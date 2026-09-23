Hombre que mató a golpes al gato de una vecina en Uruguay fue condenado a 14 meses y deberá pagar una multa

Complejo de viviendas en el que hombre agredió a gato y terminó imputado (Captura Telenoche/Canal 4)

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Un hombre de 41 que mató a golpes al gato de su vecina en un complejo de viviendas en Uruguay fue condenado a 14 meses de prisión, que se cumplirán en un régimen de libertad a prueba, y deberá pagar una multa de USD 1.000, informó la Fiscalía General de la Nación. El caso implicó torturas y hasta sadismo hacia el animal.

Esta no fue la primera vez que los vecinos de un complejo de viviendas de Santa Lucía (en el departamento de Canelones, a unos 60 kilómetros de Montevideo) recibieron amenazas de parte de este hombre sobre sus mascotas. Además, muchos de ellos también habían manifestado que ya les habían faltado otros gatos, detalló el Ministerio Público de Uruguay.

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Esta vez, el ahora condenado retiró al gato de la casa de su vecina y se lo llevó hasta su vivienda, donde lo mató a golpes.

La dueña del animal había denunciado esta situación ante la Justicia. Los primeros en intervenir fueron los policías y luego se dio cuenta a Fiscalía de esta situación. A través de un señuelo y con una caña de pescar, el hombre tomó el gato de una vecina, lo pasó por encima de un muro y lo llevó hacia su casa. Una vez allí, lo asesinó a golpes con un palo. El hombre vivía en un complejo de propiedades de esa ciudad.

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Hombre agrade a gato en Santa Lucía y termina imputado (Captura Telenoche/Canal 4)

En Uruguay, el maltrato animal no está tipificado como delito y únicamente puede ser castigado con sanciones administrativas en el marco de la Ley de Bienestar Animal. Sin embargo, la Fiscalía pidió la imputación del responsable por los delitos de hurto especialmente agravado, daño y violencia privada.

“El hurto especialmente agravado es tal, en el entendido de que el animal fue sustraído desde el interior de la vivienda de la víctima, el daño porque termina dándole muerte con actos de extrema violencia, tortura y hasta sadismo, y violencia privada porque a través de la violencia ejercida sobre el animal también se está ejerciendo violencia sobre la titular del animal y otros miembros del conjunto habitacional”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

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La condena, en tanto, fue por un delito de hurto especialmente agravado en régimen de reiteración real con un delito de daño y un delito de violencia privada especialmente agravada.

Los primeros tres meses, el condenado cumplirá arresto domiciliario total y los restantes 11 meses deberá fijar domicilio, sujetarse a la orientación y vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas. Tendrá también que presentarse de forma semanal en una seccional policial, deberá hacer trabajo comunitario durante 4 meses y acreditar haber iniciado tratamiento psicológico por consumo de alcohol.

Complejo de viviendas en el que hombre agredió a gato y terminó imputado (Captura Telenoche/Canal 4)

La imputación había ocurrido en junio. Andrés Cantera, un vecino del complejo de viviendas, contó en ese momento a Canal 12 que el hecho fue “tristísimo” y que lo “tiene muy indignado”. “Da para pensar que este muchacho viene haciendo estas cosas hace ya un tiempo”, consideró.

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Es que sus agresiones no se trataba de un hecho aislado. Vecinos del lugar aseguraron que el hombre ya había realizado amenazas vinculadas a mascotas de la zona y señalaron que varios gatos del complejo habían desaparecido.

“Si bien es un animal, no deja de ser un ser vivo. Me tiene muy indignado. A mí me encantan los animales y a mi familia también. A mi casa vienen animales de todo el barrio y se los trata como si fueran niños. Cuando pasó esto yo no estaba. Estaba en Paysandú. Doy gracias a Dios por no haber estado, porque si llegaba a estar en ese momento, hubiese pasado algo mucho peor. Tomar justicia por mano propia está mal”, dijo.

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