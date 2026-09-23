Luck Ra apuntó contra Tiago PZK por su romance con La Joaqui: “Fuimos muy amigos y obviamente duele”

El cuartetero aseguró en el ciclo de Yanina Latorre que mantenía una amistad cercana con el artista. Qué dijo sobre el flamante noviazgo con la cantante (Video: SQP/ América TV)

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Luck Ra se refirió por primera vez a la ruptura con La Joaqui en una nota con el programa de Yanina Latorre y afirmó que le dolió que Tiago PZK iniciara un romance con su expareja, a quien, según dijo, consideraba un amigo cercano. También se refirió a los rumores de infidelidades suyas y se lamentó por cómo se dio el final con la artista de RKT.

El cuartetero habló en SQP, el ciclo de Yanina Latorre en América TV, durante la presentación de MasterChef Celebrity, y aclaró que no cuestiona a su ex por su nueva relación y sostuvo que ella tiene “cien por ciento” libertad para decidir sobre su vida afectiva. Sin embargo, marcó una diferencia respecto de Tiago PZK, a quien señaló por el vínculo que mantenían antes de la separación.

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“Ella siempre me trató con muchísimo amor, con muchísimo respeto”, aseguró Luck Ra. Al ser consultado de forma directa sobre si consideraba que el artista lo había traicionado, evitó una definición contundente, aunque reconoció el impacto personal y afirmó que la relación con Tiago excedía encuentros ocasionales. “Venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos asados juntos”, enumeró. También aseguró que viajaron y compartieron distintas salidas.

El cantante rechazó el relato sobre supuestos encuentros durante su viaje y sostuvo que estaba acompañado por personas de su círculo cercano (Video: SQP/ América TV)

Frente a las versiones que indicaban que no eran cercanos, el intérprete de “Hola, perdida” fue categórico: “Sí te puedo asegurar que fuimos muy amigos”. Además, negó haber retomado el contacto con el cantante después de que trascendiera el vínculo entre este y La Joaqui.

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Cuando Yanina le preguntó si consideraba a Tiago PZK un traidor, el artista evitó una calificación tajante, pero señaló que la situación lo afectó. “Obviamente que duele. Sí, soy una persona, ¿qué querés que te diga?”, respondió. También marcó distancia al comparar su vínculo actual con ambos: dijo que aún le guarda a La Joaqui “un aprecio increíble, más no con Tiago”.

La conductora le consultó si ambos le habían comunicado que estaban conociéndose antes de comenzar la relación. El artista respondió que no. Luego, al plantearle si él habría iniciado un romance con la expareja de un amigo, contestó: “Y no”. De todos modos, intentó poner un límite al tema: “Espero de todo corazón que por lo menos sean felices”.

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Luck Ra habló de los rumores tras separarse de La Joaqui: “No soy un monstruo” (SQP, América TV)

Sobre el final de su noviazgo con la intérprete de “Butakera”, el cordobés rechazó la versión de que ella hubiera viajado a Madrid con la expectativa de un casamiento. Según explicó, él se encontraba de gira por Europa y el encuentro no había sido planificado como un viaje romántico. El cantante dijo que los problemas entre ambos venían de antes. “Siento que no te estoy haciendo feliz, esto me está haciendo muy mal”, relató sobre la conversación que, según su versión, mantuvieron.

También reconoció que la distancia influyó en la manera en que se produjo la ruptura. “Fue un poco doloroso”, admitió, y señaló que busca atravesar el duelo de “la forma más sana” que pueda. Durante la entrevista, se refirió a los rumores que lo vincularon con Tuli Acosta. Volvió a negar que hubiera existido un romance entre ellos y sostuvo que la bailarina recibió cuestionamientos injustos a raíz de publicaciones en redes sociales.

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La Joaqui, Luck Ra y Tiago PZK el año pasado en La Voz Argentina (Instagram)

Al hablar de su relación con La Joaqui, asumió responsabilidades sin dar detalles sobre los conflictos. “He tenido mis cagadas, soy un boludo”, expresó. De todos modos, remarcó que no quiere que las versiones posteriores a la separación borren los aspectos positivos de la historia que compartieron.

También negó los trascendidos sobre presuntos encuentros con prostitutas en un yate durante un viaje a Ibiza. “Me han inventado amoríos con Tuli, me han inventado novias”, afirmó. En tono de broma, admitió que besa a sus amigos “por un cigarrillo”, pero rechazó que hubiera participado de las situaciones que circularon.

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Luck Ra también desestimó la versión de una empresaria de Ibiza que, según Yanina, habría relatado supuestos episodios durante ese viaje. “Esa empresaria no existe, no la vi en mi vida”, sostuvo, y agregó que nadie había pagado gastos porque, de acuerdo con su relato, se trataba de personas de su entorno. “Quedate tranquila, prima, no soy un monstruo”, completó.