La palabra de Jimena Monteverde sobre la salud de Mirtha Legrand: “Está mirando tele y se quiere ir a su casa”

La cocinera contó en Puro show que la diva permanece internada por neumopatía en el Sanatorio Mater Dei, pero aseguró que descansa bien (Video: Puro show/ Eltrece)

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Jimena Monteverde dio detalles sobre la recuperación de Mirtha Legrand, internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía. La cocinera aseguró que la conductora se encuentra “muy bien” y que quiere volver a su casa. En diálogo con Puro Show (El Trece), la chef y conductora de La cocina rebelde (Eltrece) contó que la diva se mantuvo activa durante su internación.

“Ayer estuvo mirando tele. Se quiere ir a su casa, así que está muy bien”, afirmó sobre la evolución de la conductora. La cocinera explicó que no tuvo una conversación directa con Legrand porque el contacto está reservado para sus familiares y allegados. Sin embargo, señaló que sigue de cerca las novedades sobre su estado de salud y envía mensajes a diario.

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“Está durmiendo muy bien, pasa buena noche”, sostuvo Monteverde, en línea con la información difundida por el centro médico. La cocinera también recordó que, antes de la nueva internación, la conductora atravesaba días con tos.

“Todos en el equipo del programa la extrañan”, la confesión de Jimena Monteverde sobre Mirtha Legrand (StoryLab)

Monteverde precisó que no habló directamente con Legrand y que la información sobre su evolución se mantiene en un círculo íntimo. “Solamente la familia está y, obviamente, sus allegadas, Moni, Elvira y Gladys están con ella ahí”, explicó. También contó que consulta a diario para recibir actualizaciones: “Tengo el parte todos los días que pregunto”. La cocinera señaló que la decisión de internarla se tomó como medida preventiva, luego de que presentara mucha tos. Según relató, los médicos comenzaron a atender el problema pulmonar apenas se conoció el diagnóstico.

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Durante la entrevista, Jimena además destacó el vínculo que mantiene con la conductora y aseguró que Legrand disfruta el intercambio que comparten en pantalla. “Para mí es un honor, imaginate. Es la diva de nuestra televisión y del mundo”, expresó.

También afirmó que la ausencia de Legrand se percibe durante las grabaciones. “Todos, todos la extrañan”, dijo, y añadió que la conductora permanece atenta a cada detalle y estudia a los invitados de sus programas. Monteverde relató cómo vivieron la situación durante una grabación de La noche de Mirtha. “Ya sabíamos que no estaba muy bien, tenía mucha tos y, por precaución, decidieron internarla. Pero no más que eso”, dijo.

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Jimena Monteverde reveló cómo sigue Mirtha Legrand: “Pasa buena noche”

Mirtha fue internada el 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei, tras una recaída en su estado de salud. Este miércoles 23, el director médico de la institución, Enrique Echagüe, difundió un nuevo parte sobre su evolución. El comunicado señaló: “La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución”.

Sobre su permanencia en el centro de salud, el documento indicó: “Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”. El parte también expresó: “Su familia y profesionales médicos agradecen los saludos y muestras de cariño”. Por último, el Sanatorio Mater Dei precisó: “De no mediar cambios, el viernes próximo (25 de septiembre) enviaremos un nuevo parte médico”.

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En las últimas semanas, la conductora de 99 años atravesó dos internaciones. La primera comenzó el lunes 7 de septiembre, luego de varios días con un cuadro de bronquitis y síntomas respiratorios. Por precaución, los médicos indicaron que permaneciera internada para realizarle estudios y controles, por lo que la conductora suspendió las grabaciones de sus programas mientras seguía el tratamiento.

El parte médico de Mirtha Legrand del miércoles 23 de septiembre

Durante esa primera estadía, Legrand permaneció bajo observación y los partes médicos informaron una evolución favorable, sin complicaciones. El domingo 13 de septiembre recibió el alta y regresó a su domicilio para continuar la recuperación. Sin embargo, no retomó de inmediato su actividad laboral porque todavía tenía tos y debía completar el reposo indicado.

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Cinco días más tarde, el viernes 18 de septiembre, la conductora volvió a ingresar al mismo centro médico. El primer comunicado del Sanatorio Mater Dei señaló que presentaba “un cuadro compatible con neumopatía” y que quedaría internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes.

Desde entonces, el equipo médico mantiene el seguimiento de su evolución. El parte difundido el 23 de septiembre indicó que la conductora mejora día a día y que continuará internada durante los próximos días para permanecer bajo control médico y recibir los cuidados necesarios.