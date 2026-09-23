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Millones de euros, armas y relojes de lujo: descubrieron el tesoro escondido de un narco de la mafia en Nápoles

La investigación contra la Camorra incluyó el desmantelamiento de una vivienda en Caivano y la detención de 34 personas acusadas

Billetes ocultos en una pared, hallados por los Carabineros italianos durante un allanamiento en Caivano, cerca de Nápoles, el 22 de septiembre de 2026 (Carabineros italianos/vía AFP)
Billetes ocultos en una pared, hallados por los Carabineros italianos durante un allanamiento en Caivano, cerca de Nápoles, el 22 de septiembre de 2026 (Carabineros italianos/vía AFP)
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La policía italiana encontró más de tres millones de euros en efectivo escondidos dentro de las paredes de la casa de un presunto capo de la droga, tras recibir un aviso, dijo este miércoles a la AFP un alto fiscal antimafia.

El operativo también permitió descubrir fusiles Kalashnikov, junto con otras armas y 11 relojes Rolex, señaló el fiscal de Nápoles Nicola Gratteri.

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Una investigación que terminó con 34 detenidos

El hallazgo se produjo en el marco de una investigación iniciada en 2023, que culminó el lunes con la detención de 34 personas acusadas de integrar una asociación criminal armada y de utilizar métodos mafiosos para traficar estupefacientes. El dinero en efectivo y el arsenal de armas fueron incautados el año pasado en una propiedad de Caivano, un suburbio al noreste de Nápoles, en el sur de Italia, dominado por la Camorra, dijo Gratteri.

El dato clave llegó de un sospechoso detenido en julio de 2025, que se convirtió en colaborador de la Justicia. Dos días después, la policía allanó la vivienda.

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“Desarmamos la casa”: el dinero escondido en paredes, pisos y duchas

Billetes ocultos en una pared en Caivano, en un operativo que también permitió incautar fusiles Kalashnikov y 11 relojes Rolex (Carabineros italianos/vía AFP)
Billetes ocultos en una pared en Caivano, en un operativo que también permitió incautar fusiles Kalashnikov y 11 relojes Rolex (Carabineros italianos/vía AFP)

“Sabíamos que el dinero estaba ahí, pero no sabíamos dónde, así que desarmamos la casa. Muchos de los fajos de billetes estaban en compartimentos escondidos dentro de las paredes”, relató Gratteri. “Otros estaban ocultos bajo el piso y bajo el plato de la ducha”, agregó.

Los investigadores habían concentrado su atención en una zona de Caivano conocida como centro de venta masiva de drogas, en particular cocaína. Según el informante, el dinero era vigilado por la esposa del capo narco, cuyos hijos menores de edad formaban parte de un equipo encargado de custodiarlo las 24 horas, de acuerdo con el sitio de noticias local Anteprime24. Los escondites también estaban protegidos por sistemas de seguridad electrónica, según el mismo medio.

El rol clave de las escuchas telefónicas

Billetes ocultos en una pared en Caivano, en una causa que culminó con la detención de 34 personas acusadas de traficar drogas con métodos mafiosos (Carabineros italianos/vía AFP)
Billetes ocultos en una pared en Caivano, en una causa que culminó con la detención de 34 personas acusadas de traficar drogas con métodos mafiosos (Carabineros italianos/vía AFP)

La policía intensificó las escuchas telefónicas para reunir la mayor cantidad de información posible antes de lanzar el operativo. El dinero probablemente provenía de las ganancias por venta de droga, parte de las cuales habría sido utilizada luego para comprar más estupefacientes, indicó Gratteri.

La Camorra, centrada en la zona de Nápoles, es una de las tres principales organizaciones criminales de Italia, junto con la Cosa Nostra de Sicilia y la ‘Ndrangheta, con base en Calabria. Las escuchas telefónicas cumplieron un rol esencial en la investigación, como ocurre en todas las causas dirigidas contra el crimen organizado, señaló Gratteri, quien ha criticado con dureza al gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni por la reforma de la ley sobre escuchas, que introdujo nuevas restricciones, como amplios límites al uso de comunicaciones interceptadas entre distintas causas judiciales. “Las escuchas son esenciales. Necesitamos invertir en nuevas formas de escucha e inyectar fondos en esto”, afirmó.

El antecedente de Caivano

Caivano había ocupado los titulares en 2023, luego de que se conociera que dos primas de 10 y 11 años habían sido violadas en grupo por otros jóvenes. Meloni ordenó entonces un operativo de mano dura y destinó fondos para reconstruir el centro deportivo abandonado del barrio, contratar más trabajadores sociales y abrir una comisaría.

“Pero es obvio que el narcotráfico no se detuvo, solo se trasladó a otra zona”, dijo Gratteri. “Lo que se hizo en Caivano debe hacerse de manera sistemática en todo el territorio”.

(Con información de AFP)

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