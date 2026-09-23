Las fotos playeras de Maia Reficco en Mallorca, en medio de rumores de separación de Franco Colapinto

Maia Reficco publicó fotografías de sus vacaciones en Mallorca en medio de rumores sobre su relación con Franco Colapinto (Instagram)

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Maia Reficco volvió a acaparar la atención mediática tras publicar en sus redes sociales una serie de fotografías desde Mallorca, España, en medio de las versiones cruzadas sobre el estado de su relación con el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto. Las imágenes, difundidas a través de su cuenta de Instagram, muestran a la actriz en distintos escenarios de la isla balear, sin ninguna referencia al corredor argentino.

En las fotografías, Reficco aparece en una calle rural al atardecer, con un mate en la mano y un traje de baño amarillo, junto a un muro de piedra típico de la zona. La publicación incluyó además postales de una cala rocosa con aguas turquesas, un velero en el horizonte, una cocina de campo donde la actriz comparte una tarta casera y una cena con jamón ibérico en un restaurante local. El pie de foto que acompañó la serie fue escueto: “tanto last sunrise q tuve q volver”, una frase que sus seguidores interpretaron como el cierre de sus vacaciones en la isla.

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La actriz omitió cualquier mención al piloto argentino de Fórmula 1 en las postales de su viaje

El contenido difundido por Maia Reficco reunió momentos de gastronomía local y paisajes marinos

La sección de comentarios de la publicación se llenó rápido de mensajes de otros famosos y usuarios. Entre las intervenciones más comentadas apareció la de un seguidor que preguntó de forma directa: “¿El fotógrafo es Franco?”, en alusión a la posibilidad de que Colapinto hubiera estado presente durante el viaje y detrás de la cámara en algunas de las tomas. La actriz no respondió a la consulta, que sin embargo acumuló más de un centenar de likes y reavivó las especulaciones sobre la naturaleza del vínculo actual entre ambos.

El posteo llega en un contexto de fuerte atención sobre la pareja, que había hecho pública su relación durante 2026 tras ser vistos juntos en el Gran Premio de Miami. Desde entonces, la relación atravesó distintos episodios mediáticos: en julio circularon versiones de una crisis, que parecieron confirmarse cuando trascendió la noticia de la separación. Sin embargo, semanas después surgieron fotografías de ambos caminando abrazados por Ámsterdam, coincidiendo con el fin de semana en que Colapinto compitió en el Gran Premio de los Países Bajos, lo que generó una nueva ola de rumores sobre una reconciliación.

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La artista incluyó la frase "tanto last sunrise q tuve q volver", interpretada como el fin de su descanso en la isla

Las publicaciones de la actriz en la isla balear incluyeron postales de playas, paisajes rurales y platos locales

La primicia de ese encuentro en la capital neerlandesa había llegado a través de Yanina Latorre, quien en el programa SQP (América TV) mostró la imagen de los dos caminando juntos por las calles de la ciudad. Ese episodio pareció dar por cerrado el capítulo de la ruptura, aunque ninguno de los dos protagonistas confirmó de manera oficial el reinicio del noviazgo.

El propio Colapinto mantuvo su costumbre de no exponer detalles de su vida privada. El piloto, que compite para Alpine y reside gran parte del año en Mónaco, evitó pronunciarse sobre las fotos que circularon en los Países Bajos y tampoco hizo referencia pública al viaje de Reficco a Mallorca. Esta reticencia se replicó semanas atrás en Buenos Aires, cuando la actriz estuvo presente en el estreno del musical Los ojos del perro siberiano, en el Teatro Politeama, y su hermano Joaquín Reficco intervino ante cada pregunta de la prensa sobre el piloto para desviar la conversación hacia los proyectos artísticos de ambos.

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Maia Reficco no respondió al mensaje de su seguidor sobre la presencia de Franco Colapinto en Mallorca (@AlpineF1Team)

La diferencia con ese episodio porteño resulta notoria: mientras en Buenos Aires la actriz optó por el silencio absoluto y evitó las cámaras a la salida del teatro, en Mallorca decidió compartir de manera voluntaria el registro de sus vacaciones, aunque sin mencionar a Colapinto ni despejar las dudas sobre si el viaje incluyó al piloto como acompañante. La ambigüedad de la publicación, sumada al comentario sin responder sobre la autoría de las fotos, mantiene abierto el interrogante sobre el estado actual de la relación entre los dos jóvenes argentinos, que continúan sin confirmar ni desmentir de manera formal ni la ruptura ni la reconciliación.