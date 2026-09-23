Segunda jornada de la Asamblea General de la ONU EN VIVO: se aguardan los discursos de Irán, Ucrania y Argentina

La Asamblea General de las Naciones Unidas entra este miércoles en su segundo día de sesiones con la guerra entre Estados Unidos e Irán y el conflicto en Ucrania como ejes centrales, mientras el Consejo de Seguridad debate por primera vez los riesgos del avance de la inteligencia artificial. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, y su par ucraniano, Volodimir Zelensky, pronunciarán sus discursos ante el plenario en una jornada marcada por la tensión diplomática. También está prevista la intervención del presidente argentino, Javier Milei.
Pezeshkian hablará por primera vez ante la ONU desde los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero, que desataron una guerra en Medio Oriente aún sin resolución. El mandatario llegó a Nueva York el martes por la noche, un día después de que el presidente Donald Trump planteara ante la Asamblea la posibilidad de “aniquilar la República Islámica”. Pese al tono de las declaraciones, Trump confirmó que representantes de ambos países mantuvieron conversaciones directas por primera vez en meses.
En paralelo, el Consejo de Seguridad —integrado por 15 miembros— escuchará a los máximos responsables de OpenAI, Anthropic y Hugging Face sobre los peligros del desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, un debate que llega horas después de que Trump rechazara cualquier regulación internacional del sector. Zelensky, por su parte, se dirigirá al plenario tras reunirse el martes con Trump, con quien coincidió en la necesidad de poner fin a la guerra con Rusia “antes del invierno”.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
En pocas líneas:
Habla el presidente de Irán, Masud Pezeshkian
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, tomó la palabra ante la Asamblea General de la ONU, en su primera intervención ante el organismo desde los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero.
Su discurso llega horas después de que Donald Trump planteara la posibilidad de “aniquilar la República Islámica” y en medio de conversaciones directas entre Washington y Teherán, las primeras en varios meses. Ampliamos apenas lleguen sus declaraciones.
(Enviado especial a New York, Estados Unidos) Ante la Asamblea General de la ONU, Javier Milei defenderá hoy la soberanía nacional en las Islas Malvinas, ratificará la alianza estratégica con Estados Unidos, fijará posición sobre la inteligencia artificial y aportará su perspectiva sobre la economía mundial, atravesada por la puja de los recursos naturales y la fragilidad de la cadena de suministros.
Habla el presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye
El presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, se sumó al debate general de la Asamblea de la ONU en la jornada de este miércoles.
A continuación tomará la palabra el presidente iraní, Masud Pezeshkian, uno de los discursos más esperados del día. Queda atento a la info para armar ese posteo apenas llegue.
El presidente de Rumania alerta sobre las redes sociales como “amenaza” a la democracia
El presidente de Rumania, Nicușor Dan, abrió su discurso centrado en su preocupación por las plataformas de redes sociales, a las que calificó como una “amenaza fundamental a nuestras democracias que no cree que esté recibiendo el interés que merece”. El mandatario apuntó en particular contra las granjas de trolls y otras acciones que buscan socavar “el principio fundamental de la democracia: una persona, una voz, un voto”.
Dan también repasó las reformas de Rumania durante los últimos 37 años, al remarcar la diferencia entre “un sistema comunista que oprimía y sofocaba la iniciativa y la libertad de elección, y una democracia que recompensa el trabajo, la innovación y la responsabilidad personal”.
Rinkēvičs: las amenazas híbridas “son tan peligrosas como las guerras convencionales”
El presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, advirtió sobre el creciente estado de alerta en el este de Europa frente a las acciones de Rusia y señaló que “no todo ataque al orden internacional parece una guerra”. El mandatario recordó episodios como drones con explosivos en aeropuertos, violaciones del espacio aéreo y daños a centrales eléctricas.
“A veces las llamamos amenazas híbridas, pero suena tan inocente como autos híbridos. En realidad, esas amenazas a la paz y la seguridad internacional son tan peligrosas como las guerras convencionales”, afirmó.
Rinkēvičs se sumó además al reclamo de otros líderes por una reforma de la ONU, al advertir que la organización “no puede dar por sentada su relevancia”.
