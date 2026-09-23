Honduras: Dos tripulantes son rescatados tras quedar a la deriva frente a Cedeño por una falla mecánica

Personal naval localizó la embarcación “Mi Ileyi” después de que quedara a la deriva frente a las costas de Cedeño por una falla mecánica. (FOTO: Fuerzas Armadas de Honduras)

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Una emergencia marítima frente a las costas de Cedeño, Choluteca, terminó sin víctimas después de que personal de las Fuerzas Armadas localizara y rescatara a dos hombres cuya embarcación quedó a la deriva debido a una falla mecánica.

La alerta movilizó a elementos del Segundo Batallón de Infantería de Marina, asignados al Apostadero Naval de Punta Condega, quienes iniciaron una operación de búsqueda hasta localizar la embarcación menor denominada “Mi Ileyi” a aproximadamente dos millas náuticas de Cedeño.

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A bordo se encontraban Jorge Alberto Rodríguez Corea y Carlos Alberto Godínez Burgos, quienes permanecían en la embarcación sin posibilidad de continuar navegando por sus propios medios.

Las autoridades no detallaron qué tipo de desperfecto mecánico provocó que la embarcación quedara a la deriva. (FOTO: Facebook)

Las autoridades no reportaron personas heridas durante el incidente.

Quedar a la deriva en el mar significa que una embarcación ha perdido, total o parcialmente, la capacidad de controlar su desplazamiento.

En este caso, la información oficial atribuyó la emergencia a problemas mecánicos, aunque no se precisó qué componente presentó la avería.

Una falla de motor en una embarcación pequeña puede convertirse rápidamente en una situación de riesgo, ya que el viento, las corrientes y las mareas continúan desplazando el bote aunque sus ocupantes no puedan dirigirlo.

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Por eso, incluso cuando la costa todavía se encuentra relativamente cerca, la distancia puede aumentar progresivamente mientras se espera asistencia.

La emergencia activó una operación de búsqueda del Segundo Batallón de Infantería de Marina. (FOTO: Fuerzas Armadas de Honduras)

Después de recibir la alerta, el personal naval salió en búsqueda de los tripulantes y finalmente estableció contacto con “Mi Ileyi”.

Una vez comprobada la situación de sus ocupantes, los militares iniciaron el remolque de la embarcación hasta Río Viejo, donde concluyó la operación.

El procedimiento permitió que tanto Rodríguez Corea como Godínez Burgos llegaran a tierra sin que fuera necesario abandonar la nave en el mar.

La intervención muestra la importancia de que este tipo de incidentes sean reportados rápidamente, porque conocer la última ubicación aproximada de una embarcación permite reducir considerablemente el área de búsqueda.

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Cedeño es una de las principales comunidades costeras del sur de Honduras y mantiene una importante actividad relacionada con la pesca y la navegación en el Golfo de Fonseca.

Las embarcaciones pequeñas son utilizadas diariamente para actividades productivas y traslados, pero también están más expuestas a cambios en el estado del mar y a fallas mecánicas.

Antes de salir, la revisión del motor, combustible, sistema eléctrico y equipos básicos de comunicación puede marcar la diferencia cuando ocurre una emergencia lejos de tierra.

También resulta fundamental contar con chalecos salvavidas, algún medio para solicitar auxilio y una referencia clara de la ruta prevista, especialmente cuando se trata de viajes en embarcaciones menores.

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La embarcación fue localizada aproximadamente a dos millas náuticas de Cedeño, en el departamento de Choluteca. (FOTO: Fuerzas Armadas de Honduras)

En esta ocasión, la avería no terminó convirtiéndose en una tragedia.

Los dos tripulantes fueron ubicados, la embarcación pudo ser recuperada y la operación concluyó con el traslado hasta una zona segura.

El caso contrasta con otras emergencias marítimas en las que la búsqueda puede extenderse durante horas o incluso días cuando una embarcación desaparece sin que exista información precisa sobre su posición.

La alerta temprana y la respuesta del personal del Apostadero Naval permitieron que la emergencia frente a Cedeño concluyera únicamente con daños o problemas mecánicos pendientes de resolver.

Ahora corresponderá determinar la causa exacta de la avería de “Mi Ileyi” antes de que vuelva a navegar.