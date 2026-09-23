República Dominicana

Luis Abinader negocia con las Naciones Unidas un instituto de innovación tecnológica para el país

La reunión en Nueva York examinó la adaptación del modelo educativo de Shanghái para capacitar a jóvenes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sin fechas, presupuesto ni modalidad de gestión definidos

El presidente Luis Abinader gestiona ante la Unesco la apertura de una sede de formación tecnológica en Punta Bergantín, inspirada en el modelo de Shanghái para beneficiar a la juventud nacional (Foto cortesía Luis Abinader)
El presidente Luis Abinader gestiona ante la Unesco la apertura de una sede de formación tecnológica en Punta Bergantín, inspirada en el modelo de Shanghái para beneficiar a la juventud nacional (Foto cortesía Luis Abinader)
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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se reunió este martes 22 de septiembre con Khaled El-Enany, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El encuentro se concentró en la posibilidad de instalar un instituto de educación STEM en el Centro de Innovación de Punta Bergantín, además de revisar los indicadores educativos del país difundidos en agosto en el Global Education Monitoring Report 2026.

La educación STEM agrupa disciplinas relacionadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En los últimos años, gobiernos y organismos multilaterales han promovido este tipo de programas ante la demanda de perfiles técnicos y profesionales en actividades digitales, industriales y científicas.

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La eventual institución buscaría ampliar la formación de jóvenes dominicanos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La propuesta aún está en una etapa de conversaciones, por lo que no se informaron fechas de apertura, presupuesto, modelo de financiamiento ni estructura académica.

Abinader estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, y el representante permanente de República Dominicana ante las Naciones Unidas, embajador Wellington Bencosme.

Un reciente reporte de las Naciones Unidas destaca que la finalización del bachillerato alcanzó el sesenta y cuatro por ciento en el país caribeño, superando la media regional tras ganar ocho puntos porcentuales (Foto cortesía Luis Abinader)
Un reciente reporte de las Naciones Unidas destaca que la finalización del bachillerato alcanzó el sesenta y cuatro por ciento en el país caribeño, superando la media regional tras ganar ocho puntos porcentuales (Foto cortesía Luis Abinader)

Modelo STEM de la Unesco, posible referencia para Punta Bergantín

La iniciativa planteada por el Gobierno dominicano toma como referencia al Instituto Internacional de la Unesco para la Educación STEM, con sede en Shanghái. Ese centro promueve programas educativos vinculados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, junto con proyectos de investigación, innovación, cooperación internacional e intercambio de conocimientos.

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Durante la conversación bilateral, Abinader y El-Enany abordaron la posibilidad de adaptar ese modelo al Centro de Innovación de Punta Bergantín, ubicado en la provincia de Puerto Plata. La intención oficial es crear una instancia dedicada a la capacitación en áreas que el Ejecutivo identifica como estratégicas para la inserción laboral y el desarrollo del país.

La Cancillería dominicana no precisó si el proyecto sería administrado de forma directa por la Unesco, por instituciones educativas nacionales o mediante una alianza entre el sector público, universidades y empresas. Tampoco detalló si el instituto tendría alcance nacional o recibiría estudiantes de otros países del Caribe.

Indicadores educativos de República Dominicana en el informe de la Unesco

La reunión también incluyó una revisión de los datos de República Dominicana incluidos en el Global Education Monitoring Report 2026, publicado en agosto por la Unesco. El informe analiza el avance de los países hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que propone garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Según las cifras divulgadas por el Gobierno, la proporción de estudiantes que completa la secundaria alta pasó de 56% en 2015 a 64% en 2024. El aumento de ocho puntos porcentuales en ese nivel fue el mayor entre los cuatro indicadores educativos evaluados para el país durante la última década.

Analizaron la posibilidad de instalar un instituto STEM en Punta Bergantín (Foto cortesía Luis Abinader)
Analizaron la posibilidad de instalar un instituto STEM en Punta Bergantín (Foto cortesía Luis Abinader)

Los registros también muestran avances en otros niveles. La finalización de la primaria pasó de 90% a 96% entre 2015 y 2024, mientras que la secundaria baja aumentó de 83% a 89% durante el mismo período.

En educación inicial, la participación de niños en programas educativos durante el año anterior al ingreso a primaria pasó de 86% a 93%. Ese indicador creció siete puntos porcentuales en nueve años, de acuerdo con los datos citados por las autoridades dominicanas.

Aunque el informe ubica a República Dominicana por encima de varios países latinoamericanos en finalización de secundaria alta, el Gobierno reconoció que persisten desafíos vinculados con la exclusión escolar y las brechas que afectan la continuidad educativa hasta el bachillerato.

La agenda dominicana en Nueva York

Tras el encuentro, Abinader afirmó en redes sociales que la agenda oficial en Nueva York busca ampliar las oportunidades de formación para los jóvenes del país.

La eventual creación del instituto quedó sujeta a nuevas conversaciones entre República Dominicana y la Unesco. La reunión permitió abrir un canal de diálogo sobre el modelo de Shanghái y su posible aplicación en Punta Bergantín.

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