América Latina

Hombre que mató a golpes al gato de una vecina en Uruguay fue condenado a 14 meses y deberá pagar una multa

La Justicia uruguaya condenó al hombre por hurto, daño y violencia privada, dado que la matanza de animales no está penalizada en el Código Penal. El caso implicó torturas y hasta sadismo

Complejo de viviendas en el que hombre agredió a gato y terminó imputado (Captura Telenoche/Canal 4)
Complejo de viviendas en el que hombre agredió a gato y terminó imputado (Captura Telenoche/Canal 4)
Guardar

Un hombre de 41 que mató a golpes al gato de su vecina en un complejo de viviendas en Uruguay fue condenado a 14 meses de prisión, que se cumplirán en un régimen de libertad a prueba, y deberá pagar una multa de USD 1.000, informó la Fiscalía General de la Nación. El caso implicó torturas y hasta sadismo hacia el animal.

Esta no fue la primera vez que los vecinos de un complejo de viviendas de Santa Lucía (en el departamento de Canelones, a unos 60 kilómetros de Montevideo) recibieron amenazas de parte de este hombre sobre sus mascotas. Además, muchos de ellos también habían manifestado que ya les habían faltado otros gatos, detalló el Ministerio Público de Uruguay.

PUBLICIDAD

Esta vez, el ahora condenado retiró al gato de la casa de su vecina y se lo llevó hasta su vivienda, donde lo mató a golpes.

La dueña del animal había denunciado esta situación ante la Justicia. Los primeros en intervenir fueron los policías y luego se dio cuenta a Fiscalía de esta situación. A través de un señuelo y con una caña de pescar, el hombre tomó el gato de una vecina, lo pasó por encima de un muro y lo llevó hacia su casa. Una vez allí, lo asesinó a golpes con un palo. El hombre vivía en un complejo de propiedades de esa ciudad.

PUBLICIDAD

Hombre agrade a gato en Santa Lucía y termina imputado (Captura Telenoche/Canal 4)
Hombre agrade a gato en Santa Lucía y termina imputado (Captura Telenoche/Canal 4)

En Uruguay, el maltrato animal no está tipificado como delito y únicamente puede ser castigado con sanciones administrativas en el marco de la Ley de Bienestar Animal. Sin embargo, la Fiscalía pidió la imputación del responsable por los delitos de hurto especialmente agravado, daño y violencia privada.

“El hurto especialmente agravado es tal, en el entendido de que el animal fue sustraído desde el interior de la vivienda de la víctima, el daño porque termina dándole muerte con actos de extrema violencia, tortura y hasta sadismo, y violencia privada porque a través de la violencia ejercida sobre el animal también se está ejerciendo violencia sobre la titular del animal y otros miembros del conjunto habitacional”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

La condena, en tanto, fue por un delito de hurto especialmente agravado en régimen de reiteración real con un delito de daño y un delito de violencia privada especialmente agravada.

Los primeros tres meses, el condenado cumplirá arresto domiciliario total y los restantes 11 meses deberá fijar domicilio, sujetarse a la orientación y vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas. Tendrá también que presentarse de forma semanal en una seccional policial, deberá hacer trabajo comunitario durante 4 meses y acreditar haber iniciado tratamiento psicológico por consumo de alcohol.

Complejo de viviendas en el que hombre agredió a gato y terminó imputado (Captura Telenoche/Canal 4)
Complejo de viviendas en el que hombre agredió a gato y terminó imputado (Captura Telenoche/Canal 4)

La imputación había ocurrido en junio. Andrés Cantera, un vecino del complejo de viviendas, contó en ese momento a Canal 12 que el hecho fue “tristísimo” y que lo “tiene muy indignado”. “Da para pensar que este muchacho viene haciendo estas cosas hace ya un tiempo”, consideró.

Es que sus agresiones no se trataba de un hecho aislado. Vecinos del lugar aseguraron que el hombre ya había realizado amenazas vinculadas a mascotas de la zona y señalaron que varios gatos del complejo habían desaparecido.

“Si bien es un animal, no deja de ser un ser vivo. Me tiene muy indignado. A mí me encantan los animales y a mi familia también. A mi casa vienen animales de todo el barrio y se los trata como si fueran niños. Cuando pasó esto yo no estaba. Estaba en Paysandú. Doy gracias a Dios por no haber estado, porque si llegaba a estar en ese momento, hubiese pasado algo mucho peor. Tomar justicia por mano propia está mal”, dijo.

