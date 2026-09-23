YouTube expande a más países la opción de monetizar videos etiquetando productos de Amazon

El programa de afiliados de YouTube Shopping se expande a países como India y Brasil en alianza con Amazon. (Foto: YouTube)

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YouTube anunció en el Made On YouTube 2026 que ampliará el etiquetado de productos de Amazon a India y Brasil en las próximas semanas, y a otros mercados antes de fin de año, para que los creadores de contenido obtengan comisiones por las ventas generadas desde sus videos, transmisiones en directo y Shorts.

La medida forma parte de la expansión de YouTube Shopping y de un conjunto de herramientas comerciales, de producción y de protección de identidad anunciadas por Amjad Hanif, vicepresidente de Productos para Creadores de YouTube, y Travis Katz, director general y vicepresidente de Compras de YouTube.

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El programa de afiliados de YouTube Shopping llegará a 35 países antes de que termine el año. La plataforma permitirá que más creadores etiqueten productos directamente en sus contenidos y reciban ingresos por las sugerencias que hagan a su audiencia.

La plataforma YouTube promociona sus funciones de comercio y publicidad dirigidas a la monetización de los creadores de contenido. (Foto: YouTube)

Más de 1,3 millones de creadores ya integran el programa de afiliados, que multiplicó por 13 veces el volumen bruto de mercancías en los últimos dos años. YouTube indicó que las etiquetas de Shopping consiguen más del doble de clics que los enlaces colocados en la descripción de los vídeos.

Cuál es el plan de YouTube para expandir YouTube Shopping

La expansión incluye cambios para los creadores con audiencias internacionales. Las etiquetas mostrarán enlaces localizados según el país del usuario, una modificación destinada a que las comisiones se generen a partir de compras realizadas fuera del mercado principal del creador.

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Además, YouTube introducirá campañas de afiliados para que comercios y marcas ofrezcan incentivos por contenidos centrados en productos específicos. Esos beneficios podrán consistir en comisiones exclusivas o bonificaciones para quienes promocionen determinados artículos.

El programa de afiliados de YouTube Shopping cuenta con más de 1,3 millones de creadores integrados.

Por su parte, la opción de etiquetar productos de Amazon se habilitó recientemente en Estados Unidos. La llegada a India y Brasil será el siguiente paso de una expansión que la compañía prevé extender a otros países antes de finalizar el año.

La plataforma de Google sostuvo que su público acude a los videos para investigar, descubrir y comprar productos, mientras que los anunciantes buscan asociarse con creadores por la relación que estos mantienen con sus seguidores.

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Qué nuevas funciones tendrá YouTube Studio

Los acuerdos con marcas tendrán nuevas funciones dentro de YouTube Studio. Próximamente, la herramienta Ask Studio permitirá elaborar respuestas personalizadas a las propuestas comerciales de las marcas, crear presentaciones proactivas y recibir sugerencias para adaptar los kits de prensa a los objetivos de cada empresa.

La herramienta Ask Studio facilitará la respuesta a propuestas comerciales y la personalización de kits de prensa. (Foto: YouTube)

Las Asociaciones con Creadores de YouTube ya están disponibles en 20 países. Después de publicar una colaboración comercial, los creadores podrán compartir un código de acceso con sus socios para que revisen el rendimiento de los vídeos y promuevan ese contenido mediante publicidad paga.

YouTube continúa probando segmentos de marca dinámicos, con los que será posible insertar promociones en hasta 20 videos largos de forma simultánea. La función permitirá segmentar las campañas por región y medir la interacción desde un panel que incorpora un botón de llamada a la acción.

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Asimismo, la empresa destinará cientos de millones de dólares a incentivos para agencias colaboradoras, con el objetivo de premiar las asociaciones comerciales de mayor impacto.

YouTube Studio incorporará pruebas A/B de miniaturas con hasta tres opciones distintas por canal. (Foto: Youtube)

Cuáles novedades en edición y creación de contenido en YouTube

Las novedades comerciales se complementan con funciones de edición para Shorts y la aplicación YouTube Create. Una nueva herramienta conversacional guiará al creador durante el proceso de edición: podrá partir de sugerencias o instrucciones propias para obtener un primer borrador y luego elegir alternativas para recortar pausas automáticamente, reorganizar el vídeo y modificar su ritmo.

Los usuarios conservarán la opción de editar los contenidos de forma manual. YouTube Studio ofrecerá orientación personalizada para los primeros borradores, generación de miniaturas acordes al estilo de cada canal y pruebas A/B con hasta tres versiones para identificar cuál atrae más atención del público.

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Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube, anunció que la detección de parecidos llegará a los teléfonos. Los creadores podrán registrarse, recibir alertas cuando se detecten coincidencias y actuar desde sus dispositivos.

La plataforma integrará la detección de voz con la detección facial para aumentar la precisión de las coincidencias y reforzar la protección de la imagen, la voz y la marca personal de los creadores.