El mayor cambio de la saga: PlayStation explica el terror en primera persona de Silent Hill Townfall

Silent Hill: Townfall está cerca de su lanzamiento y PlayStation explicó nueve cambios que incorpora su perspectiva en primera persona. (YouTube: PlayStation)

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Silent Hill: Townfall está por estrenarse y PlayStation compartió nueve formas en las que la perspectiva en primera persona transforma la fórmula de terror de la saga.

El juego abandona la perspectiva tradicional en tercera persona para mostrar toda la experiencia a través de los ojos de su protagonista.

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La serie ya había incorporado esta modalidad en Silent Hill 4: The Room (PS2, 2004) y Silent Hill: The Short Message (PS5, 2024), pero esta será la primera vez que los jugadores enfrenten todos los horrores de una entrega completa desde esa perspectiva.

La nueva entrega deja atrás la cámara en tercera persona para narrar el terror desde la mirada del protagonista. (Silent Hill: Townfall - PlayStation)

Nueve formas de asustarse en Silent Hill: Townfall

Una perspectiva claustrofóbica.

Silent Hill: Townfall pone a los jugadores en la piel del protagonista, Simon Ordell, y limita la visión del entorno. Las amenazas pueden llegar desde los costados o por detrás.

Además, el juego utiliza una relación de aspecto de 2.35:1, que amplía la imagen horizontalmente, pero reduce el campo visual vertical. Esta presentación obliga a prestar atención al entorno y a escuchar a los enemigos que no aparecen de inmediato en pantalla.

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Un televisor de bolsillo para ver a través de la niebla.

En otros juegos de Silent Hill, las radios advierten sobre la presencia de enemigos mediante ruido blanco. Townfall reemplaza ese recurso con el CRTV, un dispositivo portátil que permite sintonizar distintas frecuencias para detectar a los enemigos cercanos.

Los jugadores también podrán asomarse desde las coberturas para ubicar a los enemigos antes de intentar esquivarlos. (Silent Hill: Townfall - PlayStation)

El botón L1 permite sostenerlo frente al personaje mientras se avanza. Además, el dispositivo utiliza la retroalimentación háptica del mando DualSense para alertar sobre la cercanía de nuevas amenazas.

Combate cuerpo a cuerpo.

Luchar contra criaturas con objetos cotidianos, como trozos de madera, es un elemento habitual de la saga. En Townfall, los enemigos se abalanzan sobre el protagonista y su única defensa es bloquearlos con objetos endebles. Los jugadores deberán reaccionar con rapidez para detener los ataques y responder con algunos golpes.

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Sigilo para sobrevivir.

El combate no siempre será una alternativa. Los jugadores podrán agacharse detrás de vallas, señales o coches aparcados con el botón círculo para evitar ser detectados.

La cámara en primera persona también permitirá conocer mejor los pensamientos de Simon mediante textos que reflejan su reacción ante lo que presencia. (Silent Hill: Townfall - PlayStation)

También podrán mantener pulsado R1 y usar el joystick analógico derecho para asomarse por las esquinas o mirar por encima de los objetos que utilicen como cobertura. Esto permitirá localizar a los enemigos y evitarlos, aunque también puede revelar lo cerca que están.

Correr y esconderse.

Cuando el sigilo no alcance, será necesario escapar. En algunos casos, los jugadores podrán perder a un enemigo al doblar una esquina o al ocultarse fuera de su campo de visión.

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Los jugadores podrán esconderse en archivadores, armarios o taquillas y observar a los enemigos a través de una rendija o mediante el CRTV. Sin embargo, si un enemigo ve al protagonista entrar en uno de esos escondites, lo perseguirá y lo sacará de allí.

Apuntar con armas mediante el control de movimiento.

Esta función puede activarse desde el menú de ajustes. Permite inclinar el mando DualSense para apuntar con armas de fuego o lanzar objetos. El sistema facilita la precisión de los ataques y también aumenta la tensión del combate cuando el jugador debe mantener el mando quieto.

El control de movimiento del DualSense permitirá apuntar con armas de fuego o lanzar objetos al inclinar el mando. (Silent Hill: Townfall - PlayStation)

Atender a varios frentes.

La perspectiva en primera persona obliga a vigilar lo que queda fuera del campo visual. Abrir una puerta, revisar cajones o leer correos electrónicos en un ordenador puede dejar al personaje expuesto a los enemigos. Incluso consultar el mapa, con el botón triángulo, limita temporalmente la visión de lo que se acerca.

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Buscar pistas en el entorno.

La vista en primera persona permite examinar con mayor detalle notas sobre escritorios, esquemas ocultos en cajones y otros elementos del escenario. Sin embargo, esa búsqueda ocurre mientras las criaturas acechan a Simon, por lo que no será posible bajar la guardia.

Vislumbrar la vida interior de Simon.

La perspectiva no solo busca generar sustos. En determinados momentos, aparecerá texto en pantalla que permitirá conocer el monólogo interior de Simon sin que el personaje exprese sus pensamientos en voz alta. Esto muestra cómo lo afecta lo que presencia. Por ejemplo, puede pensar: «Voy a vomitar…».