“El plan económico está terminado, es un fracaso total”: la dura crítica de Carlos Maslatón al Gobierno de Milei

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La estrategia económica del Gobierno concentra cuestionamientos por su impacto en la economía y por los riesgos que puede abrir hacia 2027. Carlos Maslatón, abogado y analista político, cuestionó el programa económico de Javier Milei y sostuvo que el Gobierno interviene en el mercado cambiario para sostener la cotización del dólar y las tasas.

“El plan económico está terminado, es un fracaso total”, afirmó en Infobae Al Amanecer. También rechazó que exista una libre flotación cambiaria, es decir, un sistema en el que el valor de la moneda estadounidense se fija solo por la oferta y la demanda.

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El analista afirmó que el Estado fija el precio del dólar mediante operaciones en el mercado. En este sentido señaló que el Gobierno busca mantener la cotización cerca de los $1.500.

El analista sostuvo que el Estado interviene en el mercado cambiario para mantener la cotización del dólar cerca de los $1.500 (Infobae en Vivo)

Para Maslatón, esa intervención impide que el mercado defina por sí mismo el valor de la divisa. “Ellos fijan el tipo de cambio y hacen todas las operaciones de mercado necesarias para que el tipo de cambio sea lo que ellos quieran”, afirmó sobre la política oficial.

El abogado vinculó esa estrategia con la deuda pública. Según planteó, si el Estado no tomara deuda, el valor del dólar sería más alto. “Si ellos se retiraran del mercado y no tomaran deuda, el precio sería mucho más alto que ahora”, señaló.

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También cuestionó las tasas de interés elevadas, que son el rendimiento que ofrece el Estado para quienes colocan pesos en instrumentos de deuda. “El Estado emite deuda remunerada”, afirmó. Según explicó, paga tasas de interés “para que le gane al dólar”.

Maslatón consideró que el objetivo de esas medidas es evitar una suba de la moneda estadounidense, aunque sostuvo que el esquema no puede sostenerse. “El tipo de cambio actual es insostenible”, dijo. A su juicio, los recursos oficiales no alcanzan para contener las tensiones cambiarias.

Como alternativa, propuso liberar el mercado cambiario y dejar de usar las tasas con objetivos vinculados al dólar. “Primero que nada, liberaría totalmente el tipo de cambio”, afirmó.

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Maslatón anticipó un escenario electoral adverso para Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2027

Baja de la inflación y tipo de cambio intervenido

Maslatón aclaró que su cuestionamiento no apunta a una falsificación de las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). “No es que falsifica los números del INDEC”, sostuvo.

Y aclaró que su crítica se concentra en el efecto que atribuye al dólar sobre los precios. “El Gobierno festeja por los números dibujados de inflación que tiene”, afirmó. Según su interpretación, se trata de “una inflación reprimida justamente por tipo de cambio y con los manejos que ellos hacen interviniendo al mercado”.

El abogado sostuvo que el nivel actual de los precios responde a un tipo de cambio artificial y que el escenario cambiaría si ese sistema termina. “La inflación real la vas a ver cuando este sistema económico de tipo de cambio artificial estalle”, dijo.

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Al describir su proyección, afirmó que los precios subirían menos que el dólar. También cuestionó la estabilidad macroeconómica que destaca el Gobierno: “Esta estabilidad es producto de una represión de precios artificial de mercado y esto no va a durar”.

Maslatón comparó esta situación con los años 1980, 1988 y 2017. “Antes de que los movimientos reales del mercado se puedan manifestar, los gobiernos siempre describieron una presunta estabilidad”, señaló.

Maslatón advirtió que el ministro de Economía Luis Caputo enfrentará serias dificultades para renovar la deuda en forma voluntaria REUTERS/Mariana Nedelcu

El riesgo país y la renovación de deuda forman parte de sus advertencias

En sus críticas, Maslatón puso el foco en la dirección del riesgo país, un indicador que suele reflejar el costo adicional que enfrenta un país para financiarse frente a Estados Unidos. “El riesgo país va para arriba, no va para abajo”, sostuvo.

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El analista señaló que la tendencia del indicador importa más que un valor aislado. “Lo que importa en el mercado es la tendencia, para dónde va”, agregó.

Al mismo tiempo cuestionó la capacidad de Argentina para renovar deuda en forma voluntaria. “El precio exacto del financiamiento de Argentina lo vas a tener cuando Caputo quiera renovar la deuda”, planteó. “Esa deuda no la van a poder renovar”, agregó en referencia al ministro de Economía.

Maslatón sostuvo que los bonos argentinos, que son títulos de deuda, ya completaron una etapa de subas y empezaron a bajar. “Los bonos, desde el 2021 hasta el 2026, describieron un ciclo completo de alza y ahora empezaron a caer”, dijo. Extendió esa evaluación al mercado accionario: “Lo mismo ha pasado con la bolsa”.

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El abogado vinculó el mecanismo que cuestiona con políticas aplicadas en otros períodos. Sostuvo que el sistema no rigió durante los diez años del gobierno de Carlos Menem y mencionó a Mauricio Macri, Caputo y Federico Sturzenegger como impulsores de la etapa posterior.

También incluyó en esa continuidad a Alberto Fernández, Sergio Massa y Milei. “Milei, que venía para terminar con esto, decidió continuarlo”, sostuvo.

El abogado identificó al gobernador bonaerense Axel Kicillof como la figura de la oposición decidida a competir en el próximo turno electoral

Escenario electoral adverso para Milei

Maslatón afirmó que su diagnóstico económico tendrá impacto en las elecciones de 2027. “Milei llega mal a las elecciones”, dijo. “Además digo que no va a ganar”, agregó.

Sobre la senadora Patricia Bullrich, sostuvo: “La veo afuera del gobierno”. “No es más oficialismo”, agregó. También consideró que una candidatura suya en 2027 afectaría al Gobierno.

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Respecto de Hernán Lacunza, Maslatón dijo: “Parece que es en serio, que quiere jugar”. Sobre el peronismo, identificó al gobernador bonaerense Axel Kicillof como una figura con intención de competir. “El único que está jugando en serio me parece que es Kicillof”, afirmó.

“El gobernador bonaerense está decidido, bien decidido políticamente”, sostuvo Maslatón. A la vez, expresó reservas sobre una eventual propuesta económica del mandatario provincial: “Quiero ver qué plan económico tiene”.

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