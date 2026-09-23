El emotivo saludo de Marina Charpentier a Chano por sus 45 años: “Gracias por cuidarme ahora vos a mí”

Marina Charpentier saludó a Chano por sus 45 años con un mensaje en Instagram que destacó el vínculo de cuidado entre ambos

Guardar

“La mirada al sol, la luz ilumina tu alma, de arriba te cuidan y acompañan. Feliz vida hijo de mi corazón”. Con esas palabras, Marina Charpentier saludó a su hijo, Chano Moreno Charpentier, por sus 45 años. El posteo en su cuenta de Instagram condensó una relación que durante años quedó expuesta en los momentos más difíciles del músico y que hoy la madre describe desde otro lugar.

La publicación incluyó una dedicatoria atravesada por el orgullo y el afecto. “Orgullosa de tu talento, tu sensibilidad y tu fortaleza. Gracias por cuidarme ahora vos a mí. Dios te bendiga”, escribió Marina, junto a una mención a la cuenta del artista y corazones de distintos colores.

PUBLICIDAD

Marina Charpentier dedica un mensaje de cumpleaños a su hijo Chano junto a una fotografía de su infancia

El saludo llega en una fecha que Chano suele convertir en una instancia de diálogo con su público. Nacido el 23 de septiembre de 1981 en la Ciudad de Buenos Aires, Santiago Moreno Charpentier construyó primero con Tan Biónica y luego como solista un repertorio que acompañó a varias generaciones, con canciones como “Ciudad mágica”, “La melodía de Dios”, “Ella” y “Obsesionario en La Mayor”.

No es la primera vez que Marina usa el cumpleaños de su hijo para expresar públicamente lo que significa acompañarlo. En septiembre de 2024, cuando el cantante cumplió 43 años, le dedicó un video en el que lo definió como “mi primer hijo, mi niño eterno, un hombre de bien” y celebró un presente en el que él también estaba pendiente de ella y de sus hermanos.

PUBLICIDAD

Aquel mensaje tuvo, además, una carga personal particular: se produjo semanas después de la muerte de Oscar Ottonello, pareja de Marina. “Oscar estaba tan orgulloso de vos como yo. Te amamos hijo del alma. Feliz cumple, Chanito”, había escrito entonces.

El cantante nació el 23 de septiembre de 1981 y continúa con proyectos junto a Tan Biónica

La frase de este nuevo cumpleaños —“Gracias por cuidarme ahora vos a mí“— retoma aquella idea y la vuelve más directa. Durante mucho tiempo, la madre del cantante fue una figura decisiva en los episodios vinculados a los consumos problemáticos de su hijo, una experiencia que más tarde llevó al espacio público para reclamar mejoras en la atención de las urgencias de salud mental.

PUBLICIDAD

En el año 2022, Marina contó oublicamente que conocía desde hacía dos décadas el problema de adicción de Chano y relató su participación en debates sobre la Ley de Salud Mental y Adicciones. En esa conversación aseguró que el músico atravesaba un período sin consumo, después de tratamientos e internaciones que fueron de conocimiento público.

El episodio que marcó un antes y un después en la vida pública del músico

La publicación de la madre de Chano volvió a poner en primer plano el lazo que los une desde hace décadas

La relación de ambos quedó en el centro de la escena durante la madrugada del 26 de julio de 2021, cuando Chano recibió un disparo en el abdomen durante un operativo policial en una vivienda del barrio Parque La Verdad, en Exaltación de la Cruz. El músico fue trasladado de urgencia al Sanatorio Otamendi y permaneció internado 18 días.

PUBLICIDAD

Según la investigación judicial de entonces, el efectivo Facundo Amendolara efectuó el disparo en medio de un episodio en el que se informó que el cantante tenía un arma blanca. Marina ofreció otra versión y sostuvo que su hijo no había intentado atacar a nadie, al tiempo que cuestionó la respuesta estatal ante situaciones de consumo y padecimientos de salud mental.

Chano se emociona y agradece a los fans en un show histórico de Tan Biónica (Crédito: RSFOTOS)

Después de recibir el alta, Chano comunicó que continuaría un tratamiento en un centro terapéutico. “Tengo que ponerme en primer lugar y curar mi adicción a las drogas”, afirmó en un video difundido desde el sanatorio.

El cumpleaños número 40, dos meses después de aquel episodio, también estuvo asociado a un regreso. El artista presentó entonces Cuarentina y anunció un recital en el Luna Park, con el que volvió a encontrarse con sus seguidores. Desde entonces, su vida artística avanzó entre proyectos solistas, colaboraciones y la reunión de Tan Biónica.

PUBLICIDAD

En los últimos años, la banda integrada por Chano, su hermano Bambi Moreno Charpentier, Sebastián Seoane y Diego Lichtenstein recuperó una presencia sostenida en vivo. El grupo lanzó en 2025 el álbum El regreso y mantiene una agenda de conciertos que prolonga esa vuelta.