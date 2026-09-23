Juicio por Loan: el tribunal escuchará a tres policías de la PFA que analizaron celulares y participaron de peritajes clave

Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024

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El juicio por la sustracción de Loan Danilo Peña se reanudará este miércoles en Corrientes con cinco nuevos testimonios. Tres corresponden a efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que intervinieron en el análisis de teléfonos celulares y en distintos procedimientos realizados durante las primeras semanas de la investigación.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, declararán Johanna Méndez, inspectora de la División Antisecuestros Sur de la PFA; Dalma Yamila Benítez, cabo de la División Antisecuestros Norte; y Carlos Fuentes, subinspector de la División Homicidios.

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La lista se completa con Horacio José Céspedes, que participó como testigo de un allanamiento realizado en Resistencia, Chaco, y Hugo Daniel Duarte, quien presenció los peritajes sobre la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

Declara un testigo que presenció los peritajes sobre la camioneta de Carlos Pérez y Victoria Caillava

Los celulares de los imputados

Méndez analizó los teléfonos celulares de Mónica Millapi, Daniel Ramírez y Laudelina Peña. En el dispositivo de esta última encontró múltiples conversaciones con Caillava, Macarena Peña, Camila Núñez, la abuela Catalina y Antonio Benítez.

Entre esos intercambios apareció un mensaje enviado el 14 de junio de 2024 a las 2.39, horas después de la desaparición, en el que Laudelina afirmaba que Loan había aparecido porque “así dijo el comisario”.

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En el teléfono de Millapi, la investigadora encontró mensajes en los que Ramírez le pedía que llamara a la nuera del “Tío Guacha” para averiguar si había visto a “un pendejito”. También quedó registrada la difusión de una falsa alarma sobre la aparición del niño.

En el celular de Ramírez, en tanto, detectó imágenes de contenido pornográfico, fotografías de mujeres y de cadáveres.

Benítez, por su parte, estuvo a cargo de peritar los teléfonos de Catalina y Macarena Peña. En el de la abuela de Loan identificó 31 contactos agendados, entre ellos los de Antonio Benítez, Caillava, Diego Peña y el entonces comisario Walter Maciel.

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También estableció que el aparato tenía 166 llamadas registradas, 34 de las cuales figuraban como “elemento eliminado”. El celular de Macarena, en cambio, no arrojó datos de interés para la investigación.

El juicio por la desaparición de Loan Peña se lleva adelante en un Tribunal de Corrientes

Los procedimientos en Algarrobal y el cementerio

Fuentes fue convocado para ratificar las actas, croquis y fotografías correspondientes a dos procedimientos realizados a fines de junio y principios de julio de 2024.

El primero tuvo lugar el 30 de junio en el paraje Algarrobal, donde se inspeccionó un predio rural con dos viviendas y otras dependencias pertenecientes a María Isabel González. El operativo contó con la participación de Alexa, una perra entrenada en la detección de restos humanos, pero el resultado fue negativo.

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El segundo procedimiento se realizó el 3 de julio en el cementerio municipal de 9 de Julio. Allí, Fuentes y otros agentes trabajaron junto a los perros de búsqueda Floyd y Jade.

Durante ese operativo, los animales realizaron una marcación positiva sobre un contrapiso de concreto recién construido. Sin embargo, ante la falta de luz natural, se dispuso interrumpir el procedimiento.

La camioneta Ford Ranger de Carlos Pérez que fue peritada

El pendrive y la camioneta de Pérez y Caillava

Los otros dos testimonios estarán vinculados con procedimientos en los que participaron como testigos.

Horacio José Céspedes declarará sobre un allanamiento realizado durante la madrugada del 3 de julio de 2024 en un departamento de la calle Necochea al 900, en Resistencia. Allí, los investigadores secuestraron un pendrive que estaba guardado en el cajón de un mueble de madera.

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Por su parte, Hugo Daniel Duarte fue convocado el 30 de junio de 2024 para presenciar los peritajes realizados sobre la Ford Ranger blanca de Pérez y Caillava, que se encontraba secuestrada en la comisaría local.

Duarte presenció el relevamiento de abolladuras en la carrocería, realizado por personal de Gendarmería Nacional, y posteriormente la realización de una prueba luminotécnica nocturna sobre el vehículo.

La periodista de TN, Paula Bernini, declaró este martes

Una pausa en el juicio

Según informó el medio correntino El Litoral, una vez finalizada la audiencia de este miércoles, el juicio entrará en una pausa y se reanudará el 7 de octubre.

La audiencia prevista para el jueves fue suspendida por el asueto por el Día de Nuestra Señora de la Merced. Durante la última semana de septiembre tampoco habrá jornadas de debate debido a compromisos de los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco en sus respectivas ciudades y a su participación en el Encuentro Nacional de Jueces.

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Este martes declararon Alicia Esther Axson, la enfermera que atendió a María Victoria Caillava alrededor de las 23.09 del 13 de junio de 2024, y Deisy Leonela Ávalos, una vecina que esa misma noche estaba en la guardia con su hija y dio una versión diferente sobre el estado en el que se encontraba la ex funcionaria municipal.

También fue el turno de Cándida Yamila Alegre, sargento de la Policía de Corrientes que participó junto a la perra Kira del rastreo de la zapatilla de Loan, y de la periodista Paula Bernini, quien permaneció 59 días en 9 de Julio cubriendo el caso para TN.

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