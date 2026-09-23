Tecno

Cómo pagar con dólares y euros digitales durante un viaje o concierto usando el celular

Apple Pay y Google Pay permiten añadir una tarjeta virtual al iPhone o a un Android para realizar pagos sin contacto en comercios que cuenten con tecnología NFC

Mano sosteniendo teléfono móvil que muestra 'Pago Exitoso' con tilde verde, terminal de punto de venta indicando $4,500, mostrador de madera, taza y pasteles.
El proceso no requiere de dinero o tarjetas físicas para realizar una transacción en un datáfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Llevar dinero en efectivo, calcular conversiones de moneda o asumir recargos por cada compra ha sido una parte habitual de los viajes al exterior. Las billeteras y bancos digitales incorporan ahora saldos en dólares y euros digitales que permiten pagar desde el celular, con tarjetas virtuales asociadas a esos fondos.

La alternativa digital apunta tanto a gastos cotidianos, como un café o un traslado, como a consumos puntuales durante un concierto, donde los pagos sin contacto suelen agilizar el acceso a bebidas, comida y productos oficiales.

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Servicios como dale!, la billetera digital colombiana, y Nu Global, la plataforma multimoneda de Nubank, permiten convertir pesos en dólares o euros digitales y utilizarlos para realizar pagos fuera del país de origen.

Seis jóvenes sonríen usando dispositivos móviles con gráficos digitales de dólares. Al fondo, el Obelisco de Buenos Aires y edificios. Un teléfono muestra 'DIGITAL DOLLARS'.
Los usuarios pueden comprar dólares o euros digitales con saldo en pesos antes de viajar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son los dólares y euros digitales habilitados en estas aplicaciones

Los dólares y euros digitales son saldos denominados en esas monedas dentro de una aplicación financiera. El usuario compra esas divisas con el dinero que tiene en pesos y las conserva en bolsillos o cuentas separados para usarlas más adelante. La cotización depende de la tasa de cambio que muestre la plataforma en el momento de la operación.

En el caso de la billetera digital, los usuarios pueden comprar, vender y transferir dólares y euros digitales en tiempo real y sin comisión, según dijo su CEO, José Manuel Ayerbe.

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Cómo comprar dólares o euros digitales antes de salir de viaje

El primer paso consiste en tener saldo en pesos dentro de la billetera. “Tienes que tener un saldo en pesos en la billetera digital, cotizas, te dicen cuánto está la tasa de cambio y le metes los dólares que quieres adquirir”, detalló Ayerbe.

Mano que sostiene un teléfono inteligente con la pantalla de la billetera digital dale! y gráficos de tasa de cambio
dale! ofrece bolsillos para conservar dólares y euros digitales dentro de su aplicación. (Foto: dale!)

Una vez aprobada la operación, los pesos pasan al bolsillo de dólares o euros digitales. El procedimiento para los euros es equivalente y permite realizar la conversión inversa, de divisas digitales a pesos.

De qué forma pagar desde el celular en otro país

Para utilizar los fondos en el exterior, tanto dale! como Nu ofrecen una tarjeta virtual Mastercard que el usuario puede incorporar a Apple Pay o Google Pay. De esa forma, el pago se realiza sin contacto desde el teléfono en comercios físicos que acepten esas billeteras digitales o pagos por NFC, sumado a compras en línea.

Otra ventaja es que Nu Global ofrece rendimientos diarios con una tasa variable desde 3,50% APY para USDC y 2,20% APY para EURC. En la billetera digital, no hay un límite mensual específico para las conversiones, pero opera un tope regulatorio cercano a 11 millones de pesos colombianos que puede ampliarse hasta 50 millones de pesos, según dijo Ayerbe.

Las tarjetas virtuales vinculadas a billeteras digitales pueden agregarse a Apple Pay o Google Pay. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Las tarjetas virtuales vinculadas a billeteras digitales pueden agregarse a Apple Pay o Google Pay. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Qué opciones ofrece Nubank para comprar dólares o euros digitales

Nu Global es la plataforma multimoneda integrada en la aplicación de Nubank. Permite convertir saldos a dólares digitales USDC y euros digitales EURC, dos activos vinculados al valor de las divisas de referencia. La herramienta incluye una tarjeta virtual Mastercard conectada a los fondos en moneda extranjera.

Asimismo, esa tarjeta permite realizar compras presenciales mediante Apple Pay o Google Pay, así como pagos por internet en comercios internacionales. El precio de la operación se descuenta directamente de los saldos en USDC o EURC, sin recargos adicionales por tasa de cambio al momento del pago.

Nu Global vincula una tarjeta virtual Mastercard a saldos en USDC y EURC. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Nu Global vincula una tarjeta virtual Mastercard a saldos en USDC y EURC. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La disponibilidad de Nu Global se realiza de forma progresiva para clientes de Colombia, Brasil, México y Estados Unidos, así que cada usuario debe revisar dentro de la aplicación si tiene acceso a la opción.

Qué debe comprobar la persona antes de viajar al extranjero

Antes de salir del país, conviene que el usuario compruebe que la tarjeta virtual esté agregada a la billetera digital del celular, que haya saldo suficiente en la moneda que se usará y que el teléfono tenga métodos de desbloqueo activos.

En caso de una falla de conexión durante un pago, se produce un reverso, como ocurre con otras compras electrónicas, así que el usuario no debe preocuparse por su dinero.

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