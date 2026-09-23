Darío Barassi descubrió a un primo entre el público de Ahora Caigo que nunca había visto en su vida

Darío Barassi se acerca a la tribuna del estudio para conversar con los asistentes del público tras explicarle que es su primo

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Una presentación de rutina en Ahora Caigo terminó con una revelación familiar para Darío Barassi. El conductor recibió a Nicolás, un participante que estudia Ingeniería Industrial y juega al handball en River, pero la atención se trasladó rápidamente a la tribuna cuando uno de los acompañantes aseguró que tenía un parentesco con él. Después de una breve reconstrucción del árbol genealógico al aire, el conductor se acercó a saludarlo y lanzó una broma sobre el parecido físico entre ambos: “Es re Barassi él, chicos”.

Nicolás se presentó ante el conductor y contó que había llegado al programa acompañado por su mamá y sus hermanos. Fue entonces cuando uno de los jóvenes que estaba en la tribuna tomó la palabra y comentó que tenía un vínculo con Barassi. El conductor escuchó el anuncio desde su lugar y trató de identificar quién le hablaba. “Allá a lo lejos veo algo morocho que me habla y no veo muy bien”, expresó antes de preguntar por el origen de ese parentesco.

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“¿Y de dónde son familiares? ¿Por qué?”, insistió el conductor, mientras miraba hacia la tribuna. La explicación, sin embargo, no fue inmediata. El joven comenzó a detallar el árbol genealógico y el estudio siguió el intercambio, que tuvo momentos de confusión por las relaciones entre madres, padres y hermanos.

El familiar de Nicolás explicó que su mamá es prima hermana de la madre de Barassi. “O sea, somos primos segundos”, señaló. El conductor quiso precisar la información y volvió a consultar por los vínculos dentro de la familia que había asistido al programa.

“¿Y quién es tu mamá?”, consultó Barassi. “Josefina”, respondió su flamante primo. Ese nombre terminó de despejar las dudas del presentador, quien reaccionó al escuchar una referencia directa a su familia: “¿Hermana de Delia Barassi? ¿Vos sos sobrino de la Delia Barassi?”.

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Darío Barassi descubrió en pleno programa que uno de los acompañantes de un participante era parte de su familia

Con la confirmación, el conductor dejó de lado por unos minutos la dinámica del juego para celebrar el encuentro. “Ay, chicos, lo amo a mi primo. Quiero saludar a mi primo”, expresó ante los aplausos de los presentes. Luego se acercó hasta la tribuna para darle un abrazo.

Ya frente a frente, Darío Barassi volvió a recurrir a su humor. Miró a su primo y destacó las similitudes físicas que, según él, los unían. “Somos idénticos”, bromeó mientras compartían el saludo ante las cámaras.

La situación sumó otra intervención desde el estudio. Luli, integrante de la producción, pidió que ambos se ubicaran juntos para que el parecido quedara expuesto. “No, es igual. Yo quería que se paren juntos, porque mirá el cuello que tiene”, dijo, en alusión a las diferentes características físicas.

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El animador aprovechó para preguntarle por el resto de la familia y envió saludos. “Mandale un beso a la Delia y a tu vieja”, le pidió a su primo antes de retomar el diálogo con los acompañantes de Nicolás.

“Somos idénticos”, dijo Barassi después de conocer a su familiar durante la grabación de Ahora Caigo.

El momento tuvo además una breve referencia a la vida familiar del joven. Barassi lo felicitó por su hijo, aunque de inmediato hubo una corrección desde el estudio sobre a quién correspondía el comentario. “¿Qué pasó?”, preguntó el conductor al advertir la confusión. La situación derivó en otra secuencia de respuestas cruzadas y risas.

El encuentro familiar quedó como uno de los momentos que interrumpieron el desarrollo habitual del juego. La participación de Nicolás no solo permitió conocer que estudia Ingeniería Industrial y que integra el equipo de handball de River: también llevó a Barassi a descubrir, en pleno programa, que uno de los jóvenes que había ido a acompañarlo era parte de su familia.

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Antes de continuar con el ciclo, el conductor cerró el intercambio con una bienvenida dirigida a su pariente. “Un aplauso para mi familia. Bueno, primo, bienvenido”, expresó ante el público de Ahora Caigo.