Temas Relacionados

Justiciagatomaltrato animalCanelones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

400 hondureños que huyen de la miseria: el adolescente que besó a su mamá, el padre que gana 55 dólares a la semana y el sueño americano que los impulsa

Una nueva caravana salió de San Pedro Sula hacia Guatemala y México con familias enteras que no encuentran trabajo. Cada historia cargada en una mochila revela por qué tantos deciden arriesgarlo todo en la ruta hacia el norte

400 hondureños que huyen de la miseria: el adolescente que besó a su mamá, el padre que gana 55 dólares a la semana y el sueño americano que los impulsa

La alianza entre Cuba y China: asistencia militar, propaganda y control digital en la isla

La relación entre Beijing y La Habana incluye cooperación castrense, respaldo propagandístico y herramientas que pueden ampliar el control estatal sobre las comunicaciones digitales.

La alianza entre Cuba y China: asistencia militar, propaganda y control digital en la isla

Estancamiento del turismo uruguayo comienza a revertirse: estiman aumento de argentinos en la temporada

El sector turístico uruguayo atraviesa un “virtual estancamiento”, según un informe económico, pero la tendencia comenzó a cambiar en el segundo semestre del año; en verano, llegarán 1,2 millones de visitantes

Estancamiento del turismo uruguayo comienza a revertirse: estiman aumento de argentinos en la temporada

Bolivia expulsó a un miembro de alto rango de la organización criminal brasileña PCC

Marcio Barbosa da Silva, conocido como “Beiço de Mula”, era requerido por causas ligadas al crimen organizado y la tenencia ilegal de armas, según informó la fuerza antidrogas boliviana

Bolivia expulsó a un miembro de alto rango de la organización criminal brasileña PCC

La muerte de “Renecito” en La Habana que conmocionó a comunidad cubana

Familiares y amigos del joven cubano vinculado a la Isla de la Juventud expresaron su dolor en redes sociales, pero ninguna autoridad sanitaria ni policial ha respaldado las versiones que circularon sobre lo ocurrido

La muerte de “Renecito” en La Habana que conmocionó a comunidad cubana
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por Loan Peña, en vivo: todas las declaraciones y últimas noticias de hoy 23 de septiembre

Juicio por Loan Peña, en vivo: todas las declaraciones y últimas noticias de hoy 23 de septiembre

Crisis autopartista: dos empresas cierran tras el fin de la producción nacional de una camioneta y hay más firmas complicadas

Clima en Cusco: esta es la temperatura y probabilidad de lluvia para hoy, 23 de septiembre

Asesino de la China Polo confesó ruta de la muerte y fechas que debía cumplir ataque contra candidata y periodista

Militares españoles enseñan a fuerzas de Líbano a actuar contra artefactos explosivos improvisados y minas

DEPORTES

Sorpresa en la Fórmula 1: un piloto se declaró “agente libre” en medio de los rumores de salida de su equipo

Sorpresa en la Fórmula 1: un piloto se declaró “agente libre” en medio de los rumores de salida de su equipo

El particular video de Red Bull para anunciar la continuidad de Hadjar en 2027 tras su lesión: así está el mapa de pilotos de la Fórmula 1

La queja de Pierre Gasly tras el incidente con Franco Colapinto en la carrera en España y la charla interna en Alpine

La AFA define el futuro de Lionel Scaloni: cuándo podría resolverse su continuidad en la selección argentina

Federico Higuaín fue despedido de un club de la MLS tras ser acusado por abuso físico y sexismo contra una árbitra

ENTRETENIMIENTO

Lo dejamos acá, la película de Ricardo Darín y Diego Peretti, tuvo su estreno mundial en San Sebastián

Lo dejamos acá, la película de Ricardo Darín y Diego Peretti, tuvo su estreno mundial en San Sebastián

Coven Academy, la nueva serie de Disney+ que lleva la magia adolescente a Nueva Orleans

Brad Pitt habló sobre las condiciones del rodaje de En el corazón de la bestia: “Fue lo más exigente que he hecho físicamente”

Billie Lourd sobre su relación con Carrie Fisher: “Hice lo mejor que pude para mantener a mi madre con vida”

El biopic de Britney Spears sigue sin encontrar su actriz: “No quiero pensar en ello hasta que tengamos la historia correcta”