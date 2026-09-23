Segunda jornada de la Asamblea General de la ONU EN VIVO: se aguardan los discursos de Irán, Ucrania y Argentina

La Asamblea General de las Naciones Unidas entra este miércoles en su segundo día de sesiones con la guerra entre Estados Unidos e Irán y el conflicto en Ucrania como ejes centrales, mientras el Consejo de Seguridad debate por primera vez los riesgos del avance de la inteligencia artificial. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, y su par ucraniano, Volodimir Zelensky, pronunciarán sus discursos ante el plenario en una jornada marcada por la tensión diplomática. También está prevista la intervención del presidente argentino, Javier Milei.

Pezeshkian hablará por primera vez ante la ONU desde los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero, que desataron una guerra en Medio Oriente aún sin resolución. El mandatario llegó a Nueva York el martes por la noche, un día después de que el presidente Donald Trump planteara ante la Asamblea la posibilidad de “aniquilar la República Islámica”. Pese al tono de las declaraciones, Trump confirmó que representantes de ambos países mantuvieron conversaciones directas por primera vez en meses.

En paralelo, el Consejo de Seguridad —integrado por 15 miembros— escuchará a los máximos responsables de OpenAI, Anthropic y Hugging Face sobre los peligros del desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, un debate que llega horas después de que Trump rechazara cualquier regulación internacional del sector. Zelensky, por su parte, se dirigirá al plenario tras reunirse el martes con Trump, con quien coincidió en la necesidad de poner fin a la guerra con Rusia “antes del invierno”.