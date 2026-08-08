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Google Chrome y Edge podrían ocupar hasta 20 GB en Windows 11 por sus nuevas funciones de IA

Los navegadores de Google y Microsoft necesitan espacio adicional para descargar modelos de IA que funcionan directamente en el PC

Google Chrome y Microsoft Edge piden un almacenamiento de 20 GB para funciones de IA en PC.
Google Chrome y Microsoft Edge piden un almacenamiento de 20 GB para funciones de IA en PC. (Google - Microsoft)
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Google Chrome y Microsoft Edge están comenzando a exigir hasta 20 GB de espacio libre en determinados equipos con Windows 11 para descargar modelos de inteligencia artificial que funcionan directamente en el dispositivo. El requisito puede representar un problema para computadoras con SSD de 128 o 256 GB, especialmente si ya tienen poco almacenamiento disponible.

La cifra, sin embargo, requiere una precisión importante: los 20 GB corresponden al espacio libre que el navegador necesita antes de iniciar la descarga y no necesariamente al tamaño que ocuparán los modelos de IA. En el caso de Chrome, Google no ha explicado por qué requiere disponer de un margen tan amplio para realizar la instalación.

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El cambio refleja una tendencia cada vez más evidente entre las grandes compañías tecnológicas: trasladar parte de las funciones de inteligencia artificial desde sus servidores hacia los propios ordenadores. Esto permite ejecutar determinadas tareas localmente, pero también introduce nuevas exigencias de almacenamiento y hardware.

Portátil abierto con la interfaz de Google Admin en pantalla, el logo de Google Chrome en el centro y ventanas flotantes de gestión de dispositivos.
Google Chrome empezará a exigir espacio dentro de Windows 11 para instalar funciones de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chrome aumenta el espacio necesario para su IA

Google Chrome ya había comenzado a descargar modelos de inteligencia artificial de varios gigabytes en determinados equipos compatibles. En mayo se conoció que uno de estos modelos podía ocupar alrededor de 4 GB.

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Ahora, el navegador establece unas condiciones más exigentes para habilitar algunas de estas funciones. El equipo debe disponer de aproximadamente 20 GB de almacenamiento libre, contar con hardware compatible y utilizar una conexión a internet sin límite de datos para realizar la descarga.

La diferencia entre los 4 GB del modelo detectado anteriormente y los 20 GB de espacio libre solicitado resulta considerable. No obstante, eso no significa que Chrome vaya a reservar permanentemente 20 GB para la inteligencia artificial.

Un monitor de ordenador muestra el Explorador de Archivos de Windows 11 con las unidades de disco duro (C: y D:) y las carpetas principales en una mesa de madera.
Google Chrome y Microsoft Edge aumentan el espacio del almacenamiento para sus funciones de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía tampoco ha detallado públicamente qué cantidad exacta de almacenamiento ocuparán todos los componentes relacionados con estas funciones ni por qué necesita semejante margen durante el proceso de instalación.

Edge sigue una estrategia similar

Microsoft Edge ha adoptado un requisito prácticamente idéntico. El navegador también necesita alrededor de 20 GB de espacio disponible en la unidad donde se encuentra su perfil para descargar determinados modelos de IA.

En este caso, Microsoft añade una condición de hardware más específica: el ordenador debe contar con una GPU que tenga al menos 5,5 GB de memoria VRAM.

Al igual que Chrome, Edge evita realizar la descarga cuando el usuario utiliza una conexión de datos limitada. Esto busca impedir que los modelos, que pueden ocupar varios gigabytes, consuman una cantidad considerable de datos móviles.

Microsoft Edge ahora necesita 20 GB de almacenamiento para sus funciones de IA. (Microsoft)
Microsoft Edge ahora necesita 20 GB de almacenamiento para sus funciones de IA. (Microsoft)

Microsoft también ha incorporado un mecanismo para controlar el almacenamiento. Si el espacio disponible en el ordenador cae por debajo de los 10 GB, Edge elimina automáticamente el modelo de inteligencia artificial.

Los SSD pequeños son los más afectados

Para un ordenador con un SSD de 512 GB o más y suficiente espacio disponible, estos requisitos probablemente no representen un inconveniente importante. El escenario cambia en equipos económicos que todavía utilizan unidades de 128 o 256 GB.

En una computadora con 128 GB, por ejemplo, disponer de 20 GB libres puede ser complicado después de instalar Windows, aplicaciones, juegos y archivos personales. El usuario puede encontrarse obligado a liberar espacio para que el navegador pueda descargar sus modelos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
PC o laptops con bajo almacenamiento serán los más afectados por las nuevas medidas de Google Chrome y Microsoft Edge. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este problema también evidencia una consecuencia del avance de la IA local. Ejecutar modelos directamente en el dispositivo puede reducir la dependencia de servidores externos y mejorar determinados tiempos de respuesta, pero exige más recursos del ordenador.

Cómo evitar que la IA ocupe espacio

Los usuarios que no necesiten estas funciones pueden optar por desactivarlas. Chrome permite controlar sus características de inteligencia artificial desde la configuración del navegador, evitando que determinadas capacidades requieran la descarga de modelos locales.

En equipos con poco almacenamiento, esta puede ser una alternativa práctica para conservar espacio disponible y evitar que la inteligencia artificial se convierta en una carga adicional para el SSD.

La tendencia, en cualquier caso, apunta a que los navegadores incorporarán cada vez más funciones de IA ejecutadas directamente en Windows. Por ahora, el principal coste para algunos usuarios no será necesariamente pagar por estos servicios, sino disponer del espacio y el hardware necesarios para ejecutarlos.

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