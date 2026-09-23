Costa Rica

Costa Rica busca conectar los expedientes médicos de hospitales públicos y privados para evitar que pacientes repitan exámenes

Un foro gratuito reunirá a especialistas para analizar cómo compartir información clínica entre instituciones de salud, garantizar la privacidad de los pacientes y mejorar la continuidad de los tratamientos.

Costa Rica enfrenta el desafío de conectar los expedientes clínicos que actualmente administran diferentes centros médicos públicos y privados. Cortesía: TRP Lab
Costa Rica enfrenta el desafío de conectar los expedientes clínicos que actualmente administran diferentes centros médicos públicos y privados. Cortesía: TRP Lab
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Costa Rica enfrenta el desafío de conectar la información médica de los pacientes entre hospitales públicos, clínicas privadas y otros centros de atención, con el propósito de evitar la repetición innecesaria de exámenes, facilitar el acceso a los antecedentes clínicos y mejorar la continuidad de los tratamientos.

Actualmente, una misma persona puede acumular información sobre consultas, procedimientos, resultados de laboratorio y medicamentos en diferentes instituciones, sin que necesariamente exista un mecanismo que permita compartir esos datos de manera integrada.

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Esta fragmentación puede provocar que los pacientes tengan que explicar reiteradamente sus antecedentes médicos, trasladar documentos entre centros de salud o someterse nuevamente a pruebas cuyos resultados ya se encuentran disponibles en otra institución.

El problema será analizado el próximo viernes 25 de septiembre durante el Foro “Iniciativa Salud Digital Costa Rica”, una actividad gratuita y abierta organizada por la Universidad Latina de Costa Rica y Global Life-Centered Hub.

El encuentro reunirá a especialistas y representantes del ecosistema nacional de salud para discutir los avances del país y las condiciones necesarias para desarrollar un sistema de información clínica más integrado, seguro y centrado en las personas.

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Alejandro Benavides, director ejecutivo de Meddyg, explicó que uno de los principales obstáculos es la distribución de los datos médicos entre diferentes prestadores de servicios.

“Actualmente, la información de los pacientes puede estar fragmentada: tenemos parte de nuestros episodios y expedientes en el sector privado y también información en el sector público. Esto hace que quien atiende en cualquiera de los dos sectores no necesariamente cuente con todo el contexto del paciente para su atención”, señaló.

¿Cómo funcionaría un sistema de salud interconectado?

Uno de los conceptos centrales que se abordarán durante el foro es la interoperabilidad, entendida como la capacidad de diferentes sistemas tecnológicos para intercambiar, comprender y utilizar información de manera coordinada.

En el ámbito de la salud, esta herramienta permitiría que los profesionales autorizados consulten determinados antecedentes clínicos de un paciente, incluso cuando la información haya sido generada en otra institución.

El objetivo no consiste necesariamente en crear un único expediente médico nacional, sino en establecer mecanismos para que los sistemas existentes puedan comunicarse entre sí.

Jürguen Schosinsky, director ejecutivo de Global Life-Centered Hub, explicó que este modelo podría resultar especialmente útil cuando una persona necesita atención médica de emergencia.

“Pensemos en una emergencia: si existiera interoperabilidad y pudiéramos intercambiar información entre los centros médicos, los profesionales tratantes podrían acceder rápidamente a los antecedentes clínicos del paciente y, con base en esa información, tomar mejores decisiones para atenderlo”, manifestó.

Por ejemplo, un paciente atendido previamente en una clínica privada podría ingresar posteriormente a un hospital público y permitir que el personal médico consulte información relevante sobre sus diagnósticos, medicamentos, alergias o resultados de laboratorio.

Esta posibilidad contribuiría a que los profesionales dispongan de un panorama clínico más completo al momento de decidir qué procedimientos o tratamientos necesita cada persona.

La fragmentación de los datos médicos puede provocar que los pacientes deban repetir exámenes de laboratorio o trasladar resultados entre diferentes instituciones. Cortesía: TRP Lab
La fragmentación de los datos médicos puede provocar que los pacientes deban repetir exámenes de laboratorio o trasladar resultados entre diferentes instituciones. Cortesía: TRP Lab

Privacidad y seguridad de los datos médicos

La integración de los sistemas de salud también plantea desafíos relacionados con la protección de información sensible.

Los especialistas advierten que compartir datos clínicos no significa permitir que cualquier institución o profesional tenga acceso indiscriminado a los expedientes médicos.

Por el contrario, un modelo de interoperabilidad deberá establecer mecanismos que definan quién puede consultar la información, en cuáles circunstancias y bajo qué condiciones de seguridad y consentimiento.

Schosinsky explicó que alcanzar este objetivo requiere acuerdos entre instituciones, empresas tecnológicas, profesionales de salud y autoridades responsables de la regulación.

“Para lograr esa interconectividad, necesitamos que muchos actores se pongan de acuerdo y estén dispuestos a compartir la información que cada uno posee. El reto es construir un sistema que permita ese intercambio con el menor riesgo para el paciente, bajo estándares internacionales y con una visión sostenible hacia el futuro”, recalcó.

Además de las soluciones tecnológicas, será necesario desarrollar criterios comunes para interpretar los datos, establecer mecanismos de gobernanza y garantizar el cumplimiento de la legislación relacionada con la privacidad.

Un doctor y un paciente en un escritorio. El doctor muestra gráficos en una tableta. Se ven un modelo anatómico de próstata y folletos de salud.
Especialistas analizarán cómo permitir que los profesionales médicos accedan a los antecedentes clínicos de los pacientes bajo condiciones de seguridad y consentimiento.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Pacientes podrían recibir atención en diferentes centros sin perder su historial médico

Una de las posibilidades que plantea este modelo es que los pacientes puedan trasladarse entre distintos proveedores de servicios médicos sin perder la continuidad de su información clínica.

Benavides explicó que el intercambio de datos permitiría conectar los diferentes momentos de atención, independientemente de la institución donde se desarrollen.

“El futuro que buscamos es que una persona pueda comenzar una atención en un hospital público y, si posteriormente necesita recurrir a un servicio privado, los profesionales puedan contar, con el consentimiento del paciente, con la información necesaria para comprender su contexto clínico. Y cuando regrese al sistema público, también exista visibilidad sobre la atención que recibió”, indicó.

Durante el foro del 25 de septiembre se analizarán las aplicaciones prácticas de estas herramientas, los estándares internacionales de intercambio de información, la protección de datos y las condiciones necesarias para ampliar la digitalización del sistema sanitario costarricense.

La actividad será gratuita y abierta al público, con el objetivo de promover una discusión nacional sobre cómo aprovechar la tecnología para mejorar el acceso a la información médica y facilitar una atención más coordinada entre los sectores público y privado.

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