El presidente de Letonia advierte que Ucrania y Medio Oriente “ya tocan a todos”
El presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, advirtió ante la Asamblea General que conflictos como la guerra en Ucrania y en Medio Oriente ya no son crisis aisladas, sino que “tocan a todos” los países. El mandatario también alertó sobre el cambio climático, al que definió en términos bíblicos: “El arca de Noé ya no es una historia bíblica”.
“Distintas naciones, distintas realidades, el mismo destino común”, sostuvo Rinkēvičs, en un llamado a la responsabilidad compartida frente a los desafíos globales. El mandatario reivindicó además la vigencia de la Carta de las Naciones Unidas como marco imprescindible para enfrentar estos problemas.
Al-Sharaa reclama el retiro de fuerzas israelíes
El presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, centró su discurso en la reconstrucción de Siria tras la caída del régimen de Assad, enumerando lo que definió como los logros de su gobierno en materia de retorno de refugiados y desplazados internos, educación y estado de derecho.
El mandatario también condenó los ataques de Israel contra Siria y reclamó el retiro de las fuerzas israelíes a las líneas acordadas en diciembre de 2024.
Al-Sharaa advirtió además que cualquier intento de violar la soberanía siria y el derecho internacional “será detenido”. “El Golán seguirá siendo territorio sirio”, sostuvo, y agregó que cualquier intento de vulnerar esa condición será “frustrado”, en conformidad con la Resolución 497 del Consejo de Seguridad. El mandatario agradeció a quienes respetaron el derecho internacional y a “quienes se abstuvieron de reinterpretar la Resolución 497”. Israel ocupó los Altos del Golán durante la Guerra de los Seis Días de 1967 y anexó el territorio en 1981.
Al-Sharaa: “Siria está resurgiendo”
El presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, abrió su discurso ante la Asamblea General destacando lo que calificó como un “gran avance” de su país durante el último año.
“Hace un año me presenté ante ustedes representando a mi pueblo por primera vez”, recordó el mandatario, quien asumió el poder tras la caída del régimen de Bashar al-Assad a fines de 2024.
“El año pasado dije que Siria había vuelto. Hoy digo que Siria está resurgiendo”, afirmó al-Sharaa ante el plenario.
Al-Sharaa abre la segunda jornada de discursos en la ONU
El presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, tomó el podio para dar inicio a la segunda jornada de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
Su intervención marca el comienzo formal de los discursos de este miércoles, en una agenda que continuará con las exposiciones de otros jefes de Estado a lo largo del día.
El resumen de la jornada de ayer
- La jornada abrió con el discurso del secretario general António Guterres, seguido por otros oradores destacados: Macron, Lula da Silva y el primer ministro británico Andy Burnham, en su primera intervención ante la Asamblea.
- Trump planteó la posibilidad de “aniquilar la República Islámica” de Irán, lo que provocó que toda la delegación iraní, salvo un integrante, abandonara la sala durante su intervención.
- Pese a la tensión, Trump confirmó que hubo conversaciones directas entre Washington y Teherán por primera vez en varios meses, a través de su enviado Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, quienes se reunieron con el canciller iraní Abás Araqchi.
- Trump calificó a la Corte Internacional de Justicia de “malvada”; en respuesta, Macron —en su último discurso como presidente de Francia ante la ONU— reafirmó el apoyo francés al tribunal.
- Donald Trump rechazó en su discurso cualquier regulación internacional sobre inteligencia artificial, calificando esas propuestas como un “esquema globalista”.
- Trump vinculó a Venezuela en su discurso, celebrando la captura de Nicolás Maduro (“un criminal, un dictador”) y afirmando que desde entonces se liberaron cientos de presos políticos venezolanos.
- Se realizó una vigilia frente a la sede de la ONU en protesta por el uso de la pena de muerte en Irán.
- Volodimir Zelensky se reunió con Trump y afirmó que ambos gobiernos buscan terminar la guerra con Rusia “antes del invierno”; se mostró dispuesto a suspender ataques a infraestructura energética rusa si Moscú hace lo mismo.
- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pidió a la ONU tener “verdadera vocación de diálogo”.