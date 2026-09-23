La Joaqui adelantó el video de su nueva canción con una indirecta a Luck Ra: “Contala como quieras, yo ya sé cómo es”

La Joaqui adelantó un fragmento de su nueva canción

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Tras su polémica separación de Luck Ra y a pocas horas del estreno de su nueva canción, La Joaqui compartió un adelanto del videoclip. La cantante dejó ver parte de la estética del lanzamiento y un verso que parece referirse al final de la relación.

El fragmento comienza con la artista frente a una construcción de aspecto industrial, entre vidrios esmerilados, marcos metálicos y paredes con pintura descascarada. Viste una remera negra ajustada, con encaje y bordados blancos sobre el pecho, y un pantalón gris de corte amplio. Con el pelo recogido, posa apoyada sobre una pared mientras mira hacia un costado.

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En el fondo aparece una frase que concentra la atención del adelanto: “Contala como quieras, yo ya sé cómo es”. El mensaje puede leerse como una indirecta a las versiones que circularon tras la ruptura con el cantante.

Más adelante, La Joaqui aparecía lookeada como una virgen, bajo una tela translúcida que enmarca su cara. La secuencia, filmada en blanco y negro, muestra a la artista con el pelo largo, flequillo recto, un collar ceñido al cuello y una prenda clara con un corazón oscuro en el centro. El grano de la imagen y las marcas sobre la superficie le dan al plano una estética de fotografía antigua.

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La frase 'Contala como quieras, yo ya sé cómo es' alude a las versiones sobre la ruptura amorosa

El adelanto también incluye una toma junto a un automóvil claro. Allí, la cantante posa con los brazos extendidos sobre la carrocería, con un conjunto ajustado de tela brillante compuesto por una campera de cuello alto y un pantalón a juego. La escena suma otra de las referencias visuales del video, entre ellas una alusión a Wanda Nara, antes de la llegada completa de la canción.

En una de las imágenes, La Joaqui sostiene la revista con ambas manos y el rostro parcialmente cubierto, mientras con la otra mano sostiene un cigarrillo encendido. En otra foto, tomada desde un ángulo cenital, se la ve con las manos apoyadas sobre una estructura metálica mientras sostiene la publicación con las mangas de encaje negro visibles.

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La revista de utilería Ta Te Ti incluye la frase 'Hago plata con embrollos corte Wanda Nara'

El videoclip incorpora secuencias en blanco y negro con estética de fotografía antigua

Una tercera toma muestra la contratapa de la revista, con el nombre “Ta Te Ti” en letras blancas sobre fondo rojo y negro, mientras la cantante sostiene el ejemplar abierto frente a otras personas presentes en el rodaje.

La confirmación del lanzamiento días atrás a través de la cuenta de Instagram de la cantante, donde anunció que su próximo tema se llamará “Wanda Nara” y saldrá el miércoles 23 de septiembre. “Miércoles 23 tenemos una cita, se llama Wanda Nara”, escribió junto a dos emojis de guantes de boxeo.

La relación entre ambas figuras se originó durante las grabaciones de MasterChef Celebrity de Telefe. Las hijas de La Joaqui y de Nara se hicieron amigas en ese contexto y, a partir de ese vínculo, las dos artistas construyeron una relación cercana.

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La cantante La Joaqui posa recostada sobre un vehículo en el rodaje de una producción audiovisual junto a Wanda Nara.

La cantante La Joaqui sostiene una revista con Wanda Nara en la portada mientras sostiene un cigarrillo encendido

La frase 'Contala como quieras, yo ya sé cómo es' alude a las versiones sobre la ruptura amorosa

Nara reaccionó al anuncio con dos mensajes en los comentarios. “Joaquina el próximo es juntas, te quiero mucho amiga”, escribió en una primera respuesta, que superó los 700 “me gusta”. Luego sumó: “Loviu”, acompañado por cuatro emojis de fuego. La publicación acumuló más de 59.800 reacciones.

Las fotos que acompañaron el anuncio muestran parte de un rodaje en un galpón, con autos de alta gama como escenografía. La Joaqui aparece con un conjunto beige de dos piezas, el pelo recogido en una cola alta y delineado marcado en los ojos.

En varias imágenes sostiene una revista ficticia titulada Ta Te Ti, con una tapa roja y blanca, el número 420 y fecha de septiembre de 2026. El titular principal de la publicación dice: “Hago plata con embrollos corte Wanda Nara”, junto a frases como “Del escándalo al éxito” y “Lujo, viajes y negocios”. En otras tomas, la cantante cubre parte de su rostro con la revista o la muestra abierta frente a personas que participan del rodaje.

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