intención de golpear al conductor, lo negó y relativizó su conducta frente al estudio. “No pateé el vidrio. Eso hubiese sido peor si yo pateaba el vidrio, le pegaba una piña, lo que sea. Estuve ahí quieto nomás y me fui nada más”, afirmó. Antes de finalizar, calificó la denuncia de Pettinato como un acto de cobardía vinculado, según él, a rivalidades ajenas: “Es un cobarde, Pablo, directamente”. También sostuvo que la reacción del conductor buscaba “restarle” protagonismo a otra persona y “que se hable de él”.

Temas Relacionados

Sofía GonetAcosoHomero PettinatoHernan Bloquero

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El descargo de Nicole Neumann luego de que le sacaran una foto sin autorización en una panchería: “Sos tan nefasto”

La modelo almorzó con una de sus tres hijas. Sin embargo, no pudo vivir la jornada con tranquilidad porque su veganismo quedó en el foco de la polémica

El descargo de Nicole Neumann luego de que le sacaran una foto sin autorización en una panchería: “Sos tan nefasto”

La crisis de llanto de Daniela Celis por un percance con su camioneta: “No se cambiar la rueda”

La influencer vivió un mal momento con su auto, no supo cómo solucionar la situación y tuvo que ser asistida por los vecinos de la zona

La crisis de llanto de Daniela Celis por un percance con su camioneta: “No se cambiar la rueda”

Patricia Echegoyen recordó el insólito motivo por el que se casó con su pareja después de 25 años de relación

En su paso por el ciclo de Sebastián Wainraich por Urbana Play, la actriz dio a conocer la situación que impulsó que ella y el padre de su hija formalizaran su vínculo

Patricia Echegoyen recordó el insólito motivo por el que se casó con su pareja después de 25 años de relación

La Academia de Cine Argentina elige el 28 de septiembre qué film competirá por el Oscar a Mejor Película Internacional

Cuatro producciones nacionales —dos documentales, una de terror y un drama— disputan la representación del país en la 99° edición de los premios, en un evento abierto a la industria en ArtHaus Central

La Academia de Cine Argentina elige el 28 de septiembre qué film competirá por el Oscar a Mejor Película Internacional

Hilary Duff actuará por primera vez en Argentina

Luego de 21 años de espera, la cantante se presentará el 17 de agosto de 2027 en el Movistar Arena como parte de The Lucky Me Tour

Hilary Duff actuará por primera vez en Argentina

AMÉRICA

El auge del fraude digital en Cuba y las grietas de un sistema que no logra proteger a sus usuarios

El auge del fraude digital en Cuba y las grietas de un sistema que no logra proteger a sus usuarios

El Salvador: Asamblea Legislativa aprueba que el aguinaldo pueda pagarse desde el 1 de octubre

Nasry Asfura comparte con líderes del Escudo de las Américas en Nueva York

El delantero salvadoreño Nathan Ordaz se incorporará el 27 de septiembre y no jugará ante Martinica

El presidente dominicano alerta ante la ONU sobre cómo los conflictos externos encarecen los alimentos y la energía

MALDITOS NERDS

‘Coffin Moon’ tendrá serie de Paramount+ con respaldo de Stephen King

‘Coffin Moon’ tendrá serie de Paramount+ con respaldo de Stephen King

Xevious 3D/G llega por primera vez en su versión arcade a consolas modernas

MR. RECORDS combina tienda y ritmo en PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 y PC

‘Console Archives Karate Champ’ recupera el clásico de Data East en consolas actuales

Titan Quest II saldrá del acceso anticipado y llegará a consolas en enero de 2027

DEPORTES

La confesión de Agustín Orion sobre la patada con la que lesionó a Paredes en Boca: “La pasé mal, fue una de las cosas más feas”

La confesión de Agustín Orion sobre la patada con la que lesionó a Paredes en Boca: “La pasé mal, fue una de las cosas más feas”

Lo citaron de urgencia a la selección de Inglaterra, grabó un video con su novia y los usuarios estallaron: “Vuelve a tus vacaciones”

“Que lo traigan, lo digo en serio”: el pedido desesperado por Mauro Icardi mientras define su futuro

Brillante actuación de Faustino Oro: ganó su partida y le dio el triunfo a Argentina sobre Filipinas en las Olimpiadas de ajedrez

Juicio por el crimen del ex Puma Aramburu: cuántos años de prisión pidió el fiscal para los acusados del asesinato