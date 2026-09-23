Tecno

Cuáles son las diferencias entre puertos USB de un televisor según color y velocidad

Elegir correctamente el puerto USB puede mejorar la transferencia de archivos y evitar problemas al conectar memorias, discos externos y otros dispositivos al televisor

USB
El puerto USB del televisor, más útil de lo que imaginas - crédito Santiago Neira Infobae
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Los puertos USB de un televisor no siempre ofrecen las mismas prestaciones, aunque tengan la misma forma. El color del conector ubicado en el interior de cada ranura puede servir como una referencia para identificar diferencias de velocidad de transferencia y, en algunos casos, de suministro eléctrico. Saber qué significa cada uno permite elegir el puerto adecuado para conectar una memoria USB, un disco duro externo u otros dispositivos.

Sin embargo, los colores no constituyen una norma universal que todos los fabricantes de televisores deban seguir. La forma más fiable de conocer las características de un puerto es consultar las especificaciones del modelo o los símbolos que aparecen junto a la conexión. Aun así, el color puede ofrecer una primera pista útil.

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Qué significan los puertos USB negros o blancos

Los conectores de color negro o blanco suelen estar asociados con USB 2.0, una tecnología pensada para transferencias de datos más modestas.

Estos puertos son suficientes para reproducir fotografías, música o archivos de vídeo de menor tamaño. También pueden utilizarse para conectar periféricos sencillos, como teclados o ratones compatibles con el televisor.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El color de cada puerto USB del televisor puede ofrecerte diferentes características. (Imagen Ilustrativa Infobae)

USB 2.0 ofrece una velocidad teórica máxima de 480 Mbps. En la práctica, la velocidad puede ser inferior dependiendo del dispositivo, del almacenamiento utilizado y de las características del propio televisor.

Por ello, utilizar un puerto USB 2.0 no significa necesariamente que un vídeo vaya a funcionar mal. La reproducción dependerá también del formato, la tasa de bits del archivo y de los códecs compatibles con el televisor.

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Los puertos azules suelen ofrecer mayor velocidad

El color azul suele utilizarse para identificar puertos USB 3.x, aunque nuevamente no es una regla absoluta. Estas conexiones están diseñadas para transferir información a una velocidad superior a la de USB 2.0.

Un puerto USB 3.0, por ejemplo, alcanza una velocidad teórica de hasta 5 Gbps. Las generaciones posteriores pueden ofrecer velocidades todavía mayores.

Parte trasera de un televisor negro con múltiples puertos de conexión, incluyendo USB y HDMI, con cables enchufados y algo de polvo.
Los puertos USB de color azul suelen ofrecer mayor capacidad de transferencia de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta diferencia puede resultar especialmente útil cuando se utilizan memorias USB o unidades externas con archivos de gran tamaño. Las películas en alta resolución, fotografías de gran peso y otros contenidos que requieren mover muchos datos pueden beneficiarse de una conexión más rápida.

No obstante, conectar un dispositivo USB 3.0 a un puerto USB 2.0 no hará que el archivo deje de funcionar necesariamente. El sistema simplemente estará limitado por la velocidad de la conexión más lenta.

Qué indican los puertos amarillos, rojos o naranjas

Los colores amarillo, rojo o naranja suelen utilizarse en algunos dispositivos para identificar puertos capaces de suministrar energía incluso cuando el equipo está apagado o en modo de espera. También pueden indicar una capacidad de carga superior.

En televisores, este tipo de conexión puede aparecer acompañada de indicaciones como “HDD”, “1A” u otra marca que especifique la corriente disponible.

Los puertos USB tienen diferentes funciones como reproducir contenido o cargar un celular. (LG)
Los puertos USB de color naranja, rojo o amarillo, se suelen usar para cargar dispositivos. (LG)

Esta característica puede ser importante para dispositivos que necesitan más energía, como determinados discos duros externos. Si una unidad no recibe suficiente alimentación, puede no iniciar correctamente o desconectarse durante su funcionamiento.

Por eso, antes de conectar un disco duro al televisor conviene comprobar qué puerto recomienda el fabricante y cuánta corriente puede proporcionar.

El color no es una norma universal

Aunque asociar negro con USB 2.0, azul con USB 3.x y colores cálidos con funciones de carga puede servir como guía rápida, no conviene asumir que todos los televisores siguen exactamente este código.

Los fabricantes pueden utilizar colores diferentes o no emplearlos en absoluto. Incluso dos puertos del mismo color pueden tener características distintas dentro de un mismo televisor.

Panel plástico con dos entradas HDMI, tres puertos USB y un cable negro conectado en la base.
El color del puerto USB no es una norma general, lo que realmente indica su función en las especificaciones que brinda el fabricante del televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información más fiable se encuentra en el manual de usuario, las especificaciones técnicas del modelo o los símbolos impresos junto a cada puerto.

Cómo elegir el puerto adecuado

Para tareas sencillas, como reproducir fotografías o música, un puerto USB 2.0 suele ser suficiente. Si se necesita transferir archivos grandes, una conexión USB 3.x puede reducir considerablemente los tiempos de transferencia.

En el caso de discos duros externos, además de la velocidad hay que prestar atención a la alimentación eléctrica. Un puerto identificado como HDD o con una indicación de mayor corriente puede ser el más apropiado.

La clave está en no fijarse únicamente en el color. Revisar las especificaciones del televisor permite saber qué velocidad y qué potencia ofrece realmente cada conexión y evitar problemas de compatibilidad o funcionamiento.

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