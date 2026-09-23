Guatemala

Las lluvias causan inundaciones, derrumbes y problemas de tránsito en varios puntos de Guatemala

La entidad meteorológica atribuyó el escenario al ingreso de humedad desde ambos litorales y al paso de ondas del este, con niebla matutina y nocturna en varias regiones del país

Una jornada de precipitaciones provocó inundaciones y complicaciones viales en diversos puntos de Guatemala el martes 22 de septiembre.
Un árbol cayó sobre un vehículo en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. (Bomberos Voluntarios)
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Una jornada de intensas lluvias generó inundaciones, derrumbes e intensos problemas de tránsito en varios puntos de Guatemala durante la tarde y noche de este martes 22 de septiembre.

Los sectores del Puente El Incienso y El Trébol, en la capital del país, figuraron entre las zonas con mayores anegamientos, mientras la Cruz Roja Guatemalteca declaró un estado de alerta para monitorear la situación a nivel nacional.

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En la Ciudad de Guatemala, las autoridades de tránsito indicaron complicaciones en las zonas 4, 5, 9, 10, 15 y 16.

Las fuertes lluvias de este 22 de septiembre provocaron inundaciones en el puente El Incienso en la Ciudad de Guatemala, afectando la ruta principal de salida hacia el Atlántico. (Cruz Roja Guatemalteca)

La Policía Municipal de Tránsito reguló el paso en vialidades de alta densidad vehicular como el bulevar Landívar, Vista Hermosa, la ruta CA1 Oriente, el bulevar Los Próceres y la avenida Reforma.

Un camión averiado en el Periférico afectó la circulación hacia la Calle Martí, mientras un fallo eléctrico en la zona 1 requirió el uso de una grúa. Asimismo, un choque entre dos automóviles en la zona 5 obstaculizó el paso hacia la zona 10.

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Una jornada de precipitaciones provocó inundaciones y complicaciones viales en diversos puntos de Guatemala el martes 22 de septiembre.
El personal del municipio de Mixco retiró desprendimientos de tierra en los sectores de Lo de Bran y la ruta hacia Ciudad Quetzal. (Municipalidad de Mixco)

En el municipio de Mixco, personal municipal acudió a retirar desprendimientos de tierra en el kilómetro 18 hacia Ciudad Quetzal y en el trayecto de Lo de Bran.

Los estragos de las precipitaciones alcanzaron también el departamento de Alta Verapaz. En la aldea Telemán, ubicada en el municipio de Panzós, la correntada de agua inundó un mercado local.

Vendedores del recinto debieron sacar el agua de sus establecimientos y resguardar la mercadería ante el avance del caudal dentro de las instalaciones.

Varios comerciantes afectados por las inundaciones que se registraron debido a las fuertes lluvias en el municipio de Telemán, del departamento de Alta Verapaz, en Guatemala.

Conred registra más de 1.500 emergencias durante la actual temporada pluvial

Según reportes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), las precipitaciones de la época lluviosa han acumulado 1.533 emergencias atendidas en todo el territorio guatemalteco.

Esas incidencias han dejado un saldo de 195.134 personas afectadas y más de 22.000 evacuadas a escala nacional.

La institución detalló que el departamento de Alta Verapaz encabeza la cifra de incidentes con 447 casos, seguido por Guatemala con 113 y Quetzaltenango con 83.

Además, las inundaciones y deslizamientos han provocado daños en 402 carreteras, 27 puentes y 35 escuelas. Frente a esta coyuntura, el organismo recomendó a la población evitar el cruce de ríos crecidos, preparar la mochila de las 72 horas y comunicarse al número de emergencia 119.

Una jornada de precipitaciones provocó inundaciones y complicaciones viales en diversos puntos de Guatemala el martes 22 de septiembre.
La Conred contabilizó 1.533 emergencias atendidas y más de 22.000 personas evacuadas durante la temporada pluvial. (Conred)

Insivumeh pronostica tormentas y lluvias intensas para los próximos días

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que durante la semana del 21 al 25 de septiembre predominará un ambiente cálido y húmedo con lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

De acuerdo con la entidad meteorológica, las precipitaciones obedecen al ingreso de humedad desde ambos litorales y al paso de ondas del este.

Las autoridades prevén tormentas locales severas en zonas montañosas y volcánicas, así como lloviznas y niebla durante las mañanas y noches en la Meseta Central, Bocacosta y el área septentrional.

Las temperaturas máximas en la capital oscilarán entre los 26 ℃ (78,8 ℉) y 28 ℃ (82,4 ℉).

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