La visita sin precedentes de fiscales de Trump a Guatemala y lo que revela sobre la nueva estrategia antinarcóticos de Washington

Cinco fiscales federales de Estados Unidos visitaron Guatemala para coordinar la lucha contra el crimen organizado transnacional. (Ministerio de Gobernación)

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Cinco fiscales federales designados por el presidente Donald Trump y representantes de nueve distritos federales de Estados Unidos visitaron Guatemala para reforzar la cooperación contra el crimen organizado transnacional, con foco en los cárteles, el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero.

La visita, presentada por la Embajada de Estados Unidos como un encuentro sin precedentes, incluyó reuniones con el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, el fiscal general Gabriel García Luna y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

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El objetivo declarado fue fortalecer las investigaciones y los procesos judiciales que puedan derivar en causas penales ante tribunales estadounidenses.

El encargado de Negocios estadounidense, Jorgan Andrews, recibió a la delegación y sostuvo que Washington busca actuar junto a las autoridades guatemaltecas contra las redes criminales que operan a ambos lados de las fronteras.

“Cuando Estados Unidos asume un compromiso, actúa. No estamos aquí para hablar del problema, estamos aquí para resolverlo junto con Guatemala”, afirmó Andrews durante una reunión que se realizó en un hotel capitalino.

También advirtió que “no hay refugio seguro” para quienes obtienen beneficios del narcotráfico, la extorsión y el lavado de dinero, incluidos funcionarios o políticos que puedan tener vínculos con esas actividades.

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Cinco fiscales federales designados por el presidente Donald Trump y representantes de nueve distritos federales de Estados Unidos visitaron Guatemala para reforzar la cooperación contra el crimen organizado transnacional, con foco en los cárteles, el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero. El encargado de Negocios estadounidense, Jorgan Andrews, da un detalle de la visita. (Diario La Hora)

Estados Unidos busca atacar las redes criminales y sus facilitadores

Según el comunicado de la Embajada, la misión forma parte de la política de la Administración Trump orientada a eliminar a los cárteles, asegurar las fronteras y perseguir a traficantes de drogas, redes de tráfico de migrantes y personas que faciliten o protejan esas operaciones.

La delegación abordó la coordinación para investigar delitos relacionados con el ingreso de narcóticos hacia Estados Unidos, los mecanismos de blanqueo de capitales y las organizaciones dedicadas a la trata y al tráfico de personas.

Washington considera que la reducción de esos flujos puede mejorar la seguridad de Guatemala, Estados Unidos y otros países del hemisferio occidental.

Las reuniones bilaterales buscan fortalecer los procesos judiciales para presentar acusaciones en tribunales de Estados Unidos. (Ministerio de Gobernación)

El fiscal general adjunto interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, Brian Skaret, afirmó que las organizaciones criminales aprovechan las fronteras para ampliar sus actividades, mientras los fiscales deben recurrir a alianzas internacionales para responder a esas estructuras.

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“Los criminales ven las fronteras como una oportunidad para actividades ilícitas, mientras que los fiscales miran más allá de esas mismas fronteras y ven socios en esta lucha”, señaló Skaret.

El funcionario mencionó la intención de reforzar los casos sobre tráfico de migrantes, avanzar con extradiciones de prófugos estadounidenses y perseguir a los responsables sin importar el país desde el que operen.

El presidente Bernardo Arévalo sostuvo encuentros con los delegados del Departamento de Justicia estadounidense. (Ministerio de Gobernación)

“Necesitamos destruir los cárteles”, afirmó un fiscal de Texas

Entre los participantes estuvo el fiscal federal del Distrito Sur de Texas, Aaron Reitz, quien planteó que la cooperación bilateral debe orientarse a desarticular las operaciones criminales en todas sus formas, desde la violencia hasta las maniobras financieras.

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“Necesitamos destruir los cárteles y arrancar de raíz todas sus operaciones, en todas sus formas”, afirmó Reitz. El fiscal incluyó en esa amenaza a narcotraficantes, sicarios, pandillas, traficantes de personas y redes vinculadas con delitos financieros.

La representación estadounidense reunió a fiscales de California, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida y Nueva York, además de funcionarios de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigación (FBI) y Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, junto al encargado de Negocios Jorgan Andrews, de la Embajada de Estados Unidos. (Ministerio de Gobernación)

También participaron la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa, la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan y la Oficina de Desarrollo Procesal, Asistencia y Capacitación Fiscal en el Extranjero (OPDAT).

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Arévalo calificó el encuentro como una reunión de trabajo histórica y aseguró que la coordinación con Estados Unidos busca fortalecer la persecución penal internacional y las acciones contra el crimen organizado para proteger a las comunidades y familias guatemaltecas.