Estas almejas congeladas están bajo investigación por un brote de hepatitis A: ya hay 37 casos y 30 personas hospitalizadas

Los CDC investigan un brote de hepatitis A en cuatro estados de Estados Unidos vinculado al consumo de almejas congeladas importadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos investigan un brote multiestatal de hepatitis A potencialmente vinculado a almejas congeladas importadas, con 37 casos, 30 hospitalizaciones y ninguna muerte registrada. Los contagios identificados hasta el 17 de septiembre de 2026 se distribuyen entre Massachusetts, Minnesota, Nueva York y Pensilvania, de acuerdo con CDC.

La investigación abarca productos de la marca La Serranita, que comercializa carne de concha negra congelada procedente de Ecuador. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos recomendó no consumir, vender ni servir ese producto, ante la posibilidad de contaminación con el virus de la hepatitis A, según FDA.

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El brote reúne casos con inicio de síntomas entre el 30 de julio de 2025 y el 23 de junio de 2026. Las autoridades federales sostienen que la cifra de afectados puede ser mayor, porque algunas personas se recuperan sin buscar atención médica ni someterse a pruebas, de acuerdo con CDC.

¿Cuántos casos de hepatitis A hay en Estados Unidos por las almejas congeladas?

El brote bajo investigación suma 37 casos de hepatitis A en cuatro estados, según la actualización de CDC publicada el 18 de septiembre de 2026. Nueva York concentra 27 enfermos, mientras que Pensilvania tiene cuatro casos. Massachusetts y Minnesota notificaron tres casos cada uno.

De las 37 personas afectadas, 30 requirieron hospitalización. Esa cifra equivale al 81% de los pacientes con información disponible, de acuerdo con CDC. La agencia no informó muertes vinculadas con este evento.

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Las edades de los pacientes oscilan entre seis y 40 años. El 54% de los casos corresponde a hombres, según CDC. La incorporación de pacientes de Massachusetts llevó a cuatro el número de estados con contagios identificados dentro de la misma investigación epidemiológica.

Las autoridades indicaron que los datos podrían cambiar. CDC explicó que una enfermedad reciente puede demorar semanas en ser asociada con un brote, porque el proceso incluye entrevistas, análisis epidemiológicos y comparación de antecedentes de consumo.

La FDA advirtió sobre la presencia del virus de la hepatitis A en la carne de concha negra congelada de la marca La Serranita procedente de Ecuador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué producto investiga la FDA por el brote de hepatitis A?

La alerta se refiere a carne de concha negra congelada de la marca La Serranita, importada desde Ecuador y vendida en envases plásticos de 16 onzas, equivalentes a unos 454 gramos. La descripción oficial del producto incluye las expresiones “shell meat” y “fresh frozen”, según FDA.

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La agencia federal informó que el producto llegó a restaurantes y comercios de Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio y Pensilvania. La distribución pudo extenderse a otras jurisdicciones mediante ventas posteriores, de acuerdo con FDA.

La advertencia inicial fue publicada el 30 de abril de 2026 y se limitaba a Nueva Jersey y Nueva York. La actualización del 22 de mayo incorporó a Connecticut, Massachusetts, Ohio y Pensilvania entre los estados que recibieron el producto, según FDA.

Los productos de La Serranita fueron retirados por distribuidores de Nueva York y Nueva Jersey. La información oficial no presenta el hecho como un retiro federal nacional, sino como una medida tomada por distribuidores en esos dos estados, de acuerdo con FDA.

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¿Por qué los CDC vinculan el brote con las conchas negras y el ceviche?

Las autoridades sanitarias entrevistaron a personas enfermas sobre los alimentos consumidos entre 15 y 50 días antes de la aparición de síntomas. El 77% declaró haber comido ceviche, mientras que el 76% informó haber consumido mariscos crudos o poco cocidos, según CDC.

Además, el 47% de los entrevistados dijo haber ingerido conchas negras crudas o poco cocidas. CDC comparó esos porcentajes con la Encuesta de Población FoodNet, un sistema utilizado para estimar la frecuencia de consumo de alimentos asociados con enfermedades transmitidas por comida.

