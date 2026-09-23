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Ciberdelincuentes afirman tener datos de “todos” los agentes del FBI de EE.UU

ShinyHunters vulneró los servidores de la agencia federal para robar expedientes confidenciales de 5.000 trabajadores y exigir la retirada de un documento policial con acusaciones en su contra

El grupo ShinyHunters accedió a servicios del FBI y amenazó con difundir datos si la agencia no retira un informe en su contra. (Foto: Europa Press)
El grupo ShinyHunters accedió a servicios del FBI y amenazó con difundir datos si la agencia no retira un informe en su contra. (Foto: Europa Press)
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El grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters aseguró haber accedido a varios servicios del FBI de Estados Unidos y extraído información de empleados y aspirantes de la agencia, que amenaza con difundir si no se retira un informe con acusaciones contra sus integrantes.

Los atacantes afirmaron haber reunido entre dos y tres terabytes de datos, incluidos nombres, domicilios, números telefónicos e información sobre familiares de trabajadores de la agencia. La supuesta intrusión alcanzaría a empleados actuales y antiguos, aparte de personas que solicitaron puestos de trabajo.

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Una publicación en la red oscura fue consultada por TechCrunch, mientras que 404 Media examinó una muestra proporcionada por el grupo que contenía información personal de 5.000 agentes del FBI. Entre los registros había nombres, direcciones y números telefónicos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los ciberdelincuentes reunieron entre dos y tres terabytes de información sobre empleados, familiares y aspirantes de la agencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parte de esos datos privados pudo ser contrastada con registros públicos, según 404 Media. La verificación alcanzó a personas vinculadas incluso con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que confirmó que al menos una parte de la información difundida es auténtica.

Por qué los ciberdelincuentes hackearon al FBI en Estados Unidos

La presión de ShinyHunters apunta a un informe del FBI que, de acuerdo con el grupo, incluye acusaciones falsas en su contra. Ese documento aborda un ataque informático contra un sistema de gestión de aprendizaje en línea que interrumpió el servicio para instituciones educativas y estudiantes de Estados Unidos.

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Los ciberdelincuentes sostuvieron que comprometieron toda la información disponible: “Todos los datos del FBI fueron comprometidos, incluida la información personal identificable y la información sanitaria protegida de empleados actuales y antiguos del FBI, y toda la información de los solicitantes. Aquí tenemos mucho más de lo que decimos”.

(Imagen ilustrativa Infobae)
La exigencia de los atacantes busca eliminar un informe oficial sobre el ataque a un sistema de aprendizaje en línea. (Imagen ilustrativa Infobae)

Como demostración de su acceso, los atacantes ingresaron al portal de empleo FBIjobs.gov y colocaron un aviso: “Este sitio ha sido incautado por ShinyHunters”. El sitio luego pasó a mostrar un mensaje que indica que está temporalmente fuera de servicio por mantenimiento y que volverá a funcionar pronto.

Un portavoz del FBI confirmó que la agencia conoce “denuncias sobre actividades no autorizadas que afectan a FBIjobs.gov” y señaló que el caso está bajo investigación. La agencia no confirmó públicamente la magnitud de la intrusión ni la autenticidad de la totalidad de los archivos que el grupo dice poseer.

Cómo los ciberdelincuentes pudieron robar datos de agentes del FBI

ShinyHunters indicó que aprovechó una vulnerabilidad de día cero, un fallo de seguridad desconocido para el proveedor al momento de su explotación, en PeopleSoft, la plataforma de Oracle utilizada por departamentos de recursos humanos para almacenar información de empleados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ataque utilizó una vulnerabilidad de día cero en PeopleSoft para extraer información de la nube de Amazon Web Services. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, aseguró haber accedido a servidores de Amazon Web Services y descargado datos desde GovCloud, su espacio de computación en la nube destinado a organismos gubernamentales.

El grupo ya había atribuido a sus operaciones otros ataques contra compañías tecnológicas y de entretenimiento. En abril, afirmó que vulneró servidores en la nube de Rockstar Games, la empresa de videojuegos, obtuvo información interna y amenazó con divulgarla.

Qué otras alertas ha emitido el FBI

El FBI alertó recientemente sobre Kali365, una plataforma de phishing, engaños digitales diseñados para obtener accesos, que permite secuestrar cuentas de Microsoft 365 mediante inteligencia artificial y métodos de robo de sesiones.

La amenaza puede otorgar acceso a cuentas sin necesidad de conocer las contraseñas ni interceptar los códigos de autenticación multifactor.

Mano enguantada sostiene token digital azul ante laptop con alerta de seguridad de Microsoft 365. Candado abierto y documentos en escritorio oscuro.
El FBI alertó sobre Kali365, un servicio de phishing que utiliza inteligencia artificial para secuestrar cuentas de Microsoft 365. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kali365 funciona como un servicio que ofrece herramientas de suplantación de identidad a ciberdelincuentes con pocos conocimientos técnicos. El sistema fue identificado en abril de este año por su capacidad de vulnerar cuentas corporativas mediante el robo de tokens de autenticación.

Asimismo, la plataforma se dirige principalmente a usuarios de Microsoft y de Microsoft 365, servicios empleados por empresas, organizaciones y oficinas de todo el mundo. A diferencia de las campañas tradicionales, el mecanismo no busca únicamente nombres de usuario y contraseñas.

El objetivo son los tokens OAuth, credenciales digitales que mantienen una sesión iniciada sin que la persona deba ingresar sus datos de acceso de manera repetida. Estos elementos permiten a los usuarios permanecer conectados a aplicaciones y servicios en la nube.

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