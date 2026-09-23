Facundo Arana volvió a referirse a su separación de María Susini: “Nunca se va a romper mi familia”

Facundo Arana rechazó el término ruptura para definir la situación actual con su familia (Video: Instagram)

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Facundo Arana volvió a hablar sobre su vínculo con María Susini, madre de sus tres hijos, y evitó de manera categórica el término “ruptura” para describir la situación actual de la pareja. Consultado en un móvil con Los Profesionales de Siempre (El Nueve) sobre el estado de su corazón, el actor sostuvo que la distancia actual no equivale a un quiebre definitivo del vínculo familiar. “Yo no hablaría nunca de ruptura cuando se trata de mi familia”, afirmó ante el cronista que le preguntó por el proceso de “reencauzar” la relación que él mismo había mencionado en apariciones anteriores.

“A veces un poco de distancia es la mejor forma de estar todos juntos, ¿viste? Entonces, ruptura nada. Yo no permitiría que nada se rompa en mi familia”, explicó Arana, quien remarcó que ese concepto resume el estado actual de sus sentimientos. Ante la repregunta del periodista, que buscó precisar si se refería al vínculo familiar en su conjunto, el actor ratificó su postura: “Claro, sí, sí, pero no es algo que, no es algo que se pueda romper, mi familia. Nunca se va a romper mi familia”.

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Las declaraciones se producen siete meses después de que trascendiera la separación entre Arana y Susini, tras 19 años de relación y tres hijos en común, India, Yaco y Moro. Desde que la ruptura se hizo pública, en junio pasado, el actor evitó cerrar de manera definitiva la posibilidad de un reencuentro y sostuvo en distintas apariciones mediáticas que existe, de su parte, la voluntad de preservar el lazo con la madre de sus hijos.

Arana abordó la importancia de esforzarse por amor durante su participación en PH (Video: PH, Podemos Hablar, Telefe)

Esa postura había quedado expuesta con mayor detalle durante su participación en PH Podemos Hablar, el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff. Allí, el actor se sumó a la consigna dirigida a quienes “pelearon o aún pelean activamente por amor” y dejó una definición que resonó en la audiencia: “Hay que pelear”. Según explicó en esa oportunidad, la frase no aludía a un conflicto, sino al esfuerzo sostenido por no resignar un vínculo que considera central en su vida.

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“No todo el mundo tiene la gracia de encontrar al amor de su vida, en su vida. Entonces, cuando lo encontrás, la peleás. Hay que pelear hasta lo último, me parece que es así”, había sostenido Arana en ese ciclo, en el que también estaban presentes Mariana Brey, L-Gante, Marta Fort y Sofi “La Reini” Gonet. Más tarde, matizó el alcance de sus palabras: “La verdad es que ‘pelear’ es una palabra fuerte, pero se trata de darlo todo. Si ya sabés que ese es el amor de tu vida, tenés que darlo todo”.

Consultado en ese mismo programa sobre su presente sentimental, el actor había respondido con una frase breve que reforzó la lectura sobre su intención de sostener el vínculo: “Estoy súper bien y dándolo todo”. Pese a esas definiciones, la relación con Susini no retomó, hasta el momento, un cauce confirmado de manera pública, y ambos continúan separados sin que trascendieran señales formales de reconciliación.

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La separación trascendió públicamente tras 19 años de relación y tres hijos en común

En esa misma entrevista, Arana había profundizado sobre el lugar que ocupa Susini en su vida, más allá del estado actual de la pareja. “Me puedo ir a Marte, pero las cosas son así. Es lo que es”, había expresado, en una definición con la que buscó transmitir que existen vínculos que no se modifican ni siquiera frente a una separación. Frente a la pregunta directa sobre qué implica, en los hechos, estar separado de la madre de sus hijos, el actor había reconocido cierta dificultad para responder desde una definición tajante: “A mí, la pregunta me tira error. Si es amor y lo encontraste, hay que darlo todo”.

El actor también había descartado, en esa oportunidad, la posibilidad de iniciar un nuevo vínculo romántico. “Para nada, yo ya lo encontré. Es así”, había respondido, en referencia a Susini. Cerró aquella charla con una reflexión que sintetizó su postura frente a este momento personal: “No se trata tanto de la oportunidad que te puedan dar sino la que vos decidís tomar para ir por lo que amás”.

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Además de referirse a su situación familiar, Arana aprovechó el móvil televisivo para expresar su posición sobre el debate en torno a la cultura y los recortes vinculados al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y al Instituto Nacional del Teatro, conocido como Proteatro. “Más que meterme en el barro, estoy intentando que todos salgamos del barro”, señaló, y agregó que prefiere no sumarse a las posiciones más confrontativas que circulan en el debate público. “Hay quienes son más picantes de un lado y del otro. Yo prefiero tratar de sacarnos a todos del barro, porque en el barro no se construye nada”, cerró el actor.