La proporción de consumo de ceviche, mariscos crudos o poco cocidos y almejas entre los afectados fue superior a la registrada en la encuesta de referencia. Según CDC, esa diferencia sugiere que las personas enfermas podrían haberse contagiado tras comer almejas crudas o con una cocción insuficiente.

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La investigación, sin embargo, no está cerrada. CDC describe el vínculo con las almejas congeladas importadas como potencial y señala que continúan las tareas de trazabilidad para determinar la fuente o las fuentes de los productos consumidos por los pacientes.

El 77 % de los enfermos entrevistados por las autoridades sanitarias declaró haber consumido ceviche antes del inicio de los síntomas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomienda la FDA a quienes tengan conchas negras La Serranita?

La FDA pidió a consumidores, restaurantes y comercios minoristas que no coman, vendan ni sirvan la carne de concha negra congelada de La Serranita procedente de Ecuador. La agencia aconsejó desechar cualquier unidad potencialmente contaminada o consultar al distribuidor para coordinar su destrucción.

La autoridad sanitaria indicó que los alimentos contaminados con el virus de la hepatitis A pueden conservar un aspecto, olor y sabor normales. Por ese motivo, la recomendación no depende de señales visibles de alteración del producto, según FDA.

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También pidió limpiar y desinfectar cuidadosamente todas las superficies, utensilios o recipientes que hayan tenido contacto con las conchas negras. La medida busca reducir la posibilidad de contaminación cruzada en cocinas domésticas, restaurantes y comercios, de acuerdo con FDA.

Los CDC recomiendan devolver o tirar las conchas negras congeladas alcanzadas por los retiros descritos en la alerta de la FDA. La indicación se aplica a los productos identificados en la comunicación federal y no a todas las almejas o mariscos disponibles en el mercado, según CDC.

¿Qué deben hacer las personas que comieron las almejas congeladas?

Las personas que consumieron carne de concha negra La Serranita cruda o poco cocida en los últimos 14 días y no están vacunadas contra la hepatitis A deben contactar a un profesional de salud o al departamento local de salud. La consulta puede incluir una evaluación sobre profilaxis posterior a la exposición, de acuerdo con CDC.

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La FDA recomendó que quienes hayan ingerido el producto o presenten síntomas se comuniquen con su proveedor sanitario. La agencia no ofrece una lista de síntomas específicos para este brote, pero su alerta incluye signos frecuentes de infección por hepatitis A, según FDA.

Entre esos síntomas figuran fatiga, náuseas, vómitos, dolor abdominal, ictericia, orina oscura y heces pálidas. CDC también menciona diarrea, fiebre, dolor articular y pérdida de apetito entre las manifestaciones posibles.

La enfermedad suele aparecer entre 15 y 50 días después de ingerir alimentos o agua contaminados, según FDA. Los CDC sitúan el intervalo habitual de aparición de síntomas entre dos y siete semanas después de la exposición.

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Los síntomas de la hepatitis A pueden manifestarse entre 15 y 50 días después de la ingestión de comida contaminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se transmite la hepatitis A y quiénes pueden tener síntomas graves?

La hepatitis A es una infección del hígado causada por el virus de la hepatitis A. Puede transmitirse cuando una persona consume alimentos o bebidas contaminadas, así como mediante contacto personal cercano con alguien infectado, de acuerdo con CDC.

No todas las personas infectadas desarrollan síntomas. La FDA señala que las infecciones pueden no presentar manifestaciones, en particular entre niños menores de seis años. Esa situación puede dificultar la identificación de contagios y explicar por qué el número real de enfermos puede superar el total confirmado, según FDA y CDC.

Los CDC señalan que la mayoría de los pacientes se recupera por completo tras varias semanas o meses. En casos poco frecuentes, la infección puede provocar insuficiencia hepática o muerte, con mayor riesgo entre personas mayores y pacientes con enfermedades hepáticas crónicas u otros problemas graves de salud.

La vacunación previene la hepatitis A, según CDC. Mientras continúa la investigación, las autoridades federales prevén actualizar sus advertencias si detectan nuevos casos, cambios en la distribución del producto o datos que permitan precisar el origen de las almejas involucradas.