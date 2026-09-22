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Apple estaría por lanzar su primera pantalla inteligente para el hogar

La compañía habría creado una plataforma propia para este equipo, basada en Siri AI e inspirada en la estética de iOS, tvOS y watchOS

La pantalla inteligente de Apple podría llegar al mercado hacia el final del próximo mes. REUTERS/Abdul Saboor//File Photo
La pantalla inteligente de Apple podría llegar al mercado hacia el final del próximo mes. REUTERS/Abdul Saboor//File Photo
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La pantalla inteligente de Apple podría lanzarse a finales del próximo mes. El dispositivo funcionaría como una interfaz central para controlar accesorios, comunicarse con otras personas dentro del hogar, acceder a contenido multimedia y utilizar servicios de Apple, según Bloomberg.

La compañía estaría probando el producto en los hogares de sus empleados.

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Referencias en el software de Apple vincularon el modelo de mesa con la denominación interna “J490”, mientras que un segundo dispositivo, identificado como “J491”, estaría diseñado para instalarse en una pared. Ambos códigos aparecieron entre varios productos no lanzados mencionados en macOS Tahoe 26.7.

HomePod viene en diversas presentaciones, una de ellas es su versión mini. (Apple)
El equipo serviría como centro de mando para los dispositivos conectados, las comunicaciones domésticas, el contenido multimedia y los servicios de Apple. (Apple)

Dos modelos y un sistema basado en Siri AI

Las dos versiones compartirían una pantalla cuadrada y compacta. Una incluiría una base para colocarla sobre un escritorio o una mesada, mientras que la otra podría fijarse a la pared. La pantalla sería más pequeña que las utilizadas por varios modelos Amazon Echo Show.

Apple habría desarrollado un sistema operativo específico para el dispositivo, centrado en Siri AI y con elementos visuales de iOS, tvOS y watchOS. La interfaz incluiría una pantalla de inicio, widgets y diseños de reloj seleccionables, para que la información permanezca visible cuando no se utilice el equipo.

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Los usuarios podrían buscar información almacenada en sus dispositivos y cuentas de Apple mediante Siri AI, recuperar canciones o pódcasts compartidos anteriormente, localizar fotos y solicitar acciones específicas dentro de las aplicaciones.

Una composición de productos Apple como un iPhone, HomePod Mini, AirPods Pro y un control remoto, rodeando el logo de Siri en degradado
Siri AI permitiría consultar información guardada en otros dispositivos y cuentas de Apple. (Apple)

Según el medio, Apple retrasó el centro de control doméstico en varias ocasiones porque las funciones de Siri no estaban listas. Ese obstáculo se habría reducido tras el lanzamiento de iOS 27 con Siri AI a principios de este mes.

La cámara de la pantalla permitiría hacer videollamadas y reconocer a los integrantes del hogar.

Tras identificar a la persona frente al dispositivo, el sistema podría mostrar sus citas, notas, contenidos preferidos, noticias y otra información personalizada, sin utilizar los componentes de detección de profundidad de Face ID.

Entre las funciones previstas también figuran el control de dispositivos domésticos inteligentes, la comunicación por intercomunicador, la reproducción de música y video, y el acceso a aplicaciones como Calendario, Notas y Recordatorios. El iPhone sería necesario para la configuración inicial y determinadas funciones conectadas.

La llegada de esta pantalla se produciría luego de la presentación de los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Duo. REUTERS/Tingshu Wang
La llegada de esta pantalla se produciría luego de la presentación de los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Duo. REUTERS/Tingshu Wang

Temporada de lanzamientos para Apple

El lanzamiento de la pantalla inteligente de Apple llega después de la presentación de los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Duo, los nuevos teléfonos de la compañía.

Los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max fueron los modelos principales del evento. Ambos incorporan baterías de mayor capacidad y, según Apple, permiten hasta 45 horas de reproducción de video.

Los equipos integran una Isla Dinámica de menor tamaño, junto con nuevos acabados en azul y rojo. La cámara con apertura variable, en cambio, queda reservada para el iPhone 18 Pro Max.

Los modelos Pro incluyen el procesador A20 Pro, fabricado en dos nanómetros y acompañado por 12 gigabytes de memoria integrada. Apple busca mejorar así el rendimiento de las funciones de inteligencia artificial y reducir el consumo energético de los dispositivos.

La configuración inicial y algunas funciones vinculadas requerirían un iPhone. REUTERS/Tingshu Wang
La configuración inicial y algunas funciones vinculadas requerirían un iPhone. REUTERS/Tingshu Wang

De acuerdo con la compañía, el A20 Pro permite ejecutar con mayor agilidad las tareas vinculadas con inteligencia artificial y contribuye a distribuir el calor dentro del teléfono.

En el apartado fotográfico, Apple incorporó una herramienta llamada Pro Controls, disponible tanto para fotos como para videos. La función permite equilibrar colores y ajustar velocidades.

La principal novedad es el sensor de apertura variable: una cámara con un diafragma que puede abrirse o cerrarse para regular la cantidad de luz que llega al sensor. Apple también añade una etiqueta oculta en las fotografías tomadas con este modelo, denominada Apple Image Reference.

El iPhone Duo cuenta con dos cámaras, un pliegue invisible, bordes de titanio y opciones para personalizar los botones de acceso más utilizados.

Sus cámaras frontales se ubican en la parte superior derecha, con un diseño casi imperceptible. La pantalla interna mide 7,6 pulgadas y alcanza las 5,4 pulgadas cuando el dispositivo está cerrado.

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