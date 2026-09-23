Usan paneles solares y baterías de litio en Festival Cordillera en Colombia: sin diésel durante dos días

El esquema instalado en Cordillera 2026 combinó generación fotovoltaica con almacenamiento en baterías de litio con tecnología LFP. (Caban Energy)

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El Festival Cordillera 2026 marcó un precedente en la industria de eventos masivos en Colombia al operar una de sus áreas de servicio con energía prácticamente libre de combustibles fósiles. La zona de baños VIP número 2 funcionó durante las dos jornadas del festival con un sistema híbrido de generación solar y almacenamiento en baterías, desarrollado por Caban Energy, Klik y Páramo Impacta, que alcanzó un consumo 96,58 % limpio y renovable.

La instalación, compuesta por 24 paneles solares y seis baterías de litio, se convirtió así en la primera de su tipo dentro de un festival colombiano y sirvió como prueba de campo para evaluar el desempeño de estas tecnologías en condiciones reales de alta demanda.

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Cómo funcionó el sistema de energía solar y baterías en el festival

El esquema instalado en Cordillera 2026 combinó generación fotovoltaica con almacenamiento en baterías de litio con tecnología LFP. Durante el día, los 24 paneles solares, de 620 Wp cada uno, captaron la radiación solar y suministraron energía de forma directa a la zona de baños.

En términos de capacidad, la instalación contó con una potencia solar de 14,8 kWp y una capacidad de almacenamiento de 28,8 kWh. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una parte de esa energía se destinó al funcionamiento inmediato del servicio, mientras que el excedente se almacenó en seis baterías de litio. Este mecanismo permitió que, una vez caída la noche y sin luz solar disponible, el sistema siguiera entregando energía limpia sin interrupciones.

El monitoreo y control de toda la operación estuvo a cargo de Continuo, la plataforma tecnológica de Caban Energy, encargada de supervisar el comportamiento del sistema durante los dos días de festival.

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En términos de capacidad, la instalación contó con una potencia solar de 14,8 kWp y una capacidad de almacenamiento de 28,8 kWh. Un sistema de energía solar con baterías es una solución que capta la radiación del sol durante el día para uso inmediato y almacena el excedente en baterías de litio, de modo que pueda utilizarse por la noche o cuando no hay generación solar, sin depender de combustibles fósiles.

Una parte de esa energía se destinó al funcionamiento inmediato del servicio, mientras que el excedente se almacenó en seis baterías de litio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados de generación y ahorro energético logrado

Durante las dos jornadas del Festival Cordillera 2026, el sistema generó 44 kWh de energía a partir de fuentes solares. De ese total, se registró una carga de batería de 32,6 kWh y una descarga de 20,7 kWh, cifras que reflejan cómo operó el ciclo de almacenamiento y suministro a lo largo del evento.

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Más allá de los datos de generación, la implementación tuvo un efecto directo sobre el uso de combustibles tradicionales. El sistema permitió ahorrar alrededor de 1,3 litros de diésel por hora, lo que se tradujo en un ahorro total de 5 galones durante los dos días de operación.

Esa reducción, según se explica, equivale aproximadamente a las emisiones que generaría un automóvil de combustión al recorrer 127 kilómetros. El dato ilustra el impacto ambiental de reemplazar, incluso de forma parcial, la generación con diésel por fuentes renovables en un evento de alta demanda energética.

El sistema permitió ahorrar alrededor de 1,3 litros de diésel por hora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué esta prueba energética cobra relevancia en el contexto climático actual

La implementación de esta microrred no ocurre de manera aislada. Se enmarca en un contexto climático descrito por expertos como uno de los fenómenos de El Niño más intensos desde 1950.

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Investigadores han señalado riesgos asociados a sequías, calor extremo, menor nivel de embalses, incendios y afectaciones marinas para el período comprendido entre octubre y diciembre. Este panorama incrementa la necesidad de diversificar las fuentes de generación energética disponibles en el país.

En ese sentido, la combinación de energía solar y almacenamiento en baterías se presenta como una alternativa que permite gestionar la energía de manera más flexible, aprovechando las horas de mayor radiación solar para disponer de esa energía posteriormente, bajo demanda, incluso cuando la generación fotovoltaica directa no está disponible.

Los paneles solares son dispositivos diseñados para captar la radiación del sol y transformarla en electricidad o calor aprovechables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué representa esta experiencia para la industria de festivales en Colombia

La prueba realizada en Cordillera 2026 funcionó como un banco de pruebas real para tecnologías que buscan reducir la dependencia de fuentes fósiles en eventos masivos, donde la continuidad del servicio eléctrico resulta indispensable para la operación durante toda su duración.

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El hecho de que la zona de baños VIP haya operado con 96,58 % de energía limpia y renovable demuestra que es posible incorporar fuentes de generación solar y sistemas de almacenamiento en infraestructuras temporales de alta exigencia, sin comprometer la continuidad del servicio.

Esta experiencia se suma a un conjunto de iniciativas que exploran cómo la industria del entretenimiento puede avanzar hacia esquemas de generación con menor dependencia de combustibles fósiles, en un momento en que las condiciones climáticas exigen mayor flexibilidad y diversificación en las fuentes de energía disponibles.