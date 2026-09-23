Brasil: una alumna de 17 años apuñaló por la espalda a su maestra en el aula, confesó que lo hizo porque no le caía bien y el ataque quedó filmado

La agresión, ocurrida el 11 de septiembre de 2026 en Cametá, fue captada por cámaras internas y dejó a Betânia de Almeida con una herida que requirió sutura hospitalaria de urgencia

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Una alumna de 17 años apuñaló a su maestra de matemáticas en un aula vacía del estado de Pará, en el norte de Brasil, en un ataque registrado por las cámaras de seguridad de la institución. El video, difundido en los últimos días, muestra cómo la joven extrae un cuchillo de caza y se lanza contra Betânia de Almeida mientras la docente permanece sentada en su escritorio, sin advertir la amenaza que se cierne sobre ella.

El hecho ocurrió el 11 de septiembre de 2026 en la Escuela Estatal Dr. Gerson dos Santos, ubicada en Cametá, una ciudad del estado norteño de Pará. Según el informe de la Policía Civil de Pará, la estudiante —cuya identidad no se divulga por ser menor de edad— confesó a los efectivos que atacó a la profesora porque no le tenía simpatía. No medió discusión, advertencia ni incidente previo que anticipara la agresión. Las autoridades indicaron que el cuchillo utilizado, de tipo cazador, fue llevado deliberadamente al establecimiento.

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El video muestra el ataque y la huida desesperada de la docente

Las imágenes muestran a la alumna de undécimo grado parada junto al escritorio de De Almeida, aparentemente tranquila, mientras juguetea con su cabello. En cuestión de segundos, saca el cuchillo y arremete contra la maestra. De Almeida reacciona, esquiva la hoja y forcejea con la estudiante en un intento de desarmarla.

Las cámaras de seguridad registraron el forcejeo y la persecución de la agresora contra la docente (Policía Militar de Brasil)

Durante el forcejeo, que se prolongó varios segundos, la joven casi alcanza el rostro de la docente con el arma. La mujer logró zafarse, salió corriendo del aula y la alumna la persiguió brevemente por el pasillo antes de regresar al salón. Una vez adentro, escondió el cuchillo en un cesto de basura, donde las autoridades lo hallaron minutos después de llegar al lugar.

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La maestra recibió una puñalada que no comprometió ningún órgano interno. Fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Cametá, donde le suturaron la herida. Una tomografía descartó lesiones graves y recibió el alta ese mismo día, según confirmó la escuela a través de sus canales oficiales. Pese a la gravedad del episodio, su estado de salud evolucionó de forma favorable.

La alumna fue arrestada en el establecimiento

La estudiante fue detenida en el propio colegio, minutos después del ataque. Ante los efectivos policiales, declaró que agredió a De Almeida únicamente porque no le caía bien, sin aportar ninguna otra motivación. La abogada Thays Cruz, radicada en Cametá, explicó al New York Post que la menor no es penalmente imputable bajo el Estatuto del Niño y del Adolescente de Brasil. En su lugar, se le aplicará una medida socioeducativa equiparable, en términos jurídicos, al delito de homicidio en grado de tentativa.

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El Hospital Regional atendió de urgencia a Betânia de Almeida luego del ataque y una tomografía descartó daños graves (Captura de video)

Desde la escuela emitieron un comunicado en redes sociales en el que condenaron lo ocurrido y advirtieron que se trata de “una violencia que supera los límites de un problema disciplinario”. El texto añadió que “la agresión hacia los docentes es intolerable en el ámbito educativo” y anunció que la institución reforzará los protocolos de seguridad interna.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad en los colegios brasileños

La escuela condenó la agresión y anunció un refuerzo de sus protocolos internos de seguridad (Escuela Estatal Dr. Gerson dos Santos Pérez)

Un familiar de De Almeida contó al portal brasileño G1 que la docente acababa de devolver los exámenes corregidos cuando se produjo el ataque. Sin embargo, la Policía Civil precisó que la alumna descartó cualquier vínculo con la calificación: el móvil declarado fue, exclusivamente, la antipatía personal hacia la profesora.

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El incidente tuvo amplia repercusión internacional y volvió a encender la discusión sobre la seguridad en los centros educativos de Brasil. En los últimos años, los ataques dirigidos contra docentes en ese país aumentaron de manera sostenida, y organizaciones sindicales del sector vienen reclamando medidas concretas de protección para el personal educativo.

El comunicado difundido en redes sociales sostuvo que el episodio excede un conflicto disciplinario y calificó como intolerable la violencia contra el profesorado en el ámbito educativo de la institución (Escuela Estatal Dr. Gerson dos Santos Pérez)

El caso de Cametá se sumó a esa serie de episodios que mantienen en alerta a las autoridades educativas de todo el territorio brasileño.