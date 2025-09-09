Tipos de obsolescencia que generan basura electrónica y consejos para reducir los desechos tecnológicos

La obsolescencia programada impulsa el reemplazo frecuente de dispositivos. CCNULL.DE

Reducir la generación de basura electrónica se presenta como una necesidad urgente en el mundo moderno, ya que el avance tecnológico, pese a mejorar la calidad de vida y la eficiencia en múltiples áreas, trae consigo un ciclo de consumo acelerado.

La obsolescencia programada impulsa el reemplazo frecuente de dispositivos y, como advierte la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), este fenómeno no solo daña al medio ambiente, sino que también puede afectar la economía familiar y la salud pública por la acumulación y desecho inadecuado de aparatos electrónicos.

Tips para no generar tanta basura electrónica

Promover un consumo responsable figura entre las principales estrategias recomendadas por la Profeco para evitar la acumulación masiva de desechos tecnológicos. La dependencia tecnológica fomenta la compra constante de nuevos dispositivos, pero resulta fundamental reflexionar antes de adquirir productos que, en realidad, no son necesarios.

Optar por una reparación o restauración de aparatos dañados puede extender significativamente su vida útil y evitar su sustitución prematura.

La Profeco sugiere priorizar las compras inteligentes, eligiendo equipos con mayor durabilidad y calidad comprobada. Apostar por productos reacondicionados constituye otra manera eficaz de prolongar la vida útil de los dispositivos, ya que estos han sido revisados y reparados para un nuevo uso, a menudo con un costo menor.

Donar dispositivos obsoletos a campañas de reciclaje facilita el manejo adecuado de los residuos sensibles, como baterías y celulares, que pueden contener compuestos peligrosos para el ambiente.

Un hombre transporta cables sobre su cabeza en el vertedero de Agbogbloshie, un barrio de Accra, capital de Ghana, considerado el mayor vertedero de basura electrónica del continente Africano. EFE/A. Carrasco Ragel

En caso de que los aparatos aún funcionen, comercializarlos en tiendas de segunda mano o con personas interesadas resulta una manera efectiva de evitar que terminen en la basura. Esta práctica promueve la reutilización y disminuye el volumen de desechos tecnológicos, colaborando con la economía circular y reduciendo el impacto ambiental negativo.

Qué tipos de obsolescencia programada contribuyen a la basura electrónica

La obsolescencia programada se manifiesta mediante diferentes esquemas que propician la generación de basura electrónica. De acuerdo con la Profeco, la obsolescencia física ocurre cuando la calidad de las piezas limita la vida útil del aparato, obligando a su reemplazo por fallas recurrentes.

La obsolescencia estética responde a tendencias de diseño y moda, motivando al usuario a descartar dispositivos plenamente funcionales por otros con estilos actualizados.

En el caso de la obsolescencia funcional, los aparatos dejan de ser compatibles con nuevas tecnologías, aunque aún podrían funcionar en condiciones limitadas. Por otro lado, la obsolescencia indirecta aparece cuando el consumidor no evalúa ni repara un dispositivo averiado, desechándolo sin intentar su recuperación.

La obsolescencia percibida se relaciona con la percepción del usuario, que considera su equipo como obsoleto solo por influencia externa o estrategias de marketing, aunque siga cumpliendo adecuadamente sus funciones.

Cuáles son los impactos derivados de la acumulación de basura electrónica

El impacto negativo de la basura electrónica no se limita únicamente a cuestiones estéticas; detrás de los residuos tecnológicos existen serias implicaciones medioambientales y de salud pública. El desecho inadecuado de estos productos libera sustancias tóxicas que pueden filtrarse en el suelo, contaminar el agua y dispersarse a través del aire, afectando ecosistemas y comunidades humanas.

La demanda incesante de nuevos dispositivos electrónicos implica el constante uso de recursos naturales no renovables y exige procesos productivos que amplifican la contaminación global.

La reducción de basura electrónica requiere la adopción de prácticas sostenibles. (Shutterstock)

El incremento de desechos tecnológicos contribuye también al agravamiento del cambio climático y puede provocar enfermedades graves, incluyendo tipos de cáncer o afecciones respiratorias, por la exposición a materiales peligrosos presentes en los equipos.

Finalmente, la reducción de basura electrónica requiere la adopción de prácticas sostenibles y una conciencia informada sobre la importancia del consumo responsable, como destaca la Profeco a través de la ‘Revista del Consumidor’ (septiembre 2025). La correcta gestión de aparatos electrónicos permite preservar el entorno y